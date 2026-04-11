“Thành phố trong tim” với dòng máu anh hùng

(Ngày Nay) - Ngày 11/4 tại Đường sách TPHCM, tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm đã ra mắt cuốn sách “Thành phố trong tim” (NXB Văn học) với những hồi ức về gia đình, người thân gắn liền với một thời kỳ lịch sử.

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, sinh năm 1949, là con gái đầu của liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Huê. Vào chiến khu năm 16 tuổi, tốt nghiệp lớp y tá, công tác Ban Dân y miền Nam năm 1966. Năm 1968, tham gia chiến dịch Mậu Thân trong đội phẫu thuật tiền phương. Sau thời gian vào nội thành Sài Gòn công tác, cơ sở bị lộ, bà trở về chiến khu... Hòa bình, bà công tác tại cơ quan Thành Đoàn TPHCM, học chuyên tu bác sĩ. Năm 1997, bà nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM.

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, cho biết: “Cuốn sách nhỏ này cũng là những trang tự sự mộc mạc, ký ức trong sáng của tôi từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn, noi gương ba má tham gia kháng chiến chống Mỹ, trên khắp các nẻo đường đất nước, nhất là chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ nhất từ chiến khu Tây Ninh, đến đồng bằng sông Cửu Long, rồi vào nội thành Sài Gòn, sào huyệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có những lúc gặp những thử thách, nguy nan, tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng với niềm tin sắt son vào Đảng, vào sự nghiệp cách mạng, noi gương cha mẹ, tôi đã mạnh mẽ vững vàng bước tiếp. Cho dù những việc tôi đã làm so với bao đồng chí, đồng đội là vô cùng nhỏ bé, nhưng tôi có thể tự tin rằng: tôi đã từng vượt qua những đèo dốc sạt lở để đi đến ngày vinh quang của Tổ quốc và tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh trên tay của mình - điều đó làm cho tôi vô cùng đau xót và tiếc thương! Tuy vậy, nỗi đau mất mát không làm cho tôi nao núng, chùn bước”.

Theo nhà nghiên cứu phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn: “Cuốn sách Thành phố trong tim có nhiều trang viết về đời thường giản dị và ấm áp của nhà cách mạng Huỳnh Văn Một (1912-1992). Với tư cách con gái, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm góp phần bổ sung tư liệu quý báu mà hội thảo khoa học “Đồng chí Huỳnh Văn Một với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Đông Nam Bộ” cách đây 4 năm ở Trường Đại học Thủ Dầu Một chưa có điều kiện đề cập đầy đủ.

Đặc biệt, cuốn sách Thành phố trong tim đã phác họa sinh động chân dung liệt sĩ Dương Thị Huê (1930-1971) một cách sinh động. Ký ức về người mẹ được bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm lưu giữ bằng những chi tiết khó quên, giúp công chúng mường tượng được cuộc đời một người phụ nữ Nam bộ can trường, dấn thân, hiểu biết và nhân ái”.

Còn nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, bày tỏ: “Đọc Thành phố trong tim, tôi xúc động vì sự trải lòng của một người con gái trong gia tộc anh hùng. Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm đi qua mất mát, đau thương, sự hy sinh thầm lặng của một gia tộc yêu nước; tự hào về người cha kiên định trong bão táp cách mạng, tự hào về người mẹ anh hùng. Niềm tự hào về cha mẹ, về người em ngã xuống anh dũng trong chiến tranh biên giới Tây Nam gắn với niềm tự hào về thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới dẫu còn có bao điều trăn trở, còn có những ngổn ngang nhưng luôn trong tim chị.

Thành phố trong tim chị đằm và sâu, trĩu nặng ân tình. Tình yêu gia tộc, tình yêu cha mẹ, tình yêu người thân, niềm tự hào gia tộc gắn liền trách nhiệm với đồng bào, với thế hệ trẻ cần lắm sự nâng niu, dìu dắt. Cảm nhận dòng máu anh hùng của cha mẹ chảy trong huyết quản những người con, tôi hiểu vì sao chị yêu thành phố này đến vậy!”.

Thành phố trong tim là cuốn sách thứ 3 của tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm sau 2 cuốn Còn mãi với thời gian và Vươn lên từ gian khó.