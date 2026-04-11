Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng kiện toàn bộ máy lãnh đạo: NSNA Nguyễn Đức Nghĩa giữ chức Chủ tịch

(Ngày Nay) - Sáng 11/4, Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng (trực thuộc Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố Hải Phòng) tổ chức hội nghị kiện toàn công tác nhân sự lãnh đạo hội. Ông Nguyễn Đức Nghĩa được chuẩn y giữ chức Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng.
Nghệ sĩ Ưu tú Lê Như Hải (bên phải), Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố trao quyết định chuẩn y ông Nguyễn Đức Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng. (Ảnh: Báo Hải Phòng).
Nghệ sĩ Ưu tú Lê Như Hải (bên phải), Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố trao quyết định chuẩn y ông Nguyễn Đức Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng. (Ảnh: Báo Hải Phòng).

Theo quyết định chuẩn y của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố, ông Lưu Quang Phổ thôi giữ chức Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng vì lý do cá nhân; công nhận ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch hội giữ chức Chủ tịch Hội; anh Lưu Thành Đạt được chuẩn y giữ chức Phó Chủ tịch hội.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa là nghệ sĩ nhiếp ảnh giàu kinh nghiệm, gắn bó nhiều năm với phong trào nhiếp ảnh thành phố. Anh Lưu Thành Đạt là nghệ sĩ trẻ, năng động, tích cực trong các hoạt động sáng tác và phong trào.

Anh Lưu Thành Đạt được chuẩn y giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Ban lãnh đạo mới có trách nhiệm cùng Ban Chấp hành tổ chức, điều hành các hoạt động của hội theo đúng điều lệ và quy định hiện hành, chịu trách nhiệm trước Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật thành phố về toàn bộ hoạt động.

Dịp này, Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026, trong đó tập trung vào công tác sáng tác, xuất bản ấn phẩm, tham gia các cuộc thi ảnh, tổ chức triển lãm, giao lưu chuyên môn, bồi dưỡng lực lượng trẻ.

Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng triển khai kế hoạch hoạt động năm 2026. (Ảnh: Báo Hải Phòng)

Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng hiện có Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch, Ban Chấp hành hội gồm 9 thành viên. Hội có 86 hội viên, độ tuổi trung bình 63,5, trong đó có 30 hội viên từ 70 tuổi trở lên.

Những năm qua, nhiếp ảnh Hải Phòng luôn là một trong những đơn vị mạnh của khu vực đồng bằng sông Hồng, đóng góp nhiều tác phẩm, tư liệu quý phản ánh sự phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống xã hội của địa phương.

