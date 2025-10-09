Toàn bộ học sinh trở lại học trực tiếp, không còn trường bị ngập

(Ngày Nay) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đến sáng 9/10, 100% trường học trên địa bàn thành phố đã mở cửa đón học sinh trở lại lớp.

Sau vài ngày phải học trực tuyến do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ hoàn lưu bão số 10 và số 11, sáng 9/10, toàn bộ học sinh các cấp từ mầm non đến phổ thông trên địa bàn Hà Nội đã trở lại học trực tiếp theo thời khóa biểu.

Các điểm trường từng bị ngập úng đã rút hết nước; công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn, kiểm tra an toàn điện và cơ sở vật chất được khẩn trương hoàn tất từ chiều 8/10, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên khi trở lại trường.

Ông Lê Hồng Chung, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Yên Hòa (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), cho biết đến sáng 8/10, khu vực sân trường vẫn còn đọng nước, nên nhà trường quyết định tạm thời dạy trực tuyến trong buổi sáng, đồng thời huy động cán bộ, giáo viên và nhân viên khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên trường. Đến chiều 8/10, trường đã đón học sinh trở lại học trực tiếp bình thường.

Trong đợt mưa bão vừa qua, thành phố Hà Nội ghi nhận 30 trường học bị ngập nước vào sân trường và lớp học. Trước tình hình này, các cơ sở giáo dục đã chủ động chuyển trạng thái dạy học, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên.

Trong số đó, Trường Mầm non Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) là điểm trường cuối cùng rút hết nước. Nhà trường hiện đang khẩn trương vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên.

Trong thời gian bị ngập, trẻ được chuyển đến học tạm tại cơ sở khác trong khu vực để việc chăm sóc, nuôi dưỡng không bị gián đoạn.

Dự kiến, khi cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, trường sẽ đón trẻ trở lại học bình thường.

Trước đó, từ ngày 30/9, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đã gây mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và trường học tại Hà Nội bị ngập cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động giảng dạy, học tập.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các nhà trường chủ động theo dõi tình hình, linh hoạt chuyển đổi hình thức dạy học nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và không làm gián đoạn kế hoạch thời gian năm học.

Tính đến sáng 9/10, toàn thành phố không còn trường học bị ngập. Một số học sinh ở khu vực dân cư vẫn còn đọng nước được nhà trường hỗ trợ học tập linh hoạt như học trực tuyến hoặc nhận bài tập về nhà.

Các trường đã xây dựng kế hoạch học bù để bảo đảm tiến độ và nội dung chương trình học.