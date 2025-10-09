Sinh viên dễ dàng nhập cuộc chạy xe công nghệ nhờ loạt chính sách đặc biệt từ Xanh SM

(Ngày Nay) - Với chính sách riêng dành cho sinh viên, Xanh SM đang giúp nhiều người trẻ dễ dàng nhập cuộc chạy xe công nghệ để trang trải chi phí cuộc sống.

Mưu sinh sau giờ học để tự lo cuộc sống

Tối muộn ở khu ký túc xá quận Bình Thạnh (TP. HCM), Thanh Duy dựng chiếc xe máy điện VinFast bên lề đường, kiểm tra lại số chuyến trong ngày. “Mỗi cuốc xe không chỉ là tiền ăn, tiền trọ mà còn là cách để em không phải gọi về quê xin bố mẹ”, Duy nói. Cậu sinh viên năm hai Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM cho hay, từ ngày chạy Xanh SM ngoài giờ lên lớp và thời gian học tập, cuộc sống của sinh viên xa nhà như cậu bớt vất vả rất nhiều.

Giống như Duy, nhiều sinh viên xa nhà phải tự xoay xở cho cuộc sống tại thành phố. Duy từng làm phục vụ quán cà phê nhưng ca làm trùng lịch học khiến cậu liên tục rơi vào tình trạng quá tải. “Có hôm học về 10 giờ tối, sáng hôm sau 6 giờ sáng lại phải đi làm. Cực lắm, mà vẫn thiếu tiền”, Duy kể.

Không ít bạn cùng lớp của Duy cũng trong cảnh tương tự: xa nhà, thuê trọ, mọi chi phí học tập và sinh hoạt đều do bản thân chi trả, nên việc làm thêm trở thành lựa chọn duy nhất. Trong số các công việc phổ biến, chạy xe công nghệ là lựa chọn được ưa chuộng vì tính linh hoạt. Tuy nhiên, thực tế không hẳn dễ dàng bởi các nền tảng thường đặt chỉ tiêu bắt buộc như yêu cầu tài xế phải hoàn thành đủ số chuyến mới được nhận thưởng. Khi lịch học thay đổi liên tục, việc duy trì nhịp làm ổn định trở nên khó khăn, khiến thu nhập nhiều lúc bấp bênh. “Hôm nào bận học là coi như mất thưởng. Chạy cả ngày mà cuối cùng chẳng dư bao nhiêu”, Duy nhớ lại quãng thời gian làm ở nền tảng cũ.

Với sinh viên, ngay cả những chi phí ban đầu để chạy xe công nghệ ở một số nền tảng như đồng phục, đặt cọc hay làm hồ sơ cũng là gánh nặng không nhỏ. Một sinh viên Trường Đại học Bách khoa TP.HCM cho biết chỉ riêng khoản làm lý lịch tư pháp và đặt cọc đã ngốn gần một triệu đồng, số tiền đủ cho cả tháng sinh hoạt tiết kiệm.

Ngoài ra còn là khoản tiền ban đầu để mua xe. Nhiều bạn trẻ chọn xe xăng cũ để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hiện tại các đô thị lớn bắt đầu hạn chế xe xăng vào trung tâm - nơi có lượng khách đông và thu nhập cao. Việc đầu tư số tiền không nhỏ cho xe xăng nhưng có thể chỉ sử dụng trong thời gian ngắn, khiến nhiều bạn trẻ e dè.

Xanh SM Bike: Cơ hội tự lập cho sinh viên xa nhà

Nhận thấy nhu cầu thực tế của nhóm sinh viên muốn chủ động tài chính, Xanh SM đã triển khai chương trình riêng với nhiều hỗ trợ thiết thực. Theo đại diện Xanh SM, sinh viên mới tham gia được miễn phí đồng phục nếu cam kết làm việc sáu tháng, lý lịch tư pháp số 1 có thể nộp sau 2 tháng chạy xe, và chỉ cần đặt cọc 500.000 đồng, bằng một nửa so với tài xế thông thường, để nhận ngay xe máy điện VinFast phục vụ việc học và làm thêm.

Đặc biệt, trong ba tháng đầu tiên, sinh viên được miễn khoán doanh số để làm quen công việc, chủ động sắp xếp lịch trình mà không áp lực về chỉ tiêu. Thu nhập của tài xế Xanh SM được đánh giá là minh bạch và linh hoạt: người làm toàn thời gian có thể đạt khoảng 2,5 triệu đồng mỗi tuần với 15 cuốc xe mỗi ngày; trong khi sinh viên làm bán thời gian vẫn có thể nhận thưởng từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng trong 30 ngày đầu, tùy theo số chuyến hoàn thành. Những bạn duy trì hiệu suất tốt còn được cộng thêm 1,5% doanh thu chia sẻ trong bốn tuần đầu.

“Tháng đầu chạy Xanh SM, em đạt đủ số chuyến nên được thưởng thêm. Xe điện chạy êm, không khói, không mùi xăng, khách hàng rất thích, người chạy xe như em cũng thấy thoải mái”, Thanh Duy vui vẻ nói sau khi chuyển sang chạy xe công nghệ cho Xanh SM.

Trên các nhóm cộng đồng Bác Tài Xanh, nhiều sinh viên cũng chia sẻ niềm vui khi dễ dàng bắt đầu một công việc mới với thu nhập tốt và có cơ hội rèn luyện tính kỷ luật, đúng giờ và chuyên nghiệp hơn trong giao tiếp – những kỹ năng cần thiết khi bước vào đời.

Theo kế hoạch, ngày 11/10 tới đây Xanh SM sẽ tổ chức Ngày hội Tuyển dụng Bác Tài Xanh tại Vincom Long Biên (Hà Nội) và ngày 17/10 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Văn hóa Thể thao phường An Hội Đông (TP.HCM). Sinh viên tham dự có thể đăng ký trực tiếp, lái thử xe điện VinFast, tìm hiểu chi tiết về chính sách thu nhập, phúc lợi cũng như được tư vấn cách sắp xếp thời gian học và làm hợp lý.

Với mô hình vận hành hoàn toàn bằng xe điện, môi trường văn minh và thu nhập rõ ràng, Xanh SM Bike đang trở thành lựa chọn phù hợp cho sinh viên muốn chủ động tài chính mà vẫn duy trì việc học. Không chỉ là công việc làm thêm, đây còn là hành trình đầu tiên để người trẻ học cách tự lập và sống có trách nhiệm hơn.

Đăng ký và tìm hiểu thêm tại: https://tuyentaixe.xanhsm.com/bike