Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.

Đây là đợt khai quật quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hứa hẹn hé lộ thêm nhiều giá trị lịch sử, văn hóa ẩn sâu trong lòng đất của kinh đô triều Hồ Việc làm này cũng thể hiện việc thực hiện cam kết chiến lược của UBND tỉnh Thanh Hóa với UNESCO trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di sản thế giới Thành nhà Hồ.

Từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ và Viện Khảo cổ tiến hành khai quật trên diện tích 9.909m², bao gồm 94 hố thuộc các khu vực nền 4 và nền 5 - là những khu vực trọng yếu trong tổng thể kiến trúc Đàn tế Nam Giao. Trong suốt quá trình khai quật, các đơn vị được cấp phép phải đảm bảo bảo vệ địa tầng di tích, an toàn di vật, cổ vật và hiện trường khai quật; xây dựng kế hoạch, tiến độ phù hợp với mục tiêu và giải pháp đã được phê duyệt.

Tất cả di vật, cổ vật phát hiện trong quá trình khai quật phải được tạm thời bảo vệ tại chỗ, chỉnh lý khoa học và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để quyết định phương án bảo tồn, phát huy giá trị. Trường hợp di vật thuộc diện lưu giữ lâu dài sẽ được tạm nhập vào bảo tàng công lập tại địa phương, nơi có địa điểm khảo cổ.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ cho biết trong lần khai quật này, các nhà khoa học kỳ vọng nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao tiếp tục đóng góp thêm những luận cứ khoa học nhằm hoàn thiện hồ sơ, đồng thời mở ra cơ hội phục dựng tổng thể nghi lễ tế trời triều Hồ, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc của Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.

Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ ảnh 1

Giếng Vua hơn 600 năm, có mặt bằng hình vuông (nằm ở góc Đông Nam khu vực Đàn tế Nam giao), sau khi được bảo tồn cấp thiết.

Sử cũ chép, vào năm Canh Thìn 1400, Hồ Quý Ly lên ngôi, lập ra triều đại nhà Hồ và lập kinh đô mới Tây Đô, còn gọi Tây Giai để phân biệt với Đông Đô (Thăng Long, Hà Nội). Năm 1402, vua Hồ Hán Thương, con trai thứ được Hồ Quý Ly truyền ngôi đã lệnh cho xây dựng Đàn tế Nam Giao. Đàn tế Nam Giao Thành Nhà Hồ được xây dựng xong vào tháng 8 năm 1402, nay thuộc địa giới hành chính xã Vĩnh Lộc (huyện Vĩnh Lộc cũ), có diện tích hơn 2ha, cách Thành Nhà Hồ khoảng 2,5km về phía Đông Nam.

Từ năm 2004 đến nay, sau 4 lần thám sát, khai quật với tổng diện tích 18.000m2, các nhà khoa học đã nhận diện được cơ bản đặc trưng của di tích Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ với kiến trúc khá độc đáo: lưng dựa núi Đốn Sơn (núi Đún), trước là cánh đồng Nam Giao, cấu trúc gồm 5 cấp nền từ thấp đến cao, cấu trúc theo hình chữ nhật quay hướng Nam, thể hiện rõ quan niệm “trời tròn, đất vuông” của người xưa.

Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ ảnh 2

Tổng thể Đàn tế Nam Giao nhìn từ núi Đốn Sơn (Thanh Hóa).

Vật liệu kiến trúc chính để xây dựng Đàn tế Nam Giao là đá xanh, tương tự đá xây Thành nhà Hồ. Ngoài ra, các nhà khảo cổ còn tìm thấy hiện vật thuộc nhiều loại hình và chất liệu khác, nổi bật là nhóm vật liệu bằng đất nung như gạch chữ nhật, ngói lá đề khắc hình rồng...

Khu di tích Đàn tế Nam Giao được phát hiện, thống kê từ những năm 1980. Đến năm 1990, cụm di tích gồm đền thờ Trần Khát Chân, chùa Giáng (Tường Vân Tự), chùa Nhân Lộ và Đàn tế Nam Giao được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đến tháng 10/2007, Đàn tế Nam Giao chính thức được công nhận là Di tích khảo cổ cấp quốc gia.

