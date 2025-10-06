Sắp xếp lại các trường học: Không cho phép tình trạng “xin-cho”

(Ngày Nay) - Sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy phải được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Tấn Dũng nhấn mạnh trong việc cơ cấu lại các trường học sắp tới, cơ quan này sẽ xác định nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai công khai, minh bạch, tránh tình trạng xin cho, chạy chọt, tiêu cực,… trong quá trình triển khai cụ thể.

Thông tin tại Họp báo Chính phủ thường kỳ, ngày 5/10, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết hiện nay chủ trương sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được Bộ Chính trị khẳng định rõ tại Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

“Đây là một chủ trương lớn của Đảng, vì vậy được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt. Việc sắp xếp này tác động đến tâm tư rất nhiều nên triển khai phải rất thận trọng nhưng đồng thời cũng phải khoa học, bài bản, quyết liệt,” ông Dũng khẳng định.

Vì thế, ông Dũng nhấn mạnh Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc hệ trọng này.

Tuy vậy, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng lưu ý việc sắp xếp lại cấu trúc, sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp không thể một mình Bộ Giáo dục và Đào tạo tự làm được mà phải có sự chung tay, phối hợp và đồng thuận của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Ông Dũng cũng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo theo phân công được giao xây dựng các đề án cụ thể. Thứ nhất là Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp. Đề án thứ hai là chuyển một số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương. Sắp tới chúng tôi sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026.

Về việc giải quyết vấn đề đào tạo phải gắn với thực hành yêu cầu của xã hội cũng như của thị trường lao động, ông Dũng nhấn mạnh đây là điều rất đúng với thực tiễn hiện nay.

Tuy nhiên để làm được điều trên, ông Dũng cho biết Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định Đề án sắp tới sẽ căn cứ vào cơ sở, quan điểm Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Chính phủ... Thứ hai là căn cứ vào chiến lược phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp. Cùng với đó là căn cứ vào quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã được phê duyệt.

Ngoài ra, hoạt động trên cũng cần phải căn cứ vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn sắp tới và các vùng phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng.

“Mục tiêu này đặt ra vấn đề đòi hỏi đào tạo như thế nào để gắn với mục tiêu. Từ kinh nghiệm quốc tế và điều kiện thực tiễn của nước ta, Đề án cũng xác định rõ các sứ mệnh của các cơ sở này (giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp). Thứ hai là những nguyên tắc, tiêu chí rất cụ thể, rõ ràng để triển khai công khai, minh bạch, tránh tình trạng xin cho, chạy chọt, tiêu cực,” ông Dũng nói.

Ngoài ra, ông Dũng cũng nhấn mạnh sắp tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xin ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để tạo sự đồng thuận cao khi thực hiện trong quá trình xây dựng đề án.

“Khi Đề án được các cấp thẩm quyền phê duyệt sẽ được công khai, lúc đó Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin đến các cơ quan truyền thông, báo chí. Thời gian gần đây có một số thông tin lan truyền không đúng, không phải do bộ cung cấp. Do vậy, đề nghị các tổ chức, cá nhân không chia sẻ khi thông tin chưa được kiểm chứng,” ông Dũng nói thêm.