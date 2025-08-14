Tạo ra phong trào, xây dựng văn hóa phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai

(Ngày Nay) - Sáng 14/8, tại TP Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Diễn đàn do Bộ Công an tổ chức, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dự Diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an ninh, an toàn trong cả nước; các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước; đại diện các cơ quan, tổ chức quốc tế về phòng cháy, chữa cháy.

Biến phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng và cứu nạn thành phản xạ

Theo Bộ Công an, những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an ninh, an toàn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Số vụ cháy nổ có chiều hướng giảm nhưng tính chất, mức độ hậu quả thiệt hại vẫn còn nghiêm trọng. Trong 5 năm gần đây, cả nước đã xảy ra trên 17.600 vụ cháy, làm 560 người chết, 606 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.

Tại Diễn đàn, các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức và các bộ, ngành, cơ quan đã chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; trao đổi, giải đáp, hướng dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người dân, kiến tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục; hướng dẫn các quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, điều kiện khoa học, dễ hiểu, dễ thực hiện; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của mỗi người dân, doanh nghiệp; đặc biệt ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật, chuyển đổi số trong phòng cháy, chữa cháy như hệ thống cảm biến thông minh cảnh báo sớm, phòng cháy, chữa cháy thông minh, cơ sở dữ liệu quản lý, điều hành phòng, cháy chữa cháy… Qua đó biến phòng cháy thành văn hóa, chữa cháy thành kỹ năng và cứu nạn thành phản xạ trong toàn bộ hệ thống sản xuất và đời sống”.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an nhân dân, công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, trong toàn xã hội đã đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức; đã quan tâm chú trọng xây dựng lực lượng, sẵn sàng cho thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; đặc biệt là huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Các bộ, ngành, cơ quan đã tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách kịp thời, phù hợp, nổi bật là Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các Nghị định hướng dẫn với nhiều điểm mới, giải quyết những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nhất là việc phân cấp, phân quyền.

Các bộ, ngành, địa phương đã thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, tích cực, chủ động, nhất là hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy; triển khai biện pháp bảo đảm an toàn; tổ chức nhiều đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở; tăng cường tổ chức định kỳ, đồng loạt với nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành của người dân và doanh nghiệp, của toàn xã hội.

Cho rằng, việc huy động được nhiều nguồn lực đầu tư các đề án, dự án, phát triển hạ tầng kỹ thuật, mua sắm thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, Thủ tướng Chính phủ cho biết, đã nâng cao năng lực ứng phó sự cố cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trên sông, cảng biển, nhà cao tầng, công trình ngầm…; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai trong và ngoài nước như tại Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, với tấm lòng cao cả.

Cùng với đó, bảo đảm thường trực sẵn sàng chiến đấu cả về lực lượng, phương tiện để xử lý kịp thời, khắc phục hậu quả các vụ cháy nổ, sự cố, thiên tai; hỗ trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của thiên tai, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn an toàn hàng nghìn người; dập tắt hàng chục nghìn vụ cháy, cứu được rất nhiều người và tài sản... giảm nguy cơ và tình hình, số vụ, hậu quả do cháy, nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các chủ thể chung sức, thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tạo ra phong trào, xây dựng văn hóa phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ.

Xây dựng sổ tay hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai

Thủ tướng khẳng định, những kết quả về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thời gian qua, góp phần quan trọng kiến tạo môi trường an ninh, an toàn, an dân, ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đem lại bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Nhấn mạnh, kết quả nổi bật về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã khẳng định rõ vai trò nòng cốt của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, trong đó lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là chủ công, Thủ tướng chỉ rõ, trong hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa”; là một bộ phận cấu thành quan trọng và có những đóng góp to lớn trong những thành tựu, chiến công của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng!