Đàn tế Nam Giao là một trong 3 bộ phận hợp thành vùng lõi Di sản Thành Nhà Hồ. Cùng với các công trình khác, Đàn tế Nam Giao đã góp phần làm sáng tỏ lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc và đời sống của triều Hồ. Những giá trị đó không chỉ khẳng định tầm vóc của di sản, mà còn gia tăng sức hấp dẫn và chiều sâu văn hóa cho Di sản Thế giới Thành nhà Hồ hôm nay.

PV
Thành Nhà Hồ Khảo cổ học Đàn Nam Giao

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
Từ ánh sáng Nghị quyết 57 tới những nhà máy không đèn
(Ngày Nay) - Tháng 4/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh những vấn đề rất lớn, rất chiến lược, trong bối cảnh thế giới đã có “những nhà máy, bến cảng “không đèn” (hoạt động bằng robot, trí tuệ nhân tạo, tự động hoàn toàn, không còn người trực tiếp, làm được suốt ngày đêm, không giải lao, không ca kíp, không ngừng nghỉ, chỉ tính riêng về thời gian thì năng suất đã tăng gấp 3 - 4 lần...)”
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp
(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
“Điểm kỳ dị đã cận kề” – Bức tranh lạc quan về tương lai hợp nhất giữa con người và máy móc
(Ngày Nay) - Omega Plus vừa ra mắt bản dịch tiếng Việt của The Singularity Is Nearer với nhan đề Điểm kỳ dị đã cận kề , tác phẩm mới nhất của nhà tương lai học Ray Kurzweil – chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Google. Cuốn sách do Sơn Phạm và Vũ Hoàng Linh chuyển ngữ, Đào Trung Thành hiệu đính, nằm trong Tủ sách Khoa học của Omega Plus.
Tác phẩm "Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc" đoạt giải nhất thể loại bò sát - lưỡng cư của tác giả Trần Anh Tuấn vừa bị thu hồi.
Thu hồi giải Nhất cuộc thi nhiếp ảnh vì tác phẩm dàn dựng
(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Ban tổ chức cuộc thi ảnh “Thiên nhiên hoang dã Việt Nam 2025” đã ra quyết định thu hồi giải Nhất hạng mục bò sát - lưỡng cư đối với tác phẩm “Rắn lục đuôi đỏ mắt hồng ngọc” của nhà nhiếp ảnh Trần Anh Tuấn (TP Hồ Chí Minh) sau khi xác minh tác phẩm có dấu hiệu dàn dựng, can thiệp vào môi trường tự nhiên trong quá trình sáng tác.
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
Nhiều người lao động lo ngại với đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65
(Ngày Nay) - Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều công nhân lao động trực tiếp và cán bộ công đoàn cơ sở cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc không phù hợp với đặc thù nghề nghiệp và sức khỏe, nhất là trong môi trường lao động nặng nhọc, độc hại.
Tân Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao
(Ngày Nay) - Sáng 10/11 tại Nhà Quốc hội, với 441 đại biểu tham gia biểu quyết bằng 93,04%, có 440 đại biểu tán thành bằng 92,83%, không tán thành 1 bằng 0,21%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiêm kỳ 2021 - 2026.
Dấu tích kiến trúc Đàn tế Nam Giao Thành nhà Hồ sau các đợt khai quật.
Tiến tới lý giải cấu trúc Đàn tế Nam Giao triều Hồ
(Ngày Nay) - Đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành nhà Hồ (xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa) cho biết Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép đơn vị phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật toàn bộ nền 4 và nền 5 của Đàn tế Nam Giao - Tây Đô.
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
Siêu bão Fung-wong đổ bộ vào Philippines
(Ngày Nay) - Cơ quan Dịch vụ Khí tượng, Địa vật lý và Thiên văn Philippines cho biết, tối 9/11, siêu bão Fung-wong đã đổ bộ vào khu vực bờ biển phía Đông Philippines, sau khi đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và buộc hơn 1 triệu người phải sơ tán.