Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là công trình quốc gia đặc biệt của ý Đảng, lòng Dân

(Ngày Nay) - Trong không khí cả nước vui mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (1945- 2025), sáng 26/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".

Hội nghị có ý nghĩa, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam không còn người dân phải ở trong nhà tạm, nhà dột nát, hoàn thành trước 5 năm so với mục tiêu Nghị quyết số 42-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; thực hiện hiệu quả cao Kết luận số 97-KL/TW của Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII và Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với các điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo cơ quan của Đảng ở Trung ương, Quốc hội; Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; đại diện Đại sứ quán các nước, tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu.

Dấu mốc lịch sử - kỳ tích Việt Nam

Thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 13/4/2025 tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước từ nay đến năm 2025. Ngày 5/10/2024 tại Hà Nội, Chính phủ đã phát động Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước để huy động nguồn lực hỗ trợ thực hiện mục tiêu trong năm 2025 hoàn thành 3 nhiệm vụ: Hỗ trợ nhà ở cho người có công; hỗ trợ nhà ở cho người dân theo các chương trình mục tiêu quốc gia; xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài 2 nhóm hỗ trợ trên.

Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát các cấp; ban hành văn bản hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; ban hành kế hoạch triển khai thực hiện; giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với lời kêu gọi của Thủ tướng “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, có của giúp của, ai có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít”, Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025" được toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân, các doanh nghiệp, tổ chức tích cực hưởng ứng tham gia.

Đến nay, cả nước đã xây mới, sửa chữa 334.234 căn nhà (xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn); cùng với ngân sách nhà nước, cả nước huy động được hơn 24.761 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; huy động hỗ trợ hơn 2,7 triệu ngày công lao động với hơn 454.000 lượt người hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Nhiều bộ, cơ quan đã huy động nguồn lực và hỗ trợ rất lớn cho Chương trình như: Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ gần 1.000 tỷ đồng, huy động hơn 414.000 ngày công và gần 63.000 lượt phương tiện. Bộ Công an đã hỗ trợ trên 790 tỷ đồng, huy động 534.000 ngày công và hỗ trợ nguyên vật liệu xây dựng. Ngành Ngân hàng đã hỗ trợ hơn 1.800 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huy động thông qua Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương hơn 125,88 tỷ đồng; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã đóng góp hơn 485.000 ngày công lao động...

Nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai, trong đó tiêu biểu là các mô hình: “Mỗi người một tay để xây mái ấm” tại Lâm Đồng; “Nghĩa xóm làng, tấc vàng cũng hiến” ở Tuyên Quang; “3 cứng trong lòng dân” ở Quảng Trị; “Tấc đất nghĩa tình” ở Bắc Giang (cũ); “Thành lập đội thanh niên xung kích, đội mô tô tình nguyện tham gia giúp các hộ dân vận chuyển, xây dựng nhà ở miễn phí” ở Hà Giang (cũ); “Tổ đội xung kích tình nguyện” tại các xã miền núi của tỉnh Quảng Nam (cũ). Tỉnh Lào Cai thành lập các “tổ đổi công” giúp nhau xây dựng nhà; tỉnh Vĩnh Long có mô hình 1 ngày dã ngoại giúp dân, mô hình đồng hành cùng người nghèo, mô hình nghe dân nói, làm dân tin...

Đại diện các cơ quan, bộ, ngành, địa phương đã tham luận về kết quả, kinh nghiệm triển khai Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025". Đại biểu đại diện cho 334.234 gia đình vừa được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát xúc động bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm, sự chung tay của các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, bà con lối xóm đã chung tay, góp sức để họ có được mái ấm kiên cố, yên tâm sinh sống, làm việc, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động trước thành quả ngoài mong đợi của Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” dưới sự lãnh đạo của Đảng mà chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Tô Lâm. Thủ tướng nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Thực hiện mong muốn của Người, trong suốt lịch sử cách mạng, Đảng ta không có mục tiêu nào khác ngoài mục tiêu mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho Nhân dân.

Với quan điểm xuyên suốt lấy con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và là nguồn lực quan trọng nhất cho sự phát triển, “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng, Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, ban hành nhiều cơ chế chính sách và ưu tiên dành nguồn lực tập trung chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho Nhân dân, trong đó có việc hỗ trợ đồng bào nghèo, đối tượng chính sách, người yếu thế có nhà ở ổn định, an toàn.

Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và truyền thống mang tính triết lý của dân tộc ta “an cư, lạc nghiệp”, những năm qua, chúng ta đã triển khai nhiều chương trình, chính sách về nhà ở cho người có công, phát triển nhà ở cho hộ nghèo. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, nhiều hộ gia đình vẫn phải sống trong những ngôi nhà tạm, dột nát, đến cuối năm 2023 còn gần 400.000 căn nhà tạm, nhà dột nát.

Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội đặt ra mục tiêu đến năm 2030 “xóa bỏ hoàn toàn tình trạng nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là người có công với cách mạng”.

Theo Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân, Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thần tốc, táo bạo, không ngừng rút ngắn thời gian hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát; hoàn thành sớm 5 năm 4 tháng so với mục tiêu của Nghị quyết số 42 của Trung ương và trước 4 tháng so với mục tiêu khi phát động phong trào thi đua. Trong đó, đã hoàn thành toàn bộ nhà ở cho người có công, thân nhân liệt sỹ trước ngày 24/7/2025.

Khẳng định, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước là “công trình quốc gia đặc biệt’, của “ý Đảng, lòng Dân”, của “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, Thủ tướng cho rằng, đây cũng chính là một kỳ tích Việt Nam trong công cuộc giảm nghèo bền vững, củng cố nền tảng cho quan điểm phát triển vì sự công bằng, tiến bộ xã hội và bền vững của đất nước ta trong thời kỳ mới - là thành tựu nổi bật, thiết thực chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 80 năm truyền thống Công an nhân dân và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Phát huy, nhân rộng chương trình trong công tác an sinh xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ quá trình chỉ đạo sát sao, nhất là sự điều chỉnh trong chính sách và tổ chức thực hiện, cũng như sự vào cuộc sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp trong triển khai Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" và ý nghĩa to lớn của chương trình. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát của các cấp, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Chỉ rõ các bài học kinh nghiệm quý trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được về xóa nhà tạm, nhà dột nát, đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, xác định việc chăm lo, hỗ trợ nhà ở đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội cho hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo và chính sách tín dụng hỗ trợ cho hộ nghèo khu vực nông thôn cải thiện nhà ở và nâng cao các điều kiện bảo đảm an toàn về chỗ ở cho người dân sinh sống tại khu vực thường xuyên bị thiên tai, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Đối với các hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, Thủ tướng lưu ý, đây mới chỉ là nền tảng bước đầu để “an cư”, thời gian tới các Bộ, ngành, địa phương cần có chính sách đột phá hỗ trợ để các hộ này để “lạc nghiệp”, phấn đấu đến năm 2030 Việt Nam cơ bản không còn hộ nghèo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương quán triệt chủ trương của Đảng về sử dụng ngân sách nhà nước là nguồn lực chủ yếu, nền tảng trong bảo đảm an sinh xã hội đi cùng với huy động nguồn lực xã hội, nhất là trong đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; gắn trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết sinh kế, việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở..., trước hết là đối với những hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn trong phát động, tổ chức thực hiện phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước này, Thủ tướng yêu cầu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cần tiếp tục cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác, bảo đảm lay động được tâm can của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị chung tay thực hiện, vì quyền lợi, nguyện vọng chính đáng của đồng bào ta.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức trực thuộc tích cực phối hợp hơn nữa với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tốt việc giám sát, phản biện quá trình xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người của người dân.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gắn bó máu thịt với nhân dân, vừa là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, vừa là chỗ dựa vững chắc trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh cho đồng bào, nhất là ở vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; tiếp tục đi đầu trong các phong trào giúp dân giảm nghèo bền vững, xây dựng nhà ở kiên cố, trường học, trạm y tế, hỗ trợ phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đồng thời làm cầu nối đoàn kết quân - dân, để mỗi mái nhà nơi biên cương, hải đảo thực sự là pháo đài vững chắc bảo vệ Tổ quốc và là điểm tựa yên bình cho nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng trân trọng cảm ơn sự quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sâu sát của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác an sinh xã hội trong đó có xóa nhà tạm, nhà dột nát. Thủ tướng đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, hội, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước đã chung sức, đồng lòng, chung tay cùng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương hoàn thành thần tốc nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và thấm đẫm nhân văn này được Đảng, nhân dân giao phó.

Thủ tướng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 42-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội; góp phần hoàn thành 2 mục tiêu 100 năm; đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Tại Hội nghị, 19 tập thể được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 19 tập thể được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình và phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025".