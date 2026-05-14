(Ngày Nay) - Trong rất nhiều bộ phim quen thuộc với khán giả, không phải lúc nào chúng ta cũng nghe giọng nói gốc của diễn viên. Đằng sau những câu thoại tưởng chừng đơn giản ấy là cả một quá trình lao động thầm lặng, nơi cảm xúc được “diễn” chỉ bằng âm thanh. Talkshow “Diễn viên lồng tiếng: Nghề chưa kể” đã mở ra một góc nhìn chân thực và sâu sắc về nghề lồng tiếng - một lĩnh vực đặc thù nhưng chưa được kể đủ.

Chương trình có sự tham gia của hai khách mời giàu kinh nghiệm: diễn viên lồng tiếng Hồng Gấm – người có hơn 30 năm gắn bó với nghề, và nghệ sĩ Vĩnh Xương – một trong những giọng nam tiêu biểu của giới lồng tiếng miền Bắc, từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như Hà Nội 12 ngày đêm, Hồng Hà nữ sĩ, Đấu trí, Độc đạo…

Những lát cắt chân thực từ người trong nghề

Mở đầu chương trình, khi được yêu cầu mô tả nghề lồng tiếng bằng ba từ, nghệ sĩ Vĩnh Xương chia sẻ ngắn gọn đầy hóm hỉnh: “Vì cuộc sống”, trong khi diễn viên lồng tiếng Hồng Gấm chọn ba từ: “Phản xạ, nhạy cảm, sáng tạo.”

Những chia sẻ tưởng chừng đơn giản lại mở ra một thực tế: phía sau mỗi câu thoại là rất nhiều lần thử – sai, là áp lực phải đạt đến cảm xúc chính xác. Nghệ sĩ Vĩnh Xương thẳng thắn nói về đặc thù công việc: “Sự căng thẳng khi đi lồng tiếng, phải khớp mình, làm trượt là tất cả phải làm lại.”

Ở góc nhìn khác, Diễn viên Lồng tiếng Hồng Gấm chia sẻ: “Phải sáng tạo một mình, tự tưởng tượng ra. Thuận lợi là thời gian nhanh, còn khó khăn là không có sự cộng hưởng, đôi khi có sự chênh nhau… nhiều khi chúng tôi còn nói với nhau là "tự kỷ trong phòng thu”

Một trong những vấn đề được đặt ra là: khi lồng tiếng phim nước ngoài, diễn viên dựa vào đâu để thể hiện nhân vật nói ngôn ngữ khác?

Nghề có những “thứ bậc rõ rệt”, được phân chia theo thế hệ và năng lực. Nhưng quan trọng hơn cả là sự nhạy cảm trong cảm nhận: “Khi nghe phải hiểu tình cảm, thái độ của nhân vật, từ nhạy cảm đó nương theo nhân vật để ngắt nghỉ, thả câu đúng chỗ.”

Nhấn mạnh ranh giới giữa thợ và người làm nghề: “Nếu chỉ chăm chăm vào khớp thì chỉ là thợ khớp mồm, còn nếu hiểu tình cảm nhân vật thì mới là người lồng tiếng.”

Và nghề không chỉ là công việc mà còn là sự gắn bó dài lâu: “Còn một ngày còn làm nghề lồng tiếng thì không quên.”

Khi cảm xúc không thể “thoát vai”

Không có ánh mắt, không có cử chỉ – diễn viên lồng tiếng chỉ có giọng nói để truyền tải cảm xúc. Điều đó đôi khi khiến họ bị cuốn sâu vào nhân vật. Những câu hỏi về việc “có thoát ra được cảm xúc sau phòng thu không”, hay “có vai diễn nào ám ảnh lâu dài không” đã mở ra những góc khuất ít người biết.

Đó cũng là lúc khán giả hiểu rằng: ranh giới giữa diễn và nhập tâm trong nghề này là rất mong manh. Và để cân bằng, người làm nghề phải tự điều chỉnh cảm xúc của chính mình – một kỹ năng không được đào tạo bài bản, mà tích lũy qua năm tháng.

Những thiệt thòi phía sau màn ảnh

Không chỉ đối mặt với áp lực chuyên môn, diễn viên lồng tiếng còn phải chấp nhận một thực tế: giọng nói của họ được yêu mến, nhưng tên tuổi lại ít khi được biết đến.

Bên cạnh đó là những khó khăn như thị trường không ổn định, không phải lúc nào cũng có vai phù hợp với chất giọng, hay sự chênh lệch cơ hội giữa các khu vực.

Khi công nghệ đặt ra thách thức

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là giọng nói AI, đang đặt ra câu hỏi lớn cho nghề lồng tiếng. Vì sao nghề có dấu hiệu mai một trong khi số lượng các bộ phim ngày càng tăng?

Từ trải nghiệm thực tế, các khách mời cho rằng: điều mà AI chưa thể thay thế chính là cảm xúc con người – sự tinh tế trong biểu đạt, khả năng cảm nhận và điều chỉnh để phù hợp với từng nhân vật.

Giá trị ở lại với nghề

Hơn 30 năm làm nghề, điều giữ chân Hồng Gấm không chỉ là công việc, mà là hành trình tích lũy cảm xúc và trải nghiệm. Nghệ sĩ Vĩnh Xương cũng chia sẻ, nghề đã mang lại cho ông không chỉ thành quả trong công việc mà còn những giá trị sâu sắc trong cuộc sống.

Diễn viên lồng tiếng Hồng Gấm nhấn mạnh: “Để có ngày hôm nay ngồi đây chia sẻ là cả một sự nỗ lực học tập. Đừng đặt vấn đề làm lồng tiếng là phải lồng vai chính, không cần làm hoàn hảo mà phải làm tốt nhất theo khả năng của mình.”

Nghệ sĩ Vĩnh Xương gửi gắm: “Mọi người hãy kiên nhẫn,ai cũng có những bước chân đầu tiên trong công việc của mình. Bây giờ chưa được thì cố gắng sẽ được, giọng chưa đẹp thì luyện cho đẹp.”

Talkshow “Diễn viên lồng tiếng: Nghề chưa kể” không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về công việc phía sau phòng thu, mà còn khẳng định: giá trị của nghề lồng tiếng không nằm ở một giọng nói hay, mà ở chiều sâu cảm xúc, sự tinh tế và dấu ấn rất con người.

Trong thời đại công nghệ phát triển, khi máy móc có thể tái tạo âm thanh, thì chính trải nghiệm, cảm xúc và cách nhìn của con người mới là điều không thể thay thế.