Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công 2 dự án lớn tại Hải Phòng

(Ngày Nay) - Tối 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Lễ Khởi công Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng - hai công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cùng dự sự kiện có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo thành phố Hải Phòng; đại diện các Đại sứ quán, Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Trào do Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Vinhomes Hải Phòng làm chủ đầu tư; có diện tích gần 227 ha, tọa lạc tại xã Kiến Hưng và xã Nghi Dương, tổng số vốn giai đoạn 1 hơn 4.000 tỷ đồng. Khu Công nghiệp Tân Trào xây dựng trong 5 năm, được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới góp phần gia tăng sức hút đầu tư cho Hải Phòng và trở thành trung tâm công nghiệp kiểu mẫu của cả nước.

Khu Công nghiệp Tân Trào sau khi hoàn thành sẽ trở thành trung tâm lớn về công nghiệp - công nghệ mới với hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, thu hút đầu tư đa ngành như: công nghiệp điện, điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo… Đặc biệt, nơi đây sẽ quy tụ hàng chục nghìn nhân lực chất lượng cao trên khắp cả nước và quốc tế.

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư; trên diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1 là 1.600 MW, giai đoạn 2 là 3.200 MW).

Dự kiến Nhà máy đi vào vận hành cuối năm 2030, sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2). Đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam và là nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khởi công đồng thời 2 dự án nêu trên.

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, đất nước ta đang thực hiện 2 mục tiêu chiến lược 100 năm trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó để đạt mục tiêu, chúng ta phải chủ động chiến lược, độc lập, tự chủ cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng... Cụ thể hóa đường lối phát triển đất nước của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành và thực hiện các chủ trương, quyết sách chiến lược như: đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả; phát triển kinh tế tư nhân... Trong đó, Hải Phòng là một trong những tỉnh, thành phố tiên phong đổi mới sáng tạo, tăng trưởng 2 con số và trong nhiều lĩnh vực khác.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, 2 dự án được khởi công phù hợp với chiến lược phát triển đất nước, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, Khu Công nghiệp Tân Trào sẽ thu hút đầu tư có chọn lọc với các dự án công nghệ cao, các nhà đầu tư phải chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kinh nghiệm quản trị. Còn Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng là dự án tiêu biểu cho phát triển xanh.

Biểu dương các bộ, ngành và thành phố Hải Phòng cùng nhà đầu tư trong việc chuẩn bị để khởi công hai dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục hỗ trợ thành phố Hải Phòng và chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án. Thành phố Hải Phòng hoàn thành giải phóng mặt bằng, các thủ tục hành chính, hạ tầng cần thiết để doanh nghiệp triển khai dự án.

Tập đoàn Vingroup phát huy thương hiệu “nhanh, xanh và bền vững”, "đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện có kết quả thực", sớm hoàn thành các dự án, đảm bảo chất lượng, an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường; tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân, đặc biệt, phải khẩn trương đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ, từng bước làm chủ công nghệ.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh các cơ quan của Chính phủ “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, góp phần sớm hoàn thành, phát huy hiệu quả các dự án, đóng góp vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong vùng và cả nước.