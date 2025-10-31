Tình trạng đóng cửa chính phủ tại Mỹ có nguy cơ phá kỷ lục lâu nhất

(Ngày Nay) - Tình trạng đóng cửa chính phủ ở Mỹ sẽ kéo dài ít nhất cho tới ngày thứ 34, tương đương với đợt đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước này, do Thượng viện không bỏ phiếu về dự luật ngân sách trong ngày 30/10 và sẽ không nhóm họp lại cho đến 3/11.
Thượng viện đã tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng trong tuần vào đầu giờ chiều 30/10 và như thường lệ, các thượng nghị sĩ nhanh chóng rời khỏi Điện Capitol để kịp các chuyến bay về nhà vào cuối tuần. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp đã bị hoãn chuyến bay do tình trạng chính phủ đóng cửa, vốn đang gây áp lực nghiêm trọng lên các kiểm soát viên không lưu trên khắp đất nước, bao gồm cả tại Sân bay Quốc gia Ronald Reagan ở thủ đô Washington.

Với thời gian đóng cửa kéo dài gần một tháng, chính phủ Mỹ có nguy cơ lập kỷ lục thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 5/11.

Cuộc khảo sát do Washington Post, ABC News và Ipsos thực hiện cho thấy 45% người Mỹ trưởng thành cho rằng Tổng thống Donald Trump và các nghị sĩ đảng Cộng hòa chịu trách nhiệm chính cho cuộc khủng hoảng ngân sách đã khiến hàng trăm nghìn công chức phải nghỉ việc không lương và đe dọa ngắt nguồn trợ cấp thực phẩm cho hàng chục triệu người. Tỷ lệ này vượt xa con số 33% đổ lỗi cho đảng Dân chủ, dù so với giai đoạn đầu đóng cửa, con số dành cho đảng Dân chủ có tăng nhẹ.

Đáng chú ý nhất là thái độ của nhóm cử tri độc lập, nhân tố quyết định trong mọi cuộc bầu cử quốc gia. Trong nhóm này, 46% quy trách nhiệm cho đảng Cộng hòa, trong khi chỉ 23% đổ lỗi cho đảng Dân chủ, tức là tỷ lệ gần như 2-1. Ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa, tỷ lệ bất mãn với cách Tổng thống điều hành chính phủ cũng đang tăng lên, từ 15% hồi tháng 4 lên 23% hiện nay, trong khi mức độ không hài lòng của cử tri độc lập đã vọt từ 60% lên 72%.

Tại Thượng viện, một nhóm nghị sĩ lưỡng đảng đang cố gắng nối lại thương lượng. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa, bang Alaska) cho biết các cuộc thảo luận song phương đang có “đà tiến lớn”. Theo bà, những bất đồng đã được mổ xẻ kỹ và “nếu ai đó có thể vẽ ra cách lắp các mảnh ghép lại với nhau, chúng ta có thể kết thúc đóng cửa ngay tuần tới.” Các Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (đảng Dân chủ, bang New Hampshire) và Gary Peters (đảng Dân chủ, bang Michigan) cũng xác nhận các cuộc trao đổi “đang tiến triển tích cực,” dù từ chối tiết lộ chi tiết.

Trong khi đó, Thống đốc bang New York, Kathy Hochul, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động 65 triệu USD để hỗ trợ các ngân hàng thực phẩm, trong bối cảnh nguồn tài trợ liên bang cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) dự kiến sẽ hết hạn vào 1/11 do chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, bang New York nhận được gần 650 triệu USD mỗi tháng từ nguồn tài trợ liên bang cho các phúc lợi SNAP.

Động thái này diễn ra sau khi hai bang Oregon và Virginia cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp để giải ngân các khoản quỹ dự phòng, bù đắp khoản thiếu hụt dự kiến trong chương trình cung cấp hỗ trợ thực phẩm cho gần 42 triệu người Mỹ.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh bế tắc kéo dài giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ liên quan đến gói ngân sách tài trợ cho chính phủ liên bang. Cho đến nay, Quốc hội và Nhà Trắng vẫn chưa thông qua kinh phí để chi trả quyền lợi SNAP cho tháng 11, vốn tiêu tốn khoảng 8 tỷ USD mỗi tháng.

Trong lần chính phủ liên bang đóng cửa trước đây — từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019 dưới thời chính quyền Trump đầu tiên — các quan chức liên bang đã cho phép các bang sử dụng quỹ dự phòng để chi trả các khoản trợ cấp SNAP.

