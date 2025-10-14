NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng

(Ngày Nay) - Ngày 11/10 vừa qua, Đại nhạc hội Chào tân sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân: NEU Concert đã chính thức được diễn ra. Với những tiết mục sôi động, những màn trình diễn chỉn chu và những khoảnh khắc đầy cảm xúc, chương trình đã trở thành một ký ức khó phai, một khởi đầu đầy đáng nhớ dành cho các tân sinh viên K67 của NEU.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, NEU Concert 2025 được đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh lẫn âm thanh, với sự xuất hiện của các ca sĩ khách mời: Phùng Khánh Linh, Anh Tú, Vũ và Bùi Công Nam cùng với các tiết mục đến từ các CLB, Tổ Đội NEU. Đây là một món quà đầy ý nghĩa đến từ nhà trường dành cho các tân sinh viên K67, sự kiện không chỉ đánh dấu sự khởi đầu, mà còn là “cú hích bứt phá” đầu tiên mang dấu ấn cá nhân, mở màn cho một chặng đường đại học đậm chất riêng của mỗi tân sinh viên NEU.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 1

NEU Concert 2025 đã chính thức được diễn ra

Mở đầu chương trình Chào tân sinh viên, NEU Concert 2025 chính là các hoạt động trải nghiệm đầy lý thú và bổ ích, đi cùng với đó là các booth đến từ các Nhà tài trợ của chương trình như Vietcombank, Mắt Đông Đô, Grab, Anh Phi Bán Táo, Ecorp,... Tại khu vực gian hàng của các Nhà tài trợ, nhiều hoạt động tương tác sáng tạo được tổ chức nhằm mang đến cho các bạn sinh viên những trải nghiệm mới mẻ. Dù thời tiết buổi sáng đem lại khó khăn bởi nhiều đợt mưa to ập tới, nhưng điều đó không thể làm nguôi đi sự nhiệt huyết của các “tay đua” K67. Các hoạt động và các booth vẫn rất thu hút với lượng người tham gia lớn, chứng tỏ sức hút của NEU Concert 2025.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 2

Phần hoạt động trải nghiệm thú vị, bổ ích
NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 3

Các gian hàng đến từ các nhà tài trợ của chương trình

Đại nhạc hội buổi tối của NEU Concert 2025 chắc chắn chính là phần được các bạn sinh viên quan tâm và dành nhiều sự chú ý nhất. Với những tiết mục hoành tráng, công phu đến từ các CLB, Tổ Đội của NEU, cùng với dàn line-up nổi tiếng đã mang tới một bầu không khí rực lửa, sôi động và đầy sức sống cho các sinh viên K67, trở thành một điểm nhấn khó phai trong hành trình Đại học rực rỡ của các em.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 4

Khai mạc NEU Concert 2025
NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 5

Các tiết mục hoành tráng đến từ các CLB, Tổ Đội trực thuộc NEU
NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 6

Các tiết mục hoành tráng đến từ các CLB, Tổ Đội trực thuộc NEU

Qua NEU Concert 2025. Đại học Kinh tế Quốc dân cũng muốn được lan tỏa yêu thương, ủng hộ đồng bào vượt qua bão lũ. Để hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại đại nhạc hội NEU Concert 2025, Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức hoạt động quyên góp trực tiếp để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 10. Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Bùi Huy Nhượng đã phát biểu trước toàn thể sinh viên NEU: “Bên cạnh lễ hội âm nhạc NEU Concert 2025 thì hãy biến hôm nay thành lễ hội yêu thương, lễ hội của sự chia sẻ”. Hoạt động trên đã ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của toàn thể đại biểu và sinh viên NEU và số tiền quyên góp 156 triệu đồng đã được chuyển tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua hoạt động trên, mong rằng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ và yêu thương sẽ luôn được nuôi dưỡng trong tim mỗi NEUers bởi những đóng góp nhỏ đều trở thành nguồn sức mạnh to lớn.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 7

Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức hoạt động quyên góp trực tiếp để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của cơn bão số 10

Bữa tiệc âm nhạc mang tên NEU Concert 2025 đã được khởi động với sự xuất hiện của Phùng Khánh Linh, chất giọng ngọt ngào nhưng không kém phần nội lực đã mang tới cho các NEUers nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Với những bản hit như “Căn gác mùa hè” mang giai điệu ngọt ngào và quyến rũ, “Khóc Block” và “Tâm sự với đêm một mình” với sự gai góc nhưng đầy cảm xúc, “Em đau” và “Ước anh tan nát con tim” mở ra những khoảng lặng đến nao lòng, Phùng Khánh Linh chắc chắn đã chiếm trọn được tình cảm của các sinh viên NEU với sự đa dạng màu sắc trong âm nhạc của mình.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 8

Phùng Khánh Linh tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu NEU Concert 2025

Sự xuất hiện của “Hoàng tử Indie” Vũ đã khiến không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết. Thể hiện những bản tình ca đầy da diết như “Những lời hứa bỏ quên”, “Anh nhớ ra”, “Lạ lùng”,... Mỗi ca khúc mà Vũ trình diễn đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người tham gia, tạo nên một không gian âm nhạc vô cùng lắng đọng và cảm xúc, khiến tất cả các khán giả thực sự được thả mình giữa những giai điệu nhẹ nhàng và không gian âm nhạc đậm chất thơ cùng Vũ.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 9

“Hoàng tử indie” với những bản tình ca ngọt ngào - Ca sĩ Vũ

Ca sĩ Anh Tú tiếp tục giữ ngọn lửa đang cháy hơn bao giờ hết với những bản “hit” đã quá quen thuộc với khán giả: “Đôi mắt x Chiếc khăn gió ấm”, “Duyên do trời, phận tại ta”,.... Giọng ca “Ngày mai người ta lấy chồng” đã chứng minh được tài năng cũng như sức hút của mình, khi vừa mang tới những điệu nhảy uyển chuyển và mạnh mẽ, cùng với đó là giọng ca đầy nội lực và truyền cảm, Anh Tú đã mang tới những giây phút không thể nào quên dành cho các tân sinh viên K67.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 10

Anh Tú đã khiến khán đài NEU như tan chảy qua những giai điệu ngọt ngào

NEU Concert 2025 thực sự trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của “Anh tài” Bùi Công Nam. Một loạt bản hit làm nên tên tuổi như “Tiến hay lùi”, “Những ngày trời bao la”, “Chúa tể”,.. vang lên khiến tất cả các khán giả như vỡ oà. Những giai điệu âm nhạc cuốn hút, bắt tai mà Bùi Công Nam đem lại đã làm nóng bầu không khí đêm Đại nhạc hội, để lại một dấu ấn cảm xúc khó phai trong trái tim của các NEUers.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 11

Bùi Công Nam đã chính thức tới khuấy đảo sân khấu NEU Concert 2025

NEU Concert 2025 khép lại với sự xuất hiện đầy sôi động của bộ đội D.A & LAMAR. Đường đua đã đi đến hồi kết nhưng những cảm xúc của đêm diễn vẫn còn mãi. Với làn gió âm nhạc mới lạ của bộ đôi D.A & Lamar - bộ đôi producers chuỗi Concert của Vũ trụ Say Hi, đã khuấy động không khí của đại nhạc hội hôm nay và chinh phục NEUers với những giây phút vô cùng đáng nhớ.

NEU Concert 2025: Đường đua âm nhạc trở lại cùng dàn line-up ấn tượng ảnh 12

NEU Concert 2025 đã hạ màn bằng màn trình diễn bùng nổ của bộ đôi D.A & LAMAR
NEU Concert 2025 Đại học Kinh tế Quốc dân Tân sinh viên NEU

