Tâm Luxury: Khoản chi lớn cho người lao động và những dấu hỏi về thuế

(Ngày Nay) - Thị trường kim cương Việt Nam đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Trong đó, Tâm Luxury trở thành một trong những thương hiệu thu hút sự chú ý khi trước đây nhiều lần xuất hiện trong các phản ánh của khách hàng trên mạng xã hội.

Năm 2025, Tâm Luxury đã lên tiếng giải thích về một số thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh. Gần đây nhất, giữa tháng 6, doanh nghiệp tiếp tục phát đi thông cáo báo chí, bác bỏ hàng loạt thông tin bất lợi đang lan truyền.

Cùng thời điểm, ông Trần Lê Văn Tâm cũng đăng tải thông tin trên fanpage chính thức của doanh nghiệp nhằm trấn an khách hàng.

"Xin phép cam kết, tất cả những viên kim cương Tâm Luxury bán ra thị trường đều là kim cương thiên nhiên và chuyện bán kim cương nhân tạo là không thể. Vì khách hàng có thể kiểm tra chất lượng ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, dù Việt Nam hay nước ngoài. Nếu Tâm Luxury buôn bán gian dối thì không bao giờ tồn tại tới giờ phút này. Quý khách hàng nếu đi kiểm tra những sản phẩm từng giao dịch ở Tâm Luxury sẽ kiểm chứng ngay mức độ uy tín", ông Trần Lê Văn Tâm chia sẻ.

Liên quan đến việc doanh nghiệp liên tục triển khai các chương trình khuyến mãi, ông Tâm cho biết Tâm Luxury buộc phải áp dụng mức giảm giá lớn do ảnh hưởng từ "hiệu ứng domino", khi nhiều khách hàng đồng loạt mang sản phẩm đến bán lại khiến doanh nghiệp gặp áp lực về thanh khoản. Theo ông, việc giảm giá nhằm mục đích quay vòng dòng tiền.

Đến nay, những phản ánh của một số khách hàng đối với Tâm Luxury vẫn chưa có kết luận từ cơ quan chức năng. Tuy nhiên, các số liệu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng cho thấy một số điểm đáng chú ý, đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục theo dõi.

Khoản chi cho người lao động tăng mạnh, tương ứng gần 13,5 tỷ đồng mỗi nhân sự

Công ty TNHH Tâm Luxury được thành lập ngày 14/7/2020, có trụ sở tại số 714 - 716 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh. Ngành nghề kinh doanh chính là "Bán buôn kim loại và quặng kim loại".

Thời điểm thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ông Lê Văn Tâm là Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Sau đó, tên của ông được cập nhật thành Trần Lê Văn Tâm. Ông Trần Lê Văn Tâm từng được xác định là chủ doanh nghiệp, trước khi quyền sở hữu được chuyển sang bà Võ Thị Thanh Hiền.

Điểm đáng chú ý là trong thời gian dài, theo thông tin về thuế, tổng số lao động của công ty chỉ ở mức 2 người. Ngay cả khi vốn điều lệ đã được nâng lên 50 tỷ đồng, số lượng lao động công bố gần đây nhất vẫn không thay đổi.

Trong khi đó, báo cáo tài chính cho thấy năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận chi phí dành cho người lao động lên tới 26,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 3,7 tỷ đồng của năm 2024.

Nếu đối chiếu với số lượng lao động theo dữ liệu thuế, bình quân mỗi lao động tương ứng với khoản chi gần 13,5 tỷ đồng trong năm 2025.

Sự chênh lệch lớn giữa quy mô lao động và khoản chi này là một điểm đáng chú ý trong các số liệu tài chính của doanh nghiệp.

Doanh thu tăng mạnh, biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể

Dù gia nhập thị trường sau nhiều thương hiệu khác, Tâm Luxury đã nhanh chóng tạo được dấu ấn trên các nền tảng mạng xã hội và trở thành một trong những thương hiệu kim cương được biết đến nhiều trên môi trường trực tuyến.

Theo báo cáo tài chính, năm 2025 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp đạt 318 tỷ đồng, tăng 167 tỷ đồng, tương đương 111% so với năm 2024. Trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng từ 141 tỷ đồng lên 247 tỷ đồng, tương đương tăng 75,2%.

Nhờ tốc độ tăng của doanh thu cao hơn đáng kể so với giá vốn, biên lợi nhuận gộp của Tâm Luxury đạt 20,6% trong năm 2025, cải thiện mạnh so với mức 6,8% của năm trước, tương đương mức tăng khoảng 302%.

Có thể thấy, tốc độ cải thiện của biên lợi nhuận gộp cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu. Từ các số liệu tài chính, có thể đặt ra hai khả năng. Thứ nhất, doanh nghiệp đã tìm được nguồn cung với giá vốn thấp hơn đáng kể so với năm trước. Thứ hai, giá bán sản phẩm được điều chỉnh tăng, qua đó giúp cải thiện biên lợi nhuận.

Những điểm đáng chú ý về nghĩa vụ thuế

Năm 2024, mặc dù ghi nhận doanh thu 151 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp của Tâm Luxury chỉ đạt 6,8% do giá vốn ở mức cao. Đáng chú ý, báo cáo tài chính không ghi nhận phát sinh chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong năm.

Nhờ đó, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 2,8 tỷ đồng. Sau khi phát sinh khoản lỗ khác 1,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế còn 944 triệu đồng.

Theo mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phổ thông 20%, số thuế tương ứng với khoản lợi nhuận này vào khoảng 188,8 triệu đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành lên tới 570 triệu đồng.

Theo lý thuyết kế toán và thuế, sự chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế có thể phát sinh từ nhiều nguyên nhân như các khoản chi phí không được khấu trừ, doanh thu tính thuế khác doanh thu kế toán, chuyển lỗ từ các năm trước, ưu đãi thuế hoặc các khoản chênh lệch tạm thời.

Đến năm 2025, hiện tượng này tiếp tục xuất hiện. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế của Tâm Luxury đạt 32,7 tỷ đồng, trong khi chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được ghi nhận lên tới 17,8 tỷ đồng. Nếu tính theo thuế suất phổ thông 20%, số thuế tương ứng chỉ vào khoảng 6,54 tỷ đồng.

Không chỉ vậy, báo cáo tài chính cũng cho thấy trong năm 2025, mặc dù chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành lên tới 17,8 tỷ đồng nhưng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong năm là 10,1 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2025, Tâm Luxury ghi nhận khoản mục "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" ở mức 14,9 tỷ đồng.