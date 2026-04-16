Công nghệ AI tái hiện nam diễn viên đã khuất trong phim lịch sử

(Ngày Nay) - Các nhà làm phim của bộ phim "As Deep as the Grave" đã công bố những hình ảnh đầu tiên về cố nghệ sĩ Val Kilmer được tái dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) ngày 14/4 tại CinemaCon ở Las Vegas.

“Đừng sợ người chết và đừng sợ tôi”, nhân vật Cha Fintan của Kilmer, một linh mục Công giáo kiêm nhà tâm linh người Mỹ, nói ở cuối đoạn trailer.

Theo hãng tin AP, năm ngoái, nam diễn viên qua đời ở tuổi 65 do viêm phổi. Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tái tạo Kilmer cho bộ phim lịch sử dựa trên cuộc đời các nhà khảo cổ học Ann Morris và Earl Morris đã trở thành chủ đề thu hút chú ý khi bộ phim được công bố tháng trước. Đoạn trailer cho thấy nhân vật của Kilmer ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Tại buổi họp báo ngày 14/4, biên kịch kiêm đạo diễn Coerte Voorhees cùng anh trai là nhà sản xuất John Voorhees đã đề cập quyết định gây tranh cãi khi sử dụng công nghệ để tạo dựng màn trình diễn của một diễn viên đã qua đời, đồng thời giải thích việc này được thực hiện trên cơ sở tham vấn, hợp tác với các con của nam diễn viên và nghiệp đoàn diễn viên.

“Val Kilmer đã ảnh hưởng đến màn trình diễn này”, đạo diễn Coerte Voorhees nói.

Nhà sản xuất John Voorhees cho biết việc sử dụng hình ảnh diễn viên bằng AI là lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro, song nhấn mạnh êkíp đã tuân thủ các hướng dẫn của Hiệp hội diễn viên màn ảnh - Liên đoàn nghệ sĩ truyền hình và phát thanh Mỹ (Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists) liên quan đến “sự đồng ý, bồi thường và hợp tác”. Gia đình Kilmer, trong đó có con gái Mercedes Kilmer, đã cho phép sao chép kỹ thuật số hình ảnh của ông, nhận bồi thường và cung cấp tư liệu lưu trữ phục vụ quá trình này.

Các nhà làm phim cũng so sánh diễn xuất của Kilmer do AI tạo ra với việc các diễn viên đảm nhận vai nhân vật lịch sử trên màn ảnh, như Kilmer từng thể hiện Jim Morrison trong phim The Doors. Khi còn sống, Kilmer cũng từng sử dụng AI. Sau khi mất giọng do mắc ung thư vòm họng và trải qua hai lần phẫu thuật mở khí quản, ông đã sử dụng công nghệ để tái tạo giọng nói. Giọng nói của ông cũng được xử lý kỹ thuật số cho vai diễn cuối cùng trong Top Gun: Maverick.

Kilmer đã ký hợp đồng tham gia “As Deep as the Grave” nhiều năm trước, với phần lớn nội dung xoay quanh nhân vật ông dự kiến đảm nhận. Khi phải rút lui vào phút cuối do vấn đề sức khỏe, êkíp quyết định tiếp tục sản xuất mà không thay thế diễn viên này. Quá trình thực hiện gặp nhiều trở ngại trước khi các nhà làm phim nhận thấy câu chuyện cần có nhân vật Cha Fintan, từ đó trao đổi với các con của cố diễn viên.

“Chúng tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ của họ”, Coerte Voorhees cho biết.

Ông cho hay Kilmer xuất hiện trong phim khoảng 1 giờ 17 phút; thời lượng chính thức chưa được công bố nhưng được đánh giá là khá dài. Bộ phim dự kiến ra mắt trong năm nay.