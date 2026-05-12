Thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ tim mạch

(Ngày Nay) - Một báo cáo mới công bố trên Tạp chí European Heart Journal cho thấy việc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến (Ultra-Processed Foods – UPF) có thể làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong sớm.

Báo cáo này tổng hợp kết quả từ các nghiên cứu hiện có về mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và các bệnh tim mạch. Theo các nhà nghiên cứu, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc ăn nhiều UPF liên quan trực tiếp đến béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính và nguy cơ tử vong do bệnh tim.

Các chuyên gia cũng kêu gọi bác sĩ chủ động trao đổi với bệnh nhân về lượng thực phẩm siêu chế biến họ tiêu thụ, đồng thời đưa ra hướng dẫn thực tế nhằm giảm bớt loại thực phẩm này trong chế độ ăn hàng ngày.

UPF là các loại thực phẩm được sản xuất công nghiệp với nhiều phụ gia, chất tạo màu, hương liệu, chất bảo quản và thành phần tinh chế. Chúng thường thay thế các món ăn truyền thống tự nhiên trong khẩu phần hiện đại. Một số ví dụ phổ biến như: Nước ngọt có gas, mì ăn liền, xúc xích, thịt chế biến sẵn, đồ ăn vặt đóng gói, ngũ cốc ăn sáng nhiều đường, bánh kẹo công nghiệp, đồ ăn đông lạnh chế biến sẵn…

Các nghiên cứu cho thấy UPF có liên quan đến nhiều yếu tố nguy cơ gây bệnh tim như béo phì, tiểu đường và huyết áp cao. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn chưa được chú trọng đầy đủ trong các khuyến nghị dinh dưỡng hiện nay.

Báo cáo chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến nhất có thể phải đối mặt với: Nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn tới 19%; Nguy cơ rung nhĩ tăng 13%; Nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch tăng tới 65%. Ngoài ra, UPF còn liên quan đến: tăng béo phì, tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp, tích tụ mỡ xấu trong máu.

Các nhà nghiên cứu cho biết mức tiêu thụ UPF đang gia tăng nhanh tại châu Âu. Tại Hà Lan, thực phẩm siêu chế biến chiếm tới 61% tổng lượng calo tiêu thụ mỗi ngày; ở Anh là 54%. Trong khi đó, tỷ lệ này thấp hơn đáng kể ở các nước theo chế độ ăn Địa Trung Hải như Tây Ban Nha (25%), Bồ Đào Nha (22%) và Ý (18%).

UPF làm tăng nguy cơ tim mạch chủ yếu thông qua việc thúc đẩy béo phì, tiểu đường, tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu.

Những thực phẩm này thường chứa nhiều đường, muối và chất béo không lành mạnh. Ngoài ra, chúng còn có các phụ gia và cấu trúc thực phẩm đã bị biến đổi mạnh trong quá trình chế biến công nghiệp. Các yếu tố này có thể gây ra các bệnh viêm mãn tính, rối loạn chuyển hóa, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích thích ăn quá mức.

Đáng chú ý, một số sản phẩm được quảng cáo là “lành mạnh” hoặc “ít calo” vẫn có thể thuộc nhóm thực phẩm siêu chế biến.

Các nhà nghiên cứu cho rằng cần nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của UPF thông qua việc cập nhật hướng dẫn dinh dưỡng quốc gia, ghi nhãn thông tin về thực phẩm một cách rõ ràng hơn đồng thời tăng cường sự quản lý từ chính phủ.

Bên cạnh đó, bác sĩ nên hỏi bệnh nhân cụ thể về mức tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến khi đánh giá chế độ ăn uống và lối sống, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Các chuyên gia cũng khuyến khích mọi người ưu tiên các loại thực phẩm tươi sống, rau củ quả tự nhiên, sử dụnggũ cốc nguyên hạt, cá, đậu và các nguồn đạm lành mạnh

Dù mối liên hệ giữa UPF và bệnh tim đã được ghi nhận khá nhất quán ở nhiều nhóm dân số khác nhau, các nhà khoa học cho biết phần lớn nghiên cứu hiện nay mới chỉ mang tính quan sát. Do đó, cần thêm các nghiên cứu can thiệp dài hạn để xác định liệu việc giảm tiêu thụ UPF có thực sự cải thiện sức khỏe tim mạch hay không. Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng những bằng chứng tích lũy trong suốt hơn một thập kỷ qua đã cho thấy rõ lợi ích của việc lựa chọn thực phẩm nguyên bản hoặc ít qua chế biến thay vì phụ thuộc vào đồ ăn công nghiệp.