Thủ tướng cho biết, trong thực hiện nhiệm vụ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, xả thân, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản và đã có 34 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, hàng trăm đồng chí bị thương khi quên mình chiến đấu với “giặc lửa, làm lay động lòng người, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Công an nhân dân anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Quân đội nhân dân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Chia sẻ những câu chuyện cảm động, những tấm gương xung kích của các lực lượng trong bão lũ, dịch bệnh, với tất cả tình dân tộc, nghĩa đồng bào, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng cảm ơn những thành tích, chiến công, sự hy sinh của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và phát triển đất nước; bảo vệ tài sản, sức khỏe và tính mạng của người dân.

Thẳng thắn, nghiêm túc nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế, nhất là trong tuân thủ pháp luật, thanh tra, kiểm tra, ý thức, kiến thức, kỹ năng trong công tác phòng cháy, chữa cháy; để khắc phục nguyên nhân, giảm nguy cơ và tình hình, số vụ, hậu quả do cháy, nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tất cả các chủ thể chung sức, thực hiện các giải pháp tổng thể, đồng bộ, tạo ra phong trào, xây dựng văn hóa phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ. Trong đó khẩn trương xây dựng Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ”.

Phân tích tình hình thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng phải nâng cao ý thức trong toàn xã hội, nâng cao tính chuyên nghiệp, có trang thiết bị phù hợp, công nghệ hiện đại trong phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai, cứu nạn, cứu hộ; yêu cầu triển khai có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; hoàn thiện chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo phương châm, nguyên tắc “tiền kiểm đảm bảo, hậu kiểm thường xuyên”.

Thủ tướng yêu cầu chú trọng công tác phòng ngừa; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, xã hội trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tuyệt đối không “phó mặc”, “khoán trắng” cho lực lượng Công an; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nhất là về pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, không để tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy; cải cách thủ tục hành chính về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thông suốt, minh bạch, theo hướng tạo thuận lợi và giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, khen thưởng kịp thời về phòng cháy, chữa cháy.

Thủ tướng cũng đề nghị thực hiện đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, công nghiệp an ninh, an toàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, công nghệ thông minh, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến với các nước; tiến tới nghiên cứu, sản xuất, làm chủ công nghệ, thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng sổ tay, hướng dẫn về phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các doanh nghiệp, người dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật; tăng cường ý thức, trách nhiệm, nâng cao năng lực về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong doanh nghiệp; đầu tư phương tiện, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy bảo đảm đúng quy định.

Giới thiệu nhiều thiết bị, công nghệ mới trong phòng cháy, chữa cháy

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025.

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025 có sự tham gia của 480 thương hiệu, các doanh nghiệp hàng đầu về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ trong nước và quốc tế. Trong đó, nhiều khu gian hàng thu hút khách tham quan như khu gian hàng của Việt Nam, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Triển lãm trưng bày, giới thiệu các sản phẩm: Hệ thống phòng cháy, chữa cháy chủ động như máy bơm chữa cháy, thiết bị cứu hộ và thoát hiểm, thiết bị cảnh báo cháy, hệ thống hút khói; thiết bị cứu hộ và phòng chống thảm họa như hệ thống GIS/GPS và liên lạc khẩn cấp, thiết bị phát hiện và phân tích chất độc, robot chữa cháy; thiết bị bay không người lái (UAV); hệ thống phòng cháy thụ động như cửa chống cháy, cấu kiện ngăn cháy, sơn chống cháy, vật liệu chống cháy; đồ bảo hộ lao động như trang phục chữa cháy, hệ thống khử trùng…

Triển lãm là nơi giao lưu, trao đổi, chia sẻ, giới thiệu các sản phẩm, kết nối các khách hàng, là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước và quốc tế nghiên cứu, đầu tư, phát triển, trao đổi kinh nghiệm, thực hành, thảo luận chuyên sâu về ứng dụng và những ý tưởng mới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để phục vụ phát triển kinh tế.

Tuyên bố khai mạc Triển lãm Triển lãm Quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ năm 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, việc tổ chức Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và thiết bị an ninh, an toàn, bảo vệ có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp an ninh, an toàn, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam; qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Thủ tướng tin tưởng, Triển lãm và Diễn đàn lần này sẽ tạo nhận thức sâu sắc hơn nữa, đóng góp những giải pháp hữu ích, góp phần công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong thời gian tới.