Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo Công ty GE Vernova, Hoa Kỳ

(Ngày Nay) - Sáng 30/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp bà María Victoria "Marí" Zíngoni, Giám đốc điều hành phụ trách mảng nguồn điện của Công ty GE Vernova (Hoa Kỳ) và các cộng sự của Công ty đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Cùng dự có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper; lãnh đạo các bộ, ngành của Việt Nam.

Chào mừng bà María Victoria "Marí" Zingoni và các cộng sự Công ty GE Vernova đến thăm Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, chuyến thăm có ý nghĩa đúng dịp Việt Nam và Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và trong năm thứ hai triển khai khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Cho biết, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ sau gần hai năm thiết lập tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học, công nghệ tiếp tục là nền tảng và động lực thúc đẩy quan hệ song phương, Thủ tướng đánh giá cao sự tham gia của GE Vernova với nhiều dự án điện quan trọng tại Việt Nam, cũng như sự đồng hành của GE trong quá trình phát triển của Việt Nam và trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Bày tỏ vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính đón tiếp, bà María Victoria "Marí" Zingoni cho biết, GE Vernova (GE) kinh doanh trong lĩnh vực điện, có mặt tại hơn 100 quốc gia, với doanh thu năm 2024 đạt 35 tỷ USD.

GE bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam từ năm 1993 và hiện có khoảng 1.700 nhân viên. Hiện GE Vernova tham gia một số dự án, hoạt động tiêu biểu tại Việt Nam như: Nhà máy nhiệt điện Nhơn trạch 3, 4; các nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu và các dự án điện mặt trời, điện gió, lưới điện truyền tải tại Việt Nam…

Đánh giá, Việt Nam là "căn cứ" rất an toàn của Công ty, bà María Victoria "Marí" Zingoni cho biết, GE Vernova dự kiến và mong muốn mở rộng hợp tác, đầu tư tại Việt Nam như: cung cấp thiết bị cho các nhà máy điện khí LNG; xây dựng các trạm biến áp, thiết bị và giải pháp truyền tải điện; cung cấp các giải pháp công nghệ số trong ngành điện lực…

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững để thực hiện 2 mục tiêu 100 năm, trở thành nước đang phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030; nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Theo đó, nhu cầu điện cho nền kinh tế là rất lớn và cấp bách; đồng thời Việt Nam tham gia lưới điện ASEAN, đóng góp an ninh, an toàn năng lượng cho khu vực.

Việt Nam chủ trương phát triển điện sạch; đã tham gia tích cực vào các cam kết toàn cầu về chống biến đổi khí hậu và triển khai nhiều biện phát thúc đẩy, mở rộng công suất các nguồn năng lượng tái tạo; không ngừng định hướng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các loại hình năng lượng được phát triển đồng bộ, hiệu quả và khai thác đối đa tiềm năng sẵn có… Chính phủ Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi, trong đó có việc cải cách thể chế, để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, trong đó có Hoa Kỳ, đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Để củng cố và duy trì đà phát triển tích cực của hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư nói riêng và quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ nói chung, với "tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn", Thủ tướng Chính phủ đề nghị GE Vernova mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam; đóng góp vào phát triển cơ sở hạ tầng, hệ sinh thái năng lượng của Việt Nam, đặc biệt là phát triển, tham gia vào các dự án nguồn và lưới điện; góp ý hoàn thiện thể chế, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong ngành điện lực; chuyển giao các công nghệ, kinh nghiệm tiên tiến để góp phần phát triển, hiện đại hóa ngành điện lực Việt Nam; nghiên cứu phát triển các dự án điện hydrogen tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu chuyển đổi năng lượng xanh, sạch và bền vững…

Đề nghị GE Vernova hợp tác, đầu tư tại một số dự án cụ thể, xác định Việt Nam là địa bàn chiến lược lâu dài, xây dựng trung tâm nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, ký kết các thỏa thuận hợp tác về phát triển nguồn điện, tải điện, lưới điện với các đối tác của Việt Nam như Tập đoàn công nghiệp - năng lượng Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Thủ tướng Chính phủ đề nghị Công ty tiếp tục có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ; cùng các Tập đoàn của Hoa Kỳ đóng vai trò cầu nối quan trọng, chuyển thông điệp, đánh giá đúng tình hình thực tế để các nỗ lực của Việt Nam tới chính quyền Tổng thống Trump về thuế quan; góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Giám đốc María Victoria "Marí" Zingoni đánh giá cao nỗ lực và cam kết của Việt Nam trong tiến trình điện khí hóa theo hướng xanh, sạch, giảm khí thải carbon; chúc mừng và đánh giá cao quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam; cam kết và mong muốn cải thiện chuỗi cung ứng của Công ty, đáp ứng các nhu cầu của Việt Nam; đồng thời nỗ lực giải quyết các thách thức về thương mại giữa Việt Nam – Hoa Kỳ như Thủ tướng Chính phủ có ý kiến.