Tết Novruz giữa lòng Hà Nội

(Ngày Nay) - Ngày 21/3, lễ hội Tết “Novruz Bayram 2026” đã được tổ chức tại Hà Nội, với nhiều hoạt động truyền thống của các quốc gia mang văn hoá Ba Tư.

Sự kiện do đại sứ quán Azerbaijan và đại sứ quán Kazakhstan phối hợp cùng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch tổ chức. Novruz Bayram là ngày hội chào mừng năm mới có nhiều nét tương đồng với Tết cổ truyền Việt Nam, được UNESCO ghi danh là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.

Bắt nguồn từ thời cổ đại, Novruz Bayram được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, thời điểm ban ngày dài hơn ban đêm, với quan niệm rằng đây là khoảng thời gian “ánh sáng chiến thắng bóng tối”. Ngày hội là dịp để các gia đình sum họp, quây quần, cầu mong một mùa màng bội thu.

Novruz Bayram 2026 có sự góp mặt của đại sứ các nước Azerbaijan, Kazakhstan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, cùng các đại diện cơ quan Việt Nam, ngoại giao đoàn và tổ chức quốc tế. Phát biểu khai mạc ngày hội, ngài Kanat Tumysh - đại sứ Kazakhstan tại Việt Nam, cho biết: “Tết Novruz không phải là một ngày hội chính trị, mà là dịp để các quốc gia chia sẻ văn hoá, kết nối con người với nhau”.

Điểm nhấn của sự kiện là hội thi nướng BBQ với 6 đội thi là sinh viên nhà trường, dưới sự hướng dẫn của các đầu bếp chuyên nghiệp. Các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm không gian giao lưu văn hoá đặc sắc, đồng thời mở rộng kiến thức văn hoá quốc tế để phục vụ nghề nghiệp tương lai.

Bên cạnh đó, sinh viên và khách thăm quan cũng được trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống như “đập trứng cầu may” hay nghi thức thắp lửa để thanh tẩy và khởi động cho năm mới. Novruz Bayram 2026 đã góp phần gắn kết cộng đồng, lan toả thông điệp hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.