Toàn văn phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường tại Chương trình Xuân Quê hương 2026

Ngày Nay trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước tại chương trình:

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

- Thưa đồng bào, đồng chí!

- Thưa các Đại sứ, đại diện các nước tại Việt Nam và các vị khách quý!

Trong không khí náo nức, rộn ràng chào đón mùa xuân mới và niềm vui đoàn viên sum họp của Tết Bính Ngọ đang đến rất gần. Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và Anh hùng, thành phố vì hòa bình, trái tim thân yêu của cả nước, nơi “lắng hồn núi sông ngàn năm”, Tôi cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ chức Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội rất vui mừng và xúc động gặp lại đồng bào ta từ khắp năm châu về tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam, tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài, cùng bà con và các vị khách quý có mặt hôm nay những tình cảm nồng ấm, lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Năm Ất Tỵ 2025, đất nước ta đã đi qua một chặng đường ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt và đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Chúng ta đã long trọng kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 2025 cũng ghi dấu ấn với quá trình tinh gọn bộ máy, tái cấu trúc không gian phát triển, tạo đà tăng tốc bứt phá mạnh mẽ để hiện thực hóa hai mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước ta.

Trong những sự kiện trọng đại của dân tộc, Tôi vui mừng nhận thấy luôn có sự hiện diện, đóng góp và đồng hành của đồng bào ta ở nước ngoài. Hình ảnh khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia tại Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là minh chứng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, hoà hợp dân tộc; người Việt Nam dù ở trong nước, hay ở ngoài nước, đều là “Con Lạc, cháu Hồng”, là máu thịt, là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Thực hiện lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu về tình cảm đối với đồng bào ta ở nước ngoài - đó là “nhân tâm thiên lý”, là “tình nghĩa một nhà”, trong mỗi chuyến thăm, làm việc ở nước ngoài, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành thời gian gặp gỡ những người con xa quê, lắng nghe, động viên bà con; kịp thời chia sẻ, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, củng cố niềm tin và thắt chặt hơn nữa tình dân tộc, nghĩa đồng bào.

Ở trong nước, nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa sâu sắc dành cho kiều bào ta được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước: từ chương trình “Về nguồn” - dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương tại Phú Thọ, đến Trại hè dành cho các cháu thanh, thiếu niên kiều bào đi dọc miền Trung vào miền Nam, và những chuyến tàu nghĩa tình đưa bà con thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, nơi tiền tiêu của Tổ quốc… Những hành trình đã kết nối hàng triệu trái tim đồng bào ta ở nước ngoài, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm của bà con đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ non sông đất nước Việt Nam.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Năm 2025, là một năm đất nước ta phải gồng mình gánh chịu ảnh hưởng và hậu quả rất nặng nề của thiên tai; cùng với đó, tình hình quốc tế và khu vực diễn biến rất phức tạp, khó lường, xung đột bùng nổ và kéo dài ở nhiều nơi, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và suy giảm, tác động không nhỏ đến tình hình trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.

Nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của dân tộc Việt Nam một lần nữa được khẳng định và khơi dậy mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với nỗ lực và quyết tâm của toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành quả quan trọng, toàn diện và đột phá: Độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, môi trường hòa bình được giữ vững; kinh tế duy trì đà tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thuộc nhóm dẫn đầu thế giới, trở thành nước có thu nhập trung bình cao; vươn lên đứng trong nhóm 32 nền kinh tế lớn nhất thế giới và nhóm 15 nước thương mại hàng đầu thế giới; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; chính trị - xã hội ổn định; đời sống Nhân dân được nâng lên; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chăm lo, triển khai sâu rộng, đặc biệt là các phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, quyết tâm triển khai chiến dịch “Quang Trung thần tốc” dựng lại mái ấm cho đồng bào vùng bị thiên tai, khởi công xây dựng các trường phổ thông vùng biên giới…

Đối ngoại được đẩy mạnh và tiếp tục là một điểm sáng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam được nâng cao. Hiện nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, bao gồm tất cả các nước thành viên Liên hợp quốc; đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với cả 5/5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt Nam tiếp tục là cầu nối hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam và Nhân dân Việt Nam với các nước và Nhân dân các nước; ngày càng hội nhập sâu rộng; khẳng định vai trò, uy tín ở nước sở tại và tiếp tục đóng góp nguồn lực quý báu cho đất nước. Đặc biệt, trong lúc gian khó, bà con ta ở khắp năm châu đều hướng về quê hương, phát huy mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia, hỗ trợ kịp thời đồng bào trong nước ở những khu vực còn nhiều khó khăn, chịu thiệt hại do bão lũ.

Thay mặt Nhà nước Việt Nam và Nhân dân cả nước, Tôi ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng những tình cảm, trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của bà con đối với quê hương, đất nước và đồng bào mình.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Để dân tộc Việt Nam phát triển và trường tồn có rất nhiều yếu tố, trong đó có một yếu tố rất quan trọng, đó là nhờ một dòng chảy khát vọng không ngừng nghỉ. Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có khát vọng vươn lên. Khát vọng Việt Nam chính là linh hồn của dân tộc, là động lực tinh thần to lớn đưa đất nước ta vượt qua mọi thác ghềnh để đứng vững và vươn mình lớn mạnh như hôm nay.

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; đất nước ta tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, Khát vọng Việt Nam kết tinh trong: HÒA BÌNH và THỊNH VƯỢNG. Hòa bình để đất nước phát triển nhanh, bền vững; thịnh vượng để Nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Vận hội lớn - Khát vọng lớn - Trách nhiệm lớn đang đặt lên vai mỗi người con đất Việt - Những người mang trong mình dòng máu “Con Lạc, cháu Hồng”, dù ở trong hay ngoài nước, sức mạnh quyết định để hiện thực hóa Khát vọng Việt Nam chính là sự đồng lòng và tinh thần đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Như Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Với tinh thần đó, Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước hãy tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đem trí tuệ, nguồn lực và tâm huyết của mình đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là những viên gạch quý để xây dựng Việt Nam hòa bình và thịnh vượng.

Trước thềm năm mới Bính Ngọ - 2026