Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại sứ, Phu nhân và toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhân dịp chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc mừng Hàn Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong năm 2025; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik, Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng. Hiện Việt Nam đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trong tháng 3/2026. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là dịp để cử tri cả nước lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Được biết, thời gian tới, Hàn Quốc cũng sẽ tổ chức bầu cử địa phương và bầu cử bổ sung giữa nhiệm kỳ Quốc hội khóa 22. Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, các cuộc bầu cử sẽ được tổ chức thành công, tiếp nối đà phát triển của mỗi quốc gia và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Đánh giá cao những nỗ lực của Đại sứ và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam vào các thành quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Đại sứ tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy vai trò cầu nối để lãnh đạo cấp cao hai nước gặp gỡ, tiếp xúc nhằm trao đổi, duy trì và củng cố tin cậy chính trị, sự hiểu biết giữa hai nước và hỗ trợ, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, tạo sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young Sam cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dành thời gian tiếp; tin tưởng, từ thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam sẽ vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới trên tất cả các lĩnh vực.

Cảm ơn những đóng góp tích cực của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trong việc tăng cường quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc, Đại sứ Choi Young Sam cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc đang ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả hơn.

Đại sứ Choi Young Sam mong muốn, thời gian tới, hai nước tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, giao lưu giữa các Ủy ban, cơ quan Quốc hội, giữa các nghị sĩ, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ hai nước nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng chặt chẽ và thiết thực hơn.