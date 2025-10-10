Ra mắt sách “Chiến thuật Marketing Bất động sản”: Cẩm nang thực chiến cho doanh nghiệp

(Ngày Nay) -Cuốn sách “Chiến thuật Marketing Bất động sản” của tác giả Trần Quốc Tuấn được giới chuyên gia bất động sản đánh giá là “bản đồ chiến thuật”, cẩm nang thiết thực, cung cấp các giải pháp marketing hiện đại và hiệu quả, giúp doanh nghiệp bất động sản tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Sáng 10/10, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) phối hợp với Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) tổ chức Lễ ra mắt sách Chiến thuật Marketing bất động sản.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá: “Cuốn sách “Chiến thuật Marketing bất động sản” là một công trình tâm huyết, kết tinh từ thực tiễn thị trường, là nguồn tài liệu hữu ích cho đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu”.

Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam cũng đánh giá cao tâm huyết của tác giả Trần Quốc Tuấn trong việc nghiên cứu và tạo ra một nguồn tài liệu quý, góp phần nuôi dưỡng năng lực hành động của doanh nghiệp bất động sản: “Cuốn sách là kết quả của nhiều năm lăn lộn, tích lũy thực tiễn và tư duy chiến lược, hứa hẹn sẽ trở thành tài liệu hữu ích cho các doanh nghiệp và nhân sự ngành bất động sản”.

Phát biểu chúc mừng sự kiện ra mắt sách, ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhìn nhận, cuốn sách “Chiến thuật Marketing bất động sản” đã hệ thống hóa các tri thức được đúc rút từ thực tiễn một cách cụ thể, gần gũi, thiết thực, giúp các doanh nghiệp không chỉ hiểu thị trường mà còn biết cách “điều phối cuộc chơi”, xây dựng chiến lược tiếp cận khách hàng một cách bài bản, sáng tạo và hiệu quả hơn. Trong khoa học quản trị hiện đại, marketing không còn là hoạt động truyền thông đơn lẻ, mà là nghệ thuật kiến tạo giá trị, xây dựng niềm tin và dẫn dắt thị trường.

“Tôi rất trân trọng tâm huyết của tác giả, một người đã trải qua nhiều năm lăn lộn cùng doanh nghiệp trên các thị trường, các phân khúc, và giờ đây đúc kết những bài học thực chiến thành một tài liệu có giá trị chia sẻ, lan tỏa rộng rãi cho cộng đồng. Đây cũng chính là điều mà Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam luôn theo đuổi và hướng tới: Biến tri thức thành sức mạnh cộng đồng và biến nghiên cứu thành hành động thực tiễn”, ông nhấn mạnh.

Tác giả cuốn sách - Nhà báo Trần Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam, Trưởng Văn phòng Đại diện Phía Nam chia sẻ, “Chiến thuật Marketing bất động sản” được ra đời sau nhiều năm trăn trở và đúc kết từ thực tiễn gần hai thập kỷ đồng hành chiến lược cùng các doanh nghiệp. Ông nhận thấy nhiều lãnh đạo, càng dày dạn kinh nghiệm, lại càng khó có đủ thời gian để hệ thống hóa những bài học quý báu và truyền đạt lại một cách bài bản cho đội ngũ kế thừa. Đồng thời, không ít doanh nghiệp mới gia nhập ngành, hoặc chuyển hướng từ địa bàn, phân khúc khác, vẫn chưa đủ trải nghiệm để nhìn toàn diện, và cần một hệ quy chiếu chiến thuật rõ ràng để dẫn dắt hành động.

Từ những trăn trở đó, “Chiến thuật Marketing Bất động sản” được định vị như một cuốn cẩm nang chiến lược, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực hoạch định và triển khai marketing chuyên nghiệp. Đồng thời, nuôi dưỡng tư duy hệ thống, tinh thần chiến thuật và bản lĩnh ứng biến trong hành trình phát triển.

Các kinh nghiệm thực tiễn được tác giả đúc rút và hệ thống trong cuốn sách, dựa trên một khung tư duy toàn diện gồm: 24 tiêu chí phân tích SWOT; quy trình phát triển dự án 9 bước; 4 cấp độ giá trị dự án; quy trình marketing dự án 14 bước; 50 chiến thuật chia thành 6 nhóm; nguyên tắc cân bằng 70/30 - thông qua đó tạo nên hệ tư duy nhất quán cho doanh nghiệp bất động sản.

Những tri thức được hệ thống hóa trong tác phẩm có thể rút ngắn hành trình học hỏi đến 10 - 15 năm cho thế hệ lãnh đạo trẻ, giúp họ tránh những ngã rẽ sai lầm mà nhiều người từng phải trả giá bằng thời gian, cơ hội và vốn liếng.

Với các nhà lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm, đây là công cụ hệ thống hóa tư duy và chuẩn hóa phương pháp triển khai, giúp rà soát, kiểm chứng, không bỏ sót yếu tố trọng yếu, đồng thời trở thành tài liệu đào tạo chuẩn mực cho đội ngũ kế cận. Mỗi chiến thuật trong sách được trình bày như một mô-đun tư duy, chỉ rõ khi nào nên dùng, vì sao phải dùng và cách phối hợp để vận hành logic, chuyên nghiệp, bền vững.

