Thi sĩ Hồng Thanh Quang “tự nhắc mình” để “tự giác ngộ”

Trần Hoàng Nhân In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Tự vấn, tự chiêm nghiệm, tự hoài nghi, tự tin tưởng, tự xây dựng, tự phá bỏ và tự làm lại đó là hành trình “tự nhắc mình” để “tự giác ngộ” của thi sĩ Hồng Thanh Quang.
2 tựa sách “Tự nhắc mình” và "Giác ngộ" của thi sĩ Hồng Thanh Quang
2 tựa sách “Tự nhắc mình” và "Giác ngộ" của thi sĩ Hồng Thanh Quang

“Tự nhắc mình” gồm 3 tập sách do NXB Dân Trí ấn hành và tập thơ “Giác ngộ” do NXB Hội Nhà văn cấp phép in của thi sĩ Hồng Thanh Quang nhân dịp sinh nhật của ông vào tháng 9 này.

Thi sĩ Hồng Thanh Quang “tự nhắc mình” để “tự giác ngộ” ảnh 1

Thi sĩ Hồng Thanh Quang

Trong sự công bằng của thời gian với mọi chúng sinh theo vòng quay của tự nhiên, con người ta bị chói lóa bởi vầng dương, sẽ quên đi dưới ánh sáng ấy rằng mình đã già. Nhưng thi sĩ Hồng Thanh Quang vẫn “tự nhắc mình” về tuổi già, qua ít nhất hai bài thơ “Tuổi già” và “Anh đang phải già đi nhanh em ạ”, một sự thức tỉnh trong tập thơ “Giác ngộ” mà không ít nghệ sĩ bị hào quang che kín khó chấp nhận.

Bạn chơi facebook rất quen thuộc với những dòng viết “tự nhắc mình” của thi sĩ Hồng Thanh Quang. “Tự nhắc mình” tức là không nhắc ai, nhưng nếu bạn đọc sẽ thấy mình trong đó. Khi thiên hạ nhiều người đang lo “lập ngôn” để “lập danh”, thì thi sĩ Hồng Thanh Quang lại “tự nhắc mình” để ghi nhớ mình là ai. Và có lẽ, cái danh với thi sĩ Hồng Thanh Quang đã có đủ, không cần thêm để “tự nhắc mình”.

Thi sĩ Hồng Thanh Quang “tự nhắc mình” để “tự giác ngộ” ảnh 2

Hai thi sĩ Hồng Thanh Quang và Lê Minh Quốc

Nhưng với nhiều người, thi sĩ Hồng Thanh Quang là ai khi “tự nhắc mình”? Dễ lắm, cứ google là biết. Còn về nghệ thuật, thi sĩ Hồng Thanh Quang “tự nhắc”: “Hãy viết khi nào còn có thể viết được! Hãy hát khi nào còn có thể hát được! Hãy yêu khi nào còn có thể yêu được! Đó là những việc không thể để dành… Bạn đừng nghĩ rằng nếu hôm nay bạn dè sẻn năng lượng sống thì sau này chắc chắn bạn sẽ có thể sống như thế! Nghệ thuật là sự vắt kiệt mình khi còn có thể vắt kiệt được. Sự thật này tàn nhẫn nhưng là sự thật! Khác đi, hãy chọn những công việc khác…”.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế cho rằng những tự vấn ấy là “Một miền tâm độc thoại”: “Có những con người bước qua đời Tôi như cơn gió nhẹ. Và có những người – như Anh – để hằn lại kí ức Tôi – một vệt thầm, sáng mãi. Tập sách “Tự nhắc mình” không chỉ là tập Hợp bút, mà là bản “độc thoại vĩnh cửu” của một thi sĩ từng yêu đời đến cạn, từng sống đến kiệt – và từ trong những khúc đời tưởng không thể vượt thoát, giữa tuyệt vọng đã viết nên những câu chữ làm bạn với bóng tối, rồi gượng dậy xua bóng tối khỏi bình minh.

Không kịch tính, không kết cấu logic, nhưng vẫn da vàng trong tâm người. “Tự nhắc mình” – không phải thơ, chẳng phải nhật ký hay hồi ký. Anh đặt là Tạp bút – nhưng Tôi gọi Hợp bút của người sống sâu đã xước nhám, người đã qua vùng sáng – tối của đời sống, của nghệ thuật, của chính mình.

“Tự nhắc mình” là chuỗi những đoạn ghi chép ngắn – những ý tưởng như vụt hiện giữa một khoảnh khắc tư duy, những lời luận thời trầm sắc, những nghiệm sinh đời, những đoạn thơ không tên tưởng thoảng qua mà lại khía lâu tâm cảm. Càng đọc hành trình độc thoại nội tâm – phơi bày bản thể trong sự thành thật tận cùng, can đảm tới cạn kiệt”.

Nhưng Hồng Thanh Quang trước tiên và sau cùng là một thi sĩ, đau đớn thay giữ vòng quay của thời gian, thi sĩ nhận ra: “Anh đang phải già đi nhanh em ạ,/ Sau mỗi ngày, xương mỏi nhừ hơn,/ Bước đi chậm, mắt nhìn bớt rõ,/ Đôi lúc buồn vô cớ từng cơn…”.

Và thi sĩ Hồng Thanh Quang chấp nhận “Tuổi già”: “Và càng ngày càng hay ngẫm ngợi/ Về những gì đã thật là xa…/ Dù rất biết, đâu cần gặp lại/ Những người giờ đã hóa thành xưa…”.

Thi sĩ Hồng Thanh Quang “tự nhắc mình” để “tự giác ngộ” ảnh 3

3 tập “Tự nhắc mình” và tập thơ “Giác ngộ” như thi sĩ Hồng Thanh Quang

3 tập “Tự nhắc mình” như thi sĩ Hồng Thanh Quang gọi là “tạp bút” có thể xem như trải nghiệm sống cả cuộc đời nhưng tập thơ “Giác ngộ” của tác giả đã đúc kết những gì mình đã sống.

Trần Hoàng Nhân
Tự nhắc mình Giác ngộ thi sĩ Hồng Thanh Quang

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
(Ngày Nay) - Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/9 đã có những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua mọi rào cản nếu bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
(Ngày Nay) - Ngày 21/9, sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn trong ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ.
Ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025
Ca sĩ Đức Phúc xuất sắc giành quán quân cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025
(Ngày Nay) - Khán phòng Live Arena sức chứa 11.000 người đã như bùng nổ khi âm nhạc hào hùng đan xen những nét dân ca của bài hát Phù Đổng Thiên Vương vang lên. Ca sĩ Đức Phúc đã hoàn toàn chiếm lĩnh sân khấu Intervision, trong lần đầu tiên cuộc thi quốc tế này trở lại sau 30 năm và giành giải nhất xứng đáng, với số điểm bỏ xa người thứ hai, trong một đêm tranh tài với 22 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới.
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của các nước thành viên bị xâm phạm trong tháng qua.
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
(Ngày Nay) - Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.
Hơn 300 nghệ sĩ tham gia chương trình “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích”
Hơn 300 nghệ sĩ tham gia chương trình “Âm vang Trần Thương - Ngàn năm sử tích”
(Ngày Nay) - Hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Đền Trần Thương, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Chương trình dự kiến diễn ra tối 9/10 (tức ngày 18/8 năm Ất Tỵ), tại khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình.