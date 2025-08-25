Tàu Cảnh sát Biển hiện đại nhất Việt Nam CBS 8001 thăm Indonesia

(Ngày Nay) - Chuyến thăm được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố hợp tác hàng hải, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trên biển giữa hai nước.

Sáng 25/8, tàu Cảnh sát Biển hiện đại nhất Việt Nam CBS 8001 đã đến cảng Tanjung Priok của Indonesia trong chương trình giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Cảnh sát Biển Indonesia.

Chuyến thăm được đánh giá là dấu mốc quan trọng, góp phần củng cố hợp tác hàng hải, tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn trên biển giữa hai nước.

Đón đoàn tàu CBS 8001, có Đại sứ Đại sứ Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương, Phó Đô đốc Lực lượng Hải quân Indonesia, Tư lệnh Cảnh sát Biển Indonesia - Thượng tướng Irvansyah, Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Văn phòng Tùy viên quân sự Việt Nam tại Indonesia và cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát biển Indonesia.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Irvansyah bày tỏ vui mừng đón Đoàn công tác Cảnh sát Biển Việt Nam đến Indonesia giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm.

Ông Irvansyah cho biết chuyến thăm cảng này là một phần của hợp tác song phương, đóng vai trò là nền tảng để hai bên thiết lập một mô hình chung và cân bằng trong việc thúc đẩy an ninh và an toàn hàng hải cũng như ổn định khu vực. Đây cũng là dịp quan trọng để hai bên củng cố nền tảng quan hệ đối tác hợp tác hàng hải.

Lãnh đạo đoàn công tác đã mời Thượng tướng Irvansyah và binh sỹ Lực lượng Cảnh sát Biển Indonesia lên tham quan và giới thiệu cơ sở trang thiết bị tàu CBS 8001.

Đoàn công tác Cảnh sát Biển Việt Nam do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, làm trưởng đoàn, sẽ công tác tại Indonesia từ ngày 25-29/8 với nhiều nội dung quan trọng như chào xã giao lãnh đạo địa phương, họp song phương với Lực lượng Cảnh sát Biển Indonesia, giao lưu thể thao, tham quan văn hóa thành phố Jakarta.

Đáng chú ý, hai bên sẽ phối hợp tập huấn chung trên biển nhằm nâng cao khả năng phối hợp hỗ trợ công tác cứu trợ, cứu hộ, nâng cao công tác đảm bảo an ninh trong vùng biển hai quốc gia và khu vực.