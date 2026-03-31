Sun Life khẳng định cam kết lâu dài vì sức khỏe thế hệ trẻ với chương trình Hoops + Health 2026

(Ngày Nay) - Sun Life Việt Nam chính thức công bố chương trình Hoops + Health năm 2026 – một dự án cộng đồng quy mô khu vực Châu Á do Sun Life và tổ chức Beyond Sport đồng sáng lập – khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy lối sống năng động và xây dựng nền tảng sức khỏe bền vững cho thanh thiếu niên châu Á thông qua bộ môn bóng rổ.

Sau hai năm triển khai và ghi nhận những tác động tích cực tại Việt Nam, chương trình năm 2026 sẽ được mở rộng về quy mô, tăng cường hoạt động tại trường học, tổ chức các giải đấu cộng đồng và tiếp tục nâng cấp không gian thể thao, dự kiến tiếp cận hơn 3.000 trẻ em tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Ra đời từ năm 2023, Hoops + Health được xây dựng nhằm ứng phó với tình trạng suy giảm vận động thể chất và lối sống ít vận động ngày càng gia tăng trong giới trẻ châu Á. Theo báo cáo năm 2022 của Active Healthy Kids Global Alliance, chưa đến 20% trẻ em từ 6–17 tuổi tại nhiều quốc gia châu Á đạt mức khuyến nghị 60 phút vận động thể chất cường độ vừa đến cao mỗi ngày. Việt Nam được xếp hạng “F” về mức độ vận động thể chất tổng thể, cho thấy sự cần thiết của những hành động đồng bộ và lâu dài.

Tại Việt Nam, Sun Life tiếp tục hợp tác cùng Saigon Heat để mở rộng các hoạt động bóng rổ trong trường học và cộng đồng. Năm 2026, Hoops + Health sẽ tập trung triển khai bốn nhóm hoạt động trọng tâm.

Trao tặng thiết bị bóng rổ cho 18 trường học

Trong năm 2026, Sun Life sẽ trao tặng các bộ thiết bị bóng rổ cho 18 trường tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, góp phần giúp học sinh tiếp cận cơ sở vật chất thể thao an toàn và chất lượng hơn. Mỗi trường sẽ được trang bị trụ bóng rổ mới, bóng thi đấu cùng áo tập luyện, phục vụ lâu dài cho hoạt động giáo dục thể chất và ngoại khóa.

Lễ bàn giao thiết bị sẽ được tổ chức kết hợp với “Ngày hội bóng rổ tại trường”, nơi học sinh tham gia các buổi huấn luyện do huấn luyện viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Các em sẽ được làm quen với những kỹ năng cơ bản như ném rổ, chuyền bóng, dẫn bóng, đồng thời rèn luyện tinh thần đồng đội, kỷ luật và sự tự tin. Các trường được lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế và cam kết huy động đông đảo học sinh tham gia, đảm bảo thiết bị được sử dụng hiệu quả và lâu dài.

Chương trình đào tạo bóng rổ học đường

Song song với hoạt động trao tặng thiết bị, chương trình Đào tạo bóng rổ học đường năm 2026 sẽ được triển khai tại 18 trường ở ba thành phố, dự kiến tiếp cận khoảng 3.600 học sinh thông qua các ngày hoạt động trực tiếp tại trường. Mỗi trường sẽ tổ chức các buổi sinh hoạt quy mô lớn với tối đa 150 – 200 học sinh tham gia, giúp các em tiếp cận kỹ năng bóng rổ nền tảng và xây dựng thói quen vận động tích cực.

Để tăng chiều sâu tác động, chương trình sẽ tổ chức tổng cộng 72 buổi tập huấn chuyên sâu, tương đương 24 buổi tại mỗi thành phố, với tối đa 35 học sinh mỗi buổi. Các buổi tập do huấn luyện viên chuyên nghiệp và các gương mặt bóng rổ tiêu biểu dẫn dắt, phối hợp cùng huấn luyện viên thể chất địa phương. Đồng thời, mô hình “đào tạo người đào tạo” cũng được áp dụng nhằm trang bị cho giáo viên phương pháp huấn luyện thực tiễn, giúp duy trì hoạt động thể chất bền vững trong trường học ngay cả sau khi chu kỳ chương trình 2026 kết thúc.

