(Ngày Nay) - Trưa 12/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Theo đó, 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả xuất cảnh sang Campuchia vào nhiều thời điểm, nhiều cửa khẩu khác nhau. Những công dân này có hộ khẩu thường trú chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nam Bộ.

Qua xác minh điều tra, số công dân trên đã sang Campuchia làm thuê và bị Tổng cục Di trú - Bộ Nội vụ Campuchia trục xuất vì vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, lao động, cư trú của Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện khai báo y tế và các thủ tục pháp lý, hành chính theo quy định.

Trong quá trình làm thủ tục trao trả, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Chí An, có lệnh truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" và đối tượng Đặng Hoàng Minh, có lệnh truy nã về tội "Chiếm đoạt tài sản". Hiện 2 đối tượng được bàn giao cho cơ quan Công an xử lý theo luật định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bàn giao số công dân trên cho Phòng Cảnh sát xuất nhập cảnh, Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định.