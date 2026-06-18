Thủ tướng Lê Minh Hưng chứng kiến công bố 3 đường bay mới tới Nga

(Ngày Nay) - Ngày 17/6, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước và công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Nga của hãng hàng không Vietjet.

Chương trình do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội Xuất Nhập khẩu Liên bang Nga và hãng hàng không Vietjet tổ chức, với sự tham dự của các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cùng đại diện hơn 100 doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng được củng cố và phát triển trong suốt 76 năm qua. Trên nền tảng Đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập từ năm 2012, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước đang tiếp tục được mở rộng, tạo động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng cho biết, năm 2025, kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực, GDP tăng 8,02%, quy mô nền kinh tế đã đạt 514 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt ngưỡng 930 tỷ USD. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có Liên bang Nga.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 4,58 tỷ USD, tăng 26% so với năm trước; năm 2025 tiếp tục tăng lên khoảng 4,77 tỷ USD và tính đến hết tháng 5 năm 2026 đã đạt 2,16 tỷ USD.

Trong lĩnh vực đầu tư, nhiều dự án hợp tác tiêu biểu đã khẳng định hiệu quả và tính bền vững của quan hệ kinh tế hai nước. Liên doanh Vietsovpetro tiếp tục là biểu tượng thành công trong hợp tác về dầu khí. Các dự án Rusvietpetro, hợp tác giữa Zarubezhneft, Gazprom với các đối tác Việt Nam, dự án chăn nuôi bò sữa của tập đoàn TH tại Nga hay các dự án về công nghiệp sản xuất xe Kamaz là những minh chứng sinh động cho sự tin cậy và gắn bó giữa doanh nghiệp hai nước.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, dư địa hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp chế biến, công nghệ cao, logistics, nông nghiệp và hạ tầng vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ về công nghệ, năng lượng và chuỗi cung ứng, hai nước có nhiều điều kiện để phát huy thế mạnh bổ trợ lẫn nhau. Nga có tiềm lực về khoa học công nghệ, năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn, là cửa ngõ kết nối với ASEAN.

Bộ trưởng đề nghị doanh nghiệp hai nước nâng cao chất lượng hợp tác thương mại, đa dạng hóa mặt hàng, mở rộng kênh phân phối và tăng cường kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó, thúc đẩy hợp tác đầu tư theo hướng cùng tham gia vào các chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng mới, doanh nghiệp Nga có thể tận dụng Việt Nam như một cửa ngõ vào ASEAN, trong khi doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm kiếm cơ hội tại các địa phương giàu tiềm năng của Nga.

Đồng thời, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bao gồm công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường kết nối giữa các địa phương, khu công nghiệp, trung tâm nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực vận tải, logistics.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư.

Các văn kiện này gồm các quyết định quyền tham gia hợp đồng, giấy chứng nhận đầu tư lĩnh vực dầu khí, các văn bản hợp tác giữa Petrovietnam với các doanh nghiệp hàng đầu của Nga gồm Zarubezhneft, Novatek, Rosatom; biên bản ghi nhớ giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF); thỏa thuận của Vietjet và tập đoàn Anex Tour về thúc đẩy phát triển du lịch và tăng cường trao đổi khách du lịch; thỏa thuận khung hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Sovico và HDBank với Zarubezhneft.

Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình không chỉ góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nga mà còn tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở ba đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga gồm: Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang- Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia.

Sau phiên toàn thể, chương trình tiếp tục với phiên xúc tiến thương mại và đầu tư, giới thiệu môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và các cơ hội hợp tác với thị trường Liên bang Nga. Các doanh nghiệp hai nước đã tham gia giao lưu, kết nối trực tiếp và trao đổi về các dự án, cơ hội hợp tác cụ thể trong nhiều lĩnh vực.

Trước đó, tại Diễn đàn doanh nghiệp Nga-ASEAN, gần 70 doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự 4 phiên thảo luận theo chuyên đề; VCCI đã ký Thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga.