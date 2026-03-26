Sự kiện nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam

Phương Nga In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội sẽ tổ chức Sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 từ ngày 27-29 tháng 3 năm 2026 tại Hoàng thành Thăng Long. Sự kiện kéo dài ba ngày, mở cửa miễn phí cho công chúng từ 10:00 đến 21:00, dự kiến chào đón hàng nghìn lượt khách tham dự từ Hà Nội và các khu vực lân cận.
Với chủ đề “Cuộc sống Sáng tạo - Nhịp đập Sáng tạo”, sự kiện là hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Thái Lan và Việt Nam, tôn vinh tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước thông qua văn hoá, sáng tạo và giao lưu nhân dân.

Sự kiện tiếp nối thành công của Sự kiện Những ngày văn hoá Thái Lan lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội vào năm 2025 tại Hoàng thành Thăng Long với chủ đề “Thái Lan Sáng tạo: Nhịp đập của Truyền thống”. Hà Nội là một trong sáu thủ đô trên toàn thế giới được Chính phủ Vương quốc Thái Lan chọn làm điểm đến tổ chức sự kiện, khẳng định tầm quan trọng của thành phố trong chính sách ngoại giao văn hoá của Thái Lan.

Sự kiện nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam ảnh 1
Hoạt động lễ hội Songkran

Năm nay, Sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 mang đến một chương trình sôi động với các màn trình diễn văn hoá, trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động tương tác. Các hoạt động nổi bật bao gồm:

- Trình diễn văn hoá: Đắm mình trong các điệu múa Thái Lan truyền thống và đương đại, trình diễn võ thuật Muay Thái, trình diễn trang phục truyền thống Thái Lan và Việt Nam. Sự kiện sẽ trưng bày triển lãm “Trang phục truyền thống Thái Lan: Di sản của Hoàng Thái hậu Sirikit”, giới thiệu vẻ đẹp và giá trị di sản của trang phục truyền thống và dệt may Thái Lan.

- Triển lãm sáng tạo: Trải nghiệm không gian lễ hội “Songkran”, các sản phẩm thời trang, làm đẹp, phong cách sống và thủ công mỹ nghệ Thái Lan.

- Ẩm thực Thái: Thưởng thức các món ăn Thái chính hiệu, thể hiện sự đa dạng của hương vị ẩm thực Thái.

- Hoạt động tương tác: Khám phá và trải nghiệm các workshop thủ công Thái và trò chơi truyền thống.

- Điểm nhấn đặc sắc: Trải nghiệm chiếu phim ngoài trời hai bộ phim “Lừa đểu gặp lừa đảo” và “Người đẹp và quái lạ”, trình chiếu đa phương tiện về tình hữu nghị Thái Lan – Việt Nam, các gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo về phong cách sống, sức khoẻ và làm đẹp, phản ánh mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng phát triển giữa hai nước.

Sự kiện nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam ảnh 2

Sự kiện phù hợp với mọi lứa tuổi

Lễ Khai mạc được tổ chức vào lúc 18:30 thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2026, tại sân trước Hoàng thành Thăng Long, số 19C Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội. Lễ khai mạc sẽ do các đại diện cấp cao của Chính phủ Thái Lan và Việt Nam chủ trì. Việc tham dự buổi lễ khai mạc chỉ dành cho khách mời theo thư mời.

Sự kiện Nhịp đập Thái Lan tại Hà Nội 2026, dự kiến chào đón 3000 – 4000 lượt khách tham quan mỗi ngày, sẽ là điểm hẹn của truyền thống và tương lai, nơi văn hoá, sự sáng tạo và tình hữu nghị hội tụ, mang đến cho du khách cơ hội độc đáo để trải nghiệm tinh thần sôi động của Thái Lan giữa lòng Hà Nội.

Hơn cả một buổi trình diễn văn hoá, sự kiện là biểu tượng cho sự thịnh vượng chung trong kỷ nguyên mới và là minh chứng cho tình hữu nghị rực rỡ và không ngừng phát triển giữa hai nước trong 50 năm qua. Hãy cùng chúng tôi tham gia sự kiện và kết nối tình cảm của người dân Thái Lan và Việt Nam nhằm tôn vinh di sản, tình hữu nghị nồng ấm và hướng tới một tương lai đầy thịnh vượng.

Sự kiện nhịp đập Thái Lan Hà Nội quan hệ ngoại giao Thái Lan

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Công bố danh sách 12 loại nông sản "bẩn nhất" năm 2026
(Ngày Nay) - Theo báo cáo mới nhất từ Hướng dẫn Mua sắm Thực phẩm 2026, các loại rau lá xanh như rau chân vịt và các loại trái cây được trẻ em yêu thích như dâu tây và nho có hàm lượng dư lượng thuốc trừ sâu độc hại cao nhất dựa trên các xét nghiệm của chính phủ.
(Ngày Nay) - Chiều 24/3 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Triển lãm Mỹ thuật sinh viên 2026 - “VNUFA Student Art Showcase 2026” chính thức khai mạc, giới thiệu gần 200 tác phẩm tiêu biểu của sinh viên. Sự kiện không chỉ là hoạt động thường niên mà còn đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình sáng tạo mới của Nhà trường sau cột mốc 100 năm.
(Ngày Nay) - Số lượng chỗ học tăng, nhưng số học sinh lớp 9 tăng khoảng 20.000, áp lực cạnh tranh vẫn không giảm, đặc biệt ở nhóm trường công lập trên địa bàn Hà Nội. Cùng với đầu tư hệ thống trường lớp, Hà Nội đang mở rộng theo hướng đa dạng hóa loại hình đào tạo, phù hợp với năng lực và định hướng của từng học sinh.
(Ngày Nay) - Nhật Bản sẽ bắt đầu "xả kho" dự trữ dầu mỏ chiến lược quốc gia, trong khi đó Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo chính phủ nước này cần kích hoạt hệ thống ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia một cách chủ động.