Ngoài ra, năm 2026, chương trình còn tăng thêm khả năng tiếp cận qua thông qua việc phát hành khóa học online đa ngôn ngữ để có thể tự học. Khóa học trang bị cho các huấn luyện viên tại cả 6 thị trường - bao gồm cả Việt Nam - các hoạt động, kỹ năng và tài liệu bằng văn bản để các giáo viên vận dụng một cách hiệu quả bộ môn bóng rổ vào việc giáo dục kỹ năng sống lành mạnh cho thanh thiếu niên

Giải đấu cộng đồng 3x3

Khép lại chuỗi hoạt động năm 2026 sẽ là hai giải đấu 3x3 cấp thành phố tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giải đấu quy tụ học sinh từ 18 trường tham gia chương trình năm 2026 cùng 10 trường từng nhận thiết bị trong năm 2025, tạo nên sân chơi giao lưu giữa các trường và tăng cường kết nối cộng đồng.

Giải đấu dành cho hai nhóm tuổi U10 và U14, dự kiến có từ 16 đến 24 đội tham gia. Mỗi trường có thể đăng ký đội nam và đội nữ ở từng hạng mục. Sự kiện kéo dài trọn ngày, được tổ chức tại các trường trung tâm có sân thi đấu tiêu chuẩn, kết hợp giữa các trận thi đấu 3x3, thử thách kỹ năng và khu vực tập luyện dành cho người mới bắt đầu, đảm bảo tính bao trùm cho mọi đối tượng. Dự kiến hơn 400 học sinh và phụ huynh sẽ trực tiếp tham gia, đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ nhân viên và tư vấn viên Sun Life gắn kết ý nghĩa hơn với các gia đình.

Duy trì và phát triển Không gian Thể thao Sun Life

Bên cạnh hoạt động tại trường học, Sun Life tiếp tục duy trì và nâng cấp Không gian Thể thao mang thương hiệu Sun Life, đảm bảo đây là điểm sinh hoạt cộng đồng an toàn, thân thiện và có thể sử dụng quanh năm. Các hoạt động sửa chữa, bảo trì và nâng cấp định kỳ sẽ giúp không gian này duy trì chất lượng và khả năng phục vụ lâu dài, với hơn 60 giờ sử dụng mỗi năm dành riêng cho các hoạt động cộng đồng và chương trình của Sun Life.

Trao quyền cho thế hệ trẻ thông qua thể thao

Chương trình 2026 được hỗ trợ bởi khoản đầu tư Sun Life khu vực trị giá 1,5 triệu CAD trong giai đoạn 2025–2026, với mục tiêu tạo tác động tích cực đến 45.000 người tại sáu thị trường châu Á. Riêng tại Việt Nam, chương trình dự kiến tiếp cận hơn 3.000 học sinh thông qua các hoạt động tại trường và hơn 400 học sinh cùng phụ huynh thông qua các giải đấu cộng đồng.

Bà Lay Hoon Tan, Tổng Giám đốc của Sun Life Việt Nam, chia sẻ:

“Thông qua Hoops + Health, Sun Life Việt Nam tự hào đồng hành cùng nhà trường, gia đình và các đối tác cộng đồng trong hành trình truyền cảm hứng để thế hệ trẻ sống khỏe mạnh và năng động hơn. Bóng rổ không chỉ là một môn thể thao, mà còn là nền tảng giúp các em xây dựng sự tự tin, tinh thần bền bỉ và khả năng làm việc nhóm. Bước sang năm 2026, chúng tôi tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ sức khỏe thể chất và tinh thần cho thanh thiếu niên Việt Nam.”

Bằng cách kết hợp đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo kỹ năng và tổ chức các sự kiện gắn kết cộng đồng, Hoops + Health không chỉ góp phần gia tăng mức độ vận động thể chất mà còn thúc đẩy sự kết nối xã hội và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn.