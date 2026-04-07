Thiếu nhi khám phá di sản qua lăng kính nghệ thuật

(Ngày Nay) - Tuần qua tại Bảo tàng Hà Nội đã diễn ra workshop trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi thuộc khuôn khổ cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi toàn quốc “Di sản trong mắt em 2026”.

Với tinh thần khuyến khích góc nhìn cá nhân, sáng tạo tự do và không sao chép khuôn mẫu, workshop đã mang đến cho các em những trải nghiệm thực tế và đáng nhớ. Các bạn nhỏ được tham quan không gian trưng bày của Bảo tàng Hà Nội, trực tiếp tìm hiểu các hiện vật lịch sử - văn hóa và lắng nghe những câu chuyện đằng sau từng di sản.

Sau phần tham quan, các em đã bước vào hoạt động sáng tác chính với chủ đề “Di sản trong mắt em”. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ và giảng viên, các em tự do thể hiện góc nhìn riêng qua ngôn ngữ hội họa, biến những cảm nhận và quan sát thành những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, giàu trí tưởng tượng và màu sắc.

Bên cạnh đó, các hoạt động minigame tương tác cũng được tổ chức xuyên suốt, giúp các em vừa chơi vừa học, củng cố kiến thức về di sản văn hóa một cách gần gũi và sinh động. Thông qua workshop, các em không chỉ được rèn luyện kỹ năng vẽ mà còn phát triển tư duy thẩm mỹ, hình thành sự kết nối tự nhiên và tình yêu với di sản văn hóa dân tộc ngay từ nhỏ.

Workshop tại Bảo tàng Hà Nội là một trong chuỗi hoạt động thực tế nằm trong khuôn khổ cuộc thi “Di sản trong mắt em 2026”, tiếp nối thành công của Lễ phát động được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào cuối tháng 3/2026.

Hiện tại, thời hạn nhận tác phẩm dự thi vẫn đang diễn ra đến hết ngày 4/5/2026. Ban tổ chức khuyến khích các em thiếu nhi trong độ tuổi 4 - 15 tiếp tục tìm hiểu di sản, sáng tạo và gửi tác phẩm về Xưởng nghệ thuật Art Tree để góp phần vào hành trình ý nghĩa này.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi nhận tại sự kiện:

Cuộc thi mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam 2026 với chủ đề “Di sản trong mắt em” do Xưởng Nghệ thuật ART TREE phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức, hướng tới việc khơi dậy tình yêu di sản và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa từ lứa tuổi nhỏ. Cuộc thi có sự đồng hành của Viện Bảo tồn và Phát triển Văn hóa Truyền thống, Hội Văn nghệ Dân gian Hà Nội, Tạp chí Ngày Nay; đồng thời nhận được bảo trợ truyền thông từ Trung tâm Điều phối các Hoạt động Sáng tạo Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.