Đại diện đơn vị liên kết xuất bản, bà Nguyễn Hương, Phó Tổng giám đốc công ty CP Sách Thái Hà cho biết: “Cuốn sách Chiến thuật Marketing bất động sản là nguồn tài liệu hữu ích cho những ai đang có mong muốn nâng cao năng lực cạnh tranh, làm chủ vị thế thị trường. Mỗi trang sách là một lát cắt nhỏ khắc họa rất rõ nét những công cụ, cách tiếp cận thị trường từ truyền thống đến hiện đại, 50 chiến thuật được trình bày một cách dễ hiểu và giàu tính ứng dụng”.

Những “ấn tượng” và “kỳ vọng”

Ở góc độ chuyên gia, TS. Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế đánh giá cao tác giả Trần Quốc Tuấn vì đã mạnh dạn viết cuốn sách về một lĩnh vực rất khó mà theo ông “rất ít người dám viết thành sách” một cách bài bản như marketing bất động sản.

Vị chuyên gia đặc biệt tâm đắc với việc cuốn sách là sự kết hợp hài hòa giữa tinh thần văn hóa phương Đông và phương Tây. Ông cho rằng, marketing vốn là khái niệm xuất phát từ phương Tây, nhưng đã được tác giả khéo léo lồng ghép hơi thở Á Đông, từ hình thức cho đến việc khái quát 50 chiến thuật marketing thú vị.

“Tôi rất ấn tượng và đặt nhiều kỳ vọng vào cuốn sách này, tin rằng nó sẽ là một nguồn tài liệu quý báu, bổ sung, trang bị nền tảng kiến thức, tri thức vững chắc cho giới bất động sản Việt Nam”, TS. Vũ Đình Ánh cho hay.

TS. Võ Trí Thành, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng Viện Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh bình luận, cuốn sách có những câu chuyện rất thực chiến, rất phong phú về các vấn đề của kinh tế - xã hội nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Vị chuyên gia hy vọng cuốn sách sẽ góp phần đào tạo năng lực lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản và có thể là cuốn sách “gối đầu giường” cho tất cả những ai quan tâm phát triển thị trường bất động sản lành mạnh.

Ông Phạm Sông Thu, chuyên gia truyền thông cũng đánh giá, giữa vô vàn cuốn sách về marketing, Chiến thuật Marketing bất động sản nổi bật không phải bởi lý thuyết cao siêu, mà bởi tính thực tế đến từng chi tiết, được tác giả chắt lọc từ trải nghiệm của một người đã "ăn ngủ" cùng thị trường bất động sản suốt gần 20 năm.

Điểm khác biệt lớn nhất của cuốn sách nằm ở góc nhìn thực chiến, thông qua việc kể lại những chiến dịch thật, con người thật, kết quả thật: Từ các dự án đất nền vùng ven đến căn hộ cao cấp trung tâm, từ bất động sản nghỉ dưỡng đến mô hình second home hay shophouse.

Mỗi chương dẫn bạn đọc qua từng case study sống động, minh hoạ cho từng bước, từ nghiên cứu phát triển dự án, chiến lược định vị thương hiệu, thiết kế thông điệp, xây dựng kế hoạch truyền thông tích hợp, cho đến quản lý dữ liệu khách hàng, triển khai bán hàng...

"Điều đáng quý là tác giả không ngại chia sẻ cả những góc khuất, những bài học "đắt giá" mà chỉ người thật sự lăn lộn trong nghề mới thấu hiểu. Chính sự chân thực đó khiến cuốn sách trở thành một cẩm nang nghề nghiệp hữu ích cho bất kỳ ai đang hoặc sẽ bước vào lĩnh vực này", ông Phạm Sông Thu nhận định.

Chuyên gia truyền thông này cũng cho rằng, tác phẩm mang giá trị thiết thực cho hầu hết các đối tượng trong ngành, từ môi giới, marketing, truyền thông cho đến lãnh đạo doanh nghiệp.

Với chủ đầu tư, cuốn sách giúp định hình rõ cách xây dựng thương hiệu dự án dài hạn, không chỉ bán hàng nhất thời.

Với môi giới, ấn phẩm là kim chỉ nam để hiểu rõ hành vi khách hàng và chiến lược "chốt deal" hiệu quả.

Với người làm marketing và truyền thông, đây là "bộ công cụ" để xây dựng chiến dịch toàn diện, từ social media, digital marketing, event đến PR và content.

Với nhà quản lý, Chiến thuật Marketing bất động sản là tư liệu quý để thiết lập mô hình vận hành "marketing nội bộ", kết nối hiệu quả giữa các bộ phận pháp lý, bán hàng, thương hiệu, truyền thông và vận hành.

“Bản đồ hành động toàn diện” về marketing bất động sản

Cuốn sách cũng được nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá là “bản đồ toàn diện”, có tính ứng dụng thiết thực cho thị trường bất động sản.

Ông Lê Thuận An, Tổng Giám đốc Brand2 Asia chia sẻ cảm nhận: “Cuốn sách không đơn thuần nói về marketing, mà dựng lên một hệ thống chiến lược có cấu trúc, có nhịp vận hành và có linh hồn. Tác giả không chỉ truyền đạt kinh nghiệm thực chiến, mà chuyển hóa chúng thành mô hình tư duy chiến lược. Mỗi chương sách giống như một phần của bản đồ vận hành doanh nghiệp bất động sản, cho ta thấy rõ mối liên kết giữa thị trường, sản phẩm, đội ngũ và khách hàng”.

Không chỉ vậy, Chiến thuật Marketing bất động sản được đầu tư chỉn chu từ concept, thiết kế đến nội dung: “Khi đặt tác phẩm trong hộp gỗ dát vàng, người sáng tạo không phô trương, mà đang gửi đi một thông điệp sâu sắc: Tri thức là một tài sản giàu giá trị, và người biết trân trọng tri thức là người đang đầu tư cho tương lai doanh nghiệp mình”, ông chia sẻ.

Ông Phan Công Chánh, Chuyên gia tài chính bất động sản, Tổng Giám đốc Phú Vinh Group cũng nhìn nhận, cuốn sách cung cấp một bản đồ toàn diện (road map), mô phỏng cách C-level trong doanh nghiệp tư duy, ra quyết định và triển khai trong từng giai đoạn của một dự án, trong từng chu kỳ của thị trường. Các yếu tố như chiến thuật marketing, tâm lý người mua và hành vi thị trường được đề cập chi tiết, tỉ mỉ và từ 0 đến 1 (tư duy đến thực thi), vượt khỏi khuôn khổ "sách đọc cho biết" để trở thành tài liệu cẩm nang thiết thực cho người làm nghề các cấp độ.

“Tác giả đã rất tâm huyết khi tác giả đã dành tới hơn 3 năm với hàng chục lần chỉnh sửa từ các góp ý để biến bản thảo thành một tác phẩm đáng đọc, đáng nghiền ngẫm cho giới quan tâm và đang hoạt động trong lĩnh vực marketing bất động sản. Đó là điều rất đáng trân trọng”, ông Chánh chia sẻ.

Sau khi đọc Chiến thuật Marketing bất động sản, bà Lê Bích Phượng, Giám đốc Khối Truyền thông và Marketing Miền Bắc, Tập đoàn Hưng Thịnh cho rằng, cuốn sách phù hợp với những người làm về chiến lược marketing cho các dự án bất động sản trong mọi khâu: Nhóm chiến lược, nhóm sáng tạo, nhóm triển khai…

"Tôi rất bất ngờ với khối lượng kiến thức đồ sộ về thực chiến marketing bất động sản trong cuốn sách. Có thể khẳng định, tác giả có khả năng xâu chuỗi, đúc kết, tổng hợp các vấn đề thực tiễn để hệ thống hóa thành kiến thức rất đáng nể. Có nhiều kỹ năng, kiến thức tôi đang triển khai và vận dụng hàng ngày tại các dự án nhưng chưa từng đọc một tài liệu nào tổng hợp đầy đủ như cuốn sách này", bà Lê Bích Phượng chia sẻ.

Nhà báo Trần Quốc Tuấn cho biết, để hoàn thiện và ra mắt tác phẩm Chiến lược Marketing Bất động sản, ông đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam và sự chia sẻ, hỗ trợ từ cộng đồng doanh nghiệp.

“Cuốn sách này được ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam, là lời tri ân đối cộng đồng doanh nhân đã và đang ngày đêm kiến tạo giá trị trên thị trường bất động sản Việt Nam”, nhà báo Trần Quốc Tuấn bày tỏ.

Trong khuôn khổ Lễ ra mắt, Tác giả Nhà báo Trần Quốc Tuấn đã trân trọng trao tặng ấn phẩm Chiến thuật Marketing bất động sản cho các lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các doanh nhân cùng chuyên gia đầu ngành, lan tỏa tri thức đến cộng đồng đóng vai trò định hướng ngành.

Với tính ứng dụng cao, tác phẩm đã được lựa chọn làm tài liệu tham khảo chính thức của Mini MBA Bất động sản - chương trình đào tạo Mini MBA Bất động sản do Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) và Học viện Công nghệ Tài chính Bất động sản Propiin hợp tác tổ chức. Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đã thực hiện nghi thức bàn giao 680 cuốn sách theo đơn đặt hàng của Propiin tại buổi lễ ra mắt sách.

Nhà báo Trần Quốc Tuấn kỳ vọng, Chiến thuật Marketing bất động sản không chỉ là một cuốn sách về marketing, mà sẽ được ứng dụng như bản đồ chiến thuật toàn diện, mô phỏng cách doanh nghiệp vận hành, ra quyết định và thích ứng trong từng pha của chu kỳ thị trường, từ đó đóng góp vào sự phát triển chuyên nghiệp và bền vững của thị trường bất động sản./.