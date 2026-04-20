Film Gặp Thời: Không gian trải nghiệm nhiếp ảnh film giữa lòng Hà Nội

(Ngày Nay) - Trong hai ngày 18 - 19/04 vừa qua, không gian ARTERA Space liên tục đón dòng người đến tham quan và trải nghiệm triển lãm Film Gặp Thời - sự kiện hướng tới việc đưa nhiếp ảnh film đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Triển lãm “Film Gặp Thời” là dự án do nhóm sinh viên khoa Quan hệ công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Không chỉ dừng lại ở việc xem ảnh, nhiều bạn trẻ khi ghé thăm triển lãm đã dành thời gian tham gia các hoạt động như in tráng Cyanotype (một kỹ thuật in ảnh thủ công) hay scan (quét) ảnh âm bản, cho thấy sức hút của nhiếp ảnh film không nằm ở hoài niệm đơn thuần mà còn ở chính quá trình tạo ra hình ảnh.

Những hành trình của nhiếp ảnh film

Triển lãm không đi theo lối trưng bày tuyến tính mà được tổ chức thành nhiều phân khu mang tính gợi mở. “Timeline Wall” (Bức tường dòng thời gian) không chỉ cung cấp thông tin về lịch sử máy ảnh film, mà còn đặt người xem vào dòng chảy phát triển của công nghệ hình ảnh, từ đó làm rõ bối cảnh ra đời của những giá trị gắn liền với film. Phía dưới bức tường, các bậc thềm được tận dụng để trưng bày nhiều dòng máy ảnh cổ, tạo thành một lớp đối chiếu trực quan giữa thông tin và hiện vật, giúp người xem không chỉ đọc mà còn có thể quan sát, hình dung rõ hơn về từng giai đoạn phát triển.

Các khu như “Giao lộ thời gian” và “Khoảng sáng” đóng vai trò như những điểm chuyển, giúp người xem không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn đi qua các lớp ký ức. Tại đây, khán giả có thể quan sát cách các bức ảnh film và cuộn film được sắp đặt với bố cục độc đáo, tạo nên một hình thức trưng bày vừa mang tính nghệ thuật, vừa gợi mở cách nhìn khác về chất liệu quen thuộc. Đáng chú ý, việc đưa các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Đoàn Công Tính - người từng ghi lại nhiều khoảnh khắc chân thực trong thời chiến vào không gian triển lãm đã tạo ra một trục nội dung có chiều sâu, tránh cho tổng thể bị nghiêng hoàn toàn về phần nhìn mang tính trải nghiệm.

Ở chiều ngược lại, “GenZ Through Film” (GenZ qua những bức ảnh film) cho thấy cách người trẻ tiếp cận film không đơn thuần vì hoài niệm, mà như một lựa chọn thẩm mỹ có chủ đích. Sự sắp đặt giữa hai lớp nội dung - một bên là tư liệu, một bên là thực hành đương đại khiến triển lãm không chỉ kể lại quá khứ mà còn đặt câu hỏi về cách quá khứ đang được nhìn lại.

Trải nghiệm thủ công trở lại giữa thời đại ảnh số

Một trong những điểm giữ chân người tham dự nằm ở các hoạt động trải nghiệm trực tiếp. Không chỉ dừng ở việc quan sát, người xem có thể tham gia scan âm bản hoặc thử in tráng Cyanotype, những quy trình vốn ít xuất hiện trong đời sống thường ngày.

Cyanotype, một kỹ thuật in ảnh thủ công với sắc xanh lam đặc trưng tạo ra nhờ quy trình phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên, mang lại cảm giác thủ công rõ rệt. Việc người tham gia phải tự tay sắp đặt vật thể, canh thời gian phơi sáng và chờ đợi kết quả khiến trải nghiệm này trở nên khác biệt so với việc chụp và chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số.

Thực tế tại triển lãm cho thấy, chính yếu tố thủ công này tạo nên sức hút: nhiều người không chỉ tham gia một lần mà quay lại để thử thêm, hoặc dành thời gian quan sát người khác thực hiện. Điều này phản ánh một xu hướng đáng chú ý, khi hình ảnh không còn chỉ là sản phẩm cuối cùng, mà quá trình tạo ra nó cũng trở thành một phần của trải nghiệm.

Song song, talkshow (tọa đàm) “Thời Thức” diễn ra vào buổi chiều trong cả hai ngày triển lãm, với sự tham gia của Nhiếp ảnh gia Đỗ Anh Tuấn và Thạc sĩ Phạm Duy, mang đến cho khách tham dự cơ hội tiếp cận những chia sẻ về khuynh hướng nhiếp ảnh cũng như hành trình phát triển của film. Hoạt động này góp thêm lớp nội dung chuyên môn, nhưng không lấn át phần trải nghiệm, giúp triển lãm giữ được sự cân bằng giữa tính tiếp cận đại chúng và chiều sâu nội dung.

Khép lại trong hai ngày ngắn, “Film Gặp Thời” không chỉ dừng ở một không gian trưng bày, mà còn phản ánh cách người trẻ tiếp cận nhiếp ảnh film hôm nay: từ hoài niệm chuyển sang trải nghiệm và khám phá quá trình làm ảnh. Trong dòng chảy nhanh của hình ảnh số, chính những trải nghiệm chậm và có độ trễ như vậy lại trở thành điều khiến người ta muốn quay lại, vừa để xem ảnh, vừa để ghi nhớ cách một khung hình từng được tạo ra.