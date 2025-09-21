Thi sĩ Hồng Thanh Quang “tự nhắc mình” để “tự giác ngộ”

(Ngày Nay) -Tự vấn, tự chiêm nghiệm, tự hoài nghi, tự tin tưởng, tự xây dựng, tự phá bỏ và tự làm lại đó là hành trình “tự nhắc mình” để “tự giác ngộ” của thi sĩ Hồng Thanh Quang.

“Tự nhắc mình” gồm 3 tập sách do NXB Dân Trí ấn hành và tập thơ “Giác ngộ” do NXB Hội Nhà văn cấp phép in của thi sĩ Hồng Thanh Quang nhân dịp sinh nhật của ông vào tháng 9 này.

Trong sự công bằng của thời gian với mọi chúng sinh theo vòng quay của tự nhiên, con người ta bị chói lóa bởi vầng dương, sẽ quên đi dưới ánh sáng ấy rằng mình đã già. Nhưng thi sĩ Hồng Thanh Quang vẫn “tự nhắc mình” về tuổi già, qua ít nhất hai bài thơ “Tuổi già” và “Anh đang phải già đi nhanh em ạ”, một sự thức tỉnh trong tập thơ “Giác ngộ” mà không ít nghệ sĩ bị hào quang che kín khó chấp nhận.

Bạn chơi facebook rất quen thuộc với những dòng viết “tự nhắc mình” của thi sĩ Hồng Thanh Quang. “Tự nhắc mình” tức là không nhắc ai, nhưng nếu bạn đọc sẽ thấy mình trong đó. Khi thiên hạ nhiều người đang lo “lập ngôn” để “lập danh”, thì thi sĩ Hồng Thanh Quang lại “tự nhắc mình” để ghi nhớ mình là ai. Và có lẽ, cái danh với thi sĩ Hồng Thanh Quang đã có đủ, không cần thêm để “tự nhắc mình”.

Nhưng với nhiều người, thi sĩ Hồng Thanh Quang là ai khi “tự nhắc mình”? Dễ lắm, cứ google là biết. Còn về nghệ thuật, thi sĩ Hồng Thanh Quang “tự nhắc”: “Hãy viết khi nào còn có thể viết được! Hãy hát khi nào còn có thể hát được! Hãy yêu khi nào còn có thể yêu được! Đó là những việc không thể để dành… Bạn đừng nghĩ rằng nếu hôm nay bạn dè sẻn năng lượng sống thì sau này chắc chắn bạn sẽ có thể sống như thế! Nghệ thuật là sự vắt kiệt mình khi còn có thể vắt kiệt được. Sự thật này tàn nhẫn nhưng là sự thật! Khác đi, hãy chọn những công việc khác…”.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế cho rằng những tự vấn ấy là “Một miền tâm độc thoại”: “Có những con người bước qua đời Tôi như cơn gió nhẹ. Và có những người – như Anh – để hằn lại kí ức Tôi – một vệt thầm, sáng mãi. Tập sách “Tự nhắc mình” không chỉ là tập Hợp bút, mà là bản “độc thoại vĩnh cửu” của một thi sĩ từng yêu đời đến cạn, từng sống đến kiệt – và từ trong những khúc đời tưởng không thể vượt thoát, giữa tuyệt vọng đã viết nên những câu chữ làm bạn với bóng tối, rồi gượng dậy xua bóng tối khỏi bình minh.

Không kịch tính, không kết cấu logic, nhưng vẫn da vàng trong tâm người. “Tự nhắc mình” – không phải thơ, chẳng phải nhật ký hay hồi ký. Anh đặt là Tạp bút – nhưng Tôi gọi Hợp bút của người sống sâu đã xước nhám, người đã qua vùng sáng – tối của đời sống, của nghệ thuật, của chính mình.

“Tự nhắc mình” là chuỗi những đoạn ghi chép ngắn – những ý tưởng như vụt hiện giữa một khoảnh khắc tư duy, những lời luận thời trầm sắc, những nghiệm sinh đời, những đoạn thơ không tên tưởng thoảng qua mà lại khía lâu tâm cảm. Càng đọc hành trình độc thoại nội tâm – phơi bày bản thể trong sự thành thật tận cùng, can đảm tới cạn kiệt”.

Nhưng Hồng Thanh Quang trước tiên và sau cùng là một thi sĩ, đau đớn thay giữ vòng quay của thời gian, thi sĩ nhận ra: “Anh đang phải già đi nhanh em ạ,/ Sau mỗi ngày, xương mỏi nhừ hơn,/ Bước đi chậm, mắt nhìn bớt rõ,/ Đôi lúc buồn vô cớ từng cơn…”.

Và thi sĩ Hồng Thanh Quang chấp nhận “Tuổi già”: “Và càng ngày càng hay ngẫm ngợi/ Về những gì đã thật là xa…/ Dù rất biết, đâu cần gặp lại/ Những người giờ đã hóa thành xưa…”.

3 tập “Tự nhắc mình” như thi sĩ Hồng Thanh Quang gọi là “tạp bút” có thể xem như trải nghiệm sống cả cuộc đời nhưng tập thơ “Giác ngộ” của tác giả đã đúc kết những gì mình đã sống.