“Thành phố trong tim” với dòng máu anh hùng

Thanh Kiều In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 11/4 tại Đường sách TPHCM, tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm đã ra mắt cuốn sách “Thành phố trong tim” (NXB Văn học) với những hồi ức về gia đình, người thân gắn liền với một thời kỳ lịch sử.
Cuốn sách “Thành phố trong tim” của tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm
Cuốn sách “Thành phố trong tim” của tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, sinh năm 1949, là con gái đầu của liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Dương Thị Huê. Vào chiến khu năm 16 tuổi, tốt nghiệp lớp y tá, công tác Ban Dân y miền Nam năm 1966. Năm 1968, tham gia chiến dịch Mậu Thân trong đội phẫu thuật tiền phương. Sau thời gian vào nội thành Sài Gòn công tác, cơ sở bị lộ, bà trở về chiến khu... Hòa bình, bà công tác tại cơ quan Thành Đoàn TPHCM, học chuyên tu bác sĩ. Năm 1997, bà nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TPHCM.

Tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm tại buổi ra mắt sách

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, cho biết: “Cuốn sách nhỏ này cũng là những trang tự sự mộc mạc, ký ức trong sáng của tôi từ thuở nhỏ cho đến khi khôn lớn, noi gương ba má tham gia kháng chiến chống Mỹ, trên khắp các nẻo đường đất nước, nhất là chiến trường Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, gian khổ nhất từ chiến khu Tây Ninh, đến đồng bằng sông Cửu Long, rồi vào nội thành Sài Gòn, sào huyệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.

Trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có những lúc gặp những thử thách, nguy nan, tưởng chừng không thể vượt qua, nhưng với niềm tin sắt son vào Đảng, vào sự nghiệp cách mạng, noi gương cha mẹ, tôi đã mạnh mẽ vững vàng bước tiếp. Cho dù những việc tôi đã làm so với bao đồng chí, đồng đội là vô cùng nhỏ bé, nhưng tôi có thể tự tin rằng: tôi đã từng vượt qua những đèo dốc sạt lở để đi đến ngày vinh quang của Tổ quốc và tôi cũng đã từng chứng kiến cảnh đồng đội hy sinh trên tay của mình - điều đó làm cho tôi vô cùng đau xót và tiếc thương! Tuy vậy, nỗi đau mất mát không làm cho tôi nao núng, chùn bước”.

Nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM và nhà nghiên cứu phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn tặng hoa chúc mừng tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm

Theo nhà nghiên cứu phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn: “Cuốn sách Thành phố trong tim có nhiều trang viết về đời thường giản dị và ấm áp của nhà cách mạng Huỳnh Văn Một (1912-1992). Với tư cách con gái, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm góp phần bổ sung tư liệu quý báu mà hội thảo khoa học “Đồng chí Huỳnh Văn Một với phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Đông Nam Bộ” cách đây 4 năm ở Trường Đại học Thủ Dầu Một chưa có điều kiện đề cập đầy đủ.

Đặc biệt, cuốn sách Thành phố trong tim đã phác họa sinh động chân dung liệt sĩ Dương Thị Huê (1930-1971) một cách sinh động. Ký ức về người mẹ được bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm lưu giữ bằng những chi tiết khó quên, giúp công chúng mường tượng được cuộc đời một người phụ nữ Nam bộ can trường, dấn thân, hiểu biết và nhân ái”.

Độc giả tham dự buổi ra mắt 'Thành phố trong tim"

Còn nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, bày tỏ: “Đọc Thành phố trong tim, tôi xúc động vì sự trải lòng của một người con gái trong gia tộc anh hùng. Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm đi qua mất mát, đau thương, sự hy sinh thầm lặng của một gia tộc yêu nước; tự hào về người cha kiên định trong bão táp cách mạng, tự hào về người mẹ anh hùng. Niềm tự hào về cha mẹ, về người em ngã xuống anh dũng trong chiến tranh biên giới Tây Nam gắn với niềm tự hào về thành phố mang tên Bác. Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới dẫu còn có bao điều trăn trở, còn có những ngổn ngang nhưng luôn trong tim chị.

Thành phố trong tim chị đằm và sâu, trĩu nặng ân tình. Tình yêu gia tộc, tình yêu cha mẹ, tình yêu người thân, niềm tự hào gia tộc gắn liền trách nhiệm với đồng bào, với thế hệ trẻ cần lắm sự nâng niu, dìu dắt. Cảm nhận dòng máu anh hùng của cha mẹ chảy trong huyết quản những người con, tôi hiểu vì sao chị yêu thành phố này đến vậy!”.

Thành phố trong tim là cuốn sách thứ 3 của tác giả, bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm sau 2 cuốn Còn mãi với thời gianVươn lên từ gian khó.

Thanh Kiều
Huỳnh Thị Minh Tâm Huỳnh Văn Một liệt sĩ Dương Thị Huê Thành phố trong tim

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

(Ngày Nay) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng, ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề "Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng".
(Ngày Nay) - APEC 2027 tại Phú Quốc có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy du lịch Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng khách ngắn hạn, mà còn mở ra cơ hội tái định vị năng lực cạnh tranh và nâng cấp toàn diện hệ sinh thái điểm đến.
Bước tiến mới trong cảnh báo sớm thiên tai
Bước tiến mới trong cảnh báo sớm thiên tai
(Ngày Nay) - Chính phủ Canada đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo thời tiết nhằm nâng cao độ chính xác của các cảnh báo về hiện tượng khí hậu cực đoan, qua đó tăng cường an toàn cho người dân và khả năng ứng phó với thiên tai.
Mỹ cảnh báo về eo biển Hormuz trước thềm đàm phán với Iran
Mỹ cảnh báo về eo biển Hormuz trước thềm đàm phán với Iran
(Ngày Nay) - Trước thềm các cuộc đàm phán Mỹ-Iran tại Islamabad (Pakistan) ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố eo biển Hormuz sẽ sớm được “tự động” mở lại, bất kể Iran có hợp tác hay không. Đây là tuyến hải vận quan trọng đối với năng lượng toàn cầu và bị Iran phong tỏa trong hơn một tháng nổ ra cuộc chiến với Mỹ và Israel.
Nghiên cứu mới về hiệu quả chống lão hóa của sản phẩm chức năng
Nghiên cứu mới về hiệu quả chống lão hóa của sản phẩm chức năng
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí "Nature Medicine" đang thu hút sự chú ý của giới khoa học khi đưa ra những dữ liệu mới liên quan đến tác động của việc bổ sung vitamin và khoáng chất đối với quá trình lão hóa. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chức năng toàn cầu đã đạt quy mô khoảng 140 tỷ USD, vấn đề hiệu quả thực sự của các sản phẩm này tiếp tục là chủ đề gây nhiều tranh luận.
Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử
Phi hành đoàn Artemis II thành công trong sứ mệnh lịch sử
(Ngày Nay) - Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã hoàn tất thành công sứ mệnh Artemis II khi tàu vũ trụ Orion chở 4 phi hành gia hạ cánh an toàn xuống Thái Bình Dương ngoài khơi bang California ngày 10/4, đánh dấu chuyến bay có người lái quanh Mặt Trăng đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ.
(Ngày Nay) -Lúc 16 giờ 30 ngày 11/4 tại Sân khấu A Đường Sách TPHCM, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh ra mắt sách “Một hôm tôi bỗng nhớ ra” (Phanbook & NXB Dân Trí ấn hành), đánh dấu lần đầu tiên nhạc sĩ này viết tản văn về âm nhạc và cuộc sống thay cho giai điệu và tiếng hát.