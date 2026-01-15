Tết Việt Tết Phố 2026 đánh thức hồn xuân nơi phố cổ

(Ngày Nay) - Xuân Bính Ngọ 2026, giữa không gian linh thiêng của hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ Hà Nội, chương trình Tết Việt Tết Phố chính thức trở lại với quy mô mở rộng và cách tiếp cận giàu chiều sâu.

Chương trình do Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND phường Hoàn Kiếm, trong bối cảnh năm đầu tiên địa phương vận hành theo mô hình chính quyền hai cấp. Đây được xem là dấu ấn cho thấy vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền cơ sở trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, gắn di sản với cộng đồng và đời sống đô thị.

Dự kiến chương trình khai mạc vào hồi 9 giờ thứ 7 (ngày 17/1/2026) tại Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật, 22 Hàng Buồm, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội; và sẽ kéo dài đến ngày 25 Tết Âm lịch.

Tết Việt Tết Phố 2026 được xây dựng như một chuỗi hoạt động tổng thể, trải dài tại nhiều không gian di sản tiêu biểu của khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm. Người dân và du khách không chỉ tham quan, thưởng lãm mà còn trực tiếp tham gia các hoạt động thực hành Tết truyền thống, từ nghi lễ, phong tục đến sinh hoạt đời thường của gia đình Hà Nội xưa.

Không gian Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ được tái hiện sinh động qua các hoạt động gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ Tết, trang trí nhà cửa, trình diễn áo dài, âm nhạc dân gian, giới thiệu nghề thủ công, sản phẩm làng nghề và các hoạt động trải nghiệm dành cho nhiều lứa tuổi. Cùng với đó là các triển lãm mỹ thuật, trưng bày nghệ thuật, giao lưu với nghệ nhân và nhà nghiên cứu, góp phần làm dày thêm chiều sâu văn hóa của sự kiện.

Điểm nhấn năm nay là sự liên kết chặt chẽ giữa các di tích trong khu phố cổ với không gian Tết. Di tích 22 Hàng Buồm lần đầu tiên được lựa chọn để tái hiện không gian Tết và chợ Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ, gợi lại hình ảnh chợ xuân xưa trong ký ức cộng đồng. Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây sau khi được tu bổ chính thức đón khách trở lại với không gian một gia đình Hà Nội truyền thống chuẩn bị đón Tết, từ cách sắp đặt ban thờ đến sinh hoạt thường nhật của người bà, người mẹ trong nếp nhà xưa.

Nghi lễ rước truyền thống và dựng cây nêu tiếp tục là hoạt động trọng tâm của chương trình. Lễ rước năm nay lấy Ô Quan Chưởng làm điểm mở đầu, tạo nên một tuyến rước giàu tính biểu tượng đi qua các tuyến phố cổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm.

Đặc biệt, sự xuất hiện của câu lạc bộ Kỵ xạ với 15 con ngựa có người cưỡi cùng những chú ngựa gỗ do thiếu nhi thực hiện mang ý nghĩa loan báo xuân về, đồng thời tạo nên sự kết nối sinh động giữa các thế hệ trong không gian lễ hội truyền thống. Lễ dựng cây nêu tại đình Kim Ngân được lựa chọn làm điểm nhấn tâm linh, thể hiện chiều sâu tín ngưỡng và phong tục Tết cổ truyền gắn với phố nghề Hà Nội.

Thông qua Tết Việt Tết Phố 2026, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Chương trình đồng thời hướng tới mục tiêu giáo dục di sản cho thế hệ trẻ, gắn bảo tồn với phát triển du lịch và kinh tế sáng tạo, góp phần làm giàu đời sống tinh thần của người dân và xây dựng hình ảnh Hà Nội như một thành phố sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện trong sắc xuân mới.