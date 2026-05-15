Talkshow "Ngày đẹp - Ngày xấu": Khi niềm tin tâm linh được đặt trên bàn tròn đối thoại

(Ngày Nay) - Sáng ngày 7/5, nhóm sinh viên lớp Biên tập truyền hình K44 trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh đã tổ chức ghi hình talkshow với chủ đề "Ngày đẹp - Ngày xấu" trong khuôn khổ môn học Nghiệp vụ Biên tập truyền hình do ThS. Đậu Nhật Minh hướng dẫn. Chương trình khai thác câu chuyện xem bói, xem ngày của người Việt dưới góc nhìn văn hoá, tâm lý và xã hội học.

Không đi theo hướng phê phán cực đoan hay phủ nhận hoàn toàn yếu tố tâm linh, talkshow lựa chọn một cách tiếp nhận gần gũi và mang tính đối thoại: vì sao con người vẫn tin vào bói toán giữa đời sống hiện đại, và khi nào niềm tin bắt đầu trở thành sự lệ thuộc tiêu cực.

Chương trình mở đầu bằng một thực tế: dù khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu tìm kiếm sự an tâm trước tương lai bất định vẫn khiến nhiều người tìm đến bói toán, xem ngày như một điểm tựa tinh thần. Từ đây, talkshow triển khai các luận điểm xoay quanh thói quen xem bói trong đời sống hàng ngày và ảnh hưởng của nó tới những quyết định cá nhân.

Tham gia chương trình có sự xuất hiện của cô Đỗ Thị Khánh Ly - Thạc sĩ Văn hoá học, giảng viên trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng anh Nguyễn Hồng Phúc - nghệ sĩ kịch nói, giảng viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hai khách mời mang đến những góc nhìn đối lập nhưng bổ trợ cho nhau: một bên là góc nhìn nghiên cứu chuyên sâu về văn hoá tâm linh của người Việt, một bên là góc nhìn của người trẻ với tư duy hiện đại và cởi mở.

Trong quá trình trao đổi, các câu hỏi mở liên tục được đặt ra: “Khi nào niềm tin trở thành sự lệ thuộc?”, “Làm sao để phân biệt tín ngưỡng văn hóa với mê tín tiêu cực?”, hay “Một xã hội văn minh có phải là xã hội không tin vào tâm linh?”. Đây cũng chính là điểm khiến talkshow trở nên gần gũi và giàu tính tranh luận thay vì chỉ đưa ra kết luận một chiều.

Chương trình khép lại với thông điệp: điều quan trọng không nằm ở việc tin hay không tin vào tâm linh, mà ở việc mỗi người cần đủ tỉnh táo để hiểu vì sao mình tin, và không để niềm tin thay thế cho khả năng tự quyết định cuộc sống của chính mình.

Với cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng mang tính phản biện xã hội, “Ngày đẹp - Ngày xấu“ không chỉ dừng lại ở quy mô bài tập môn học, mà còn cho thấy sự quan tâm của sinh viên truyền hình đối với những vấn đề thời sự đang tồn tại trong đời sống hiện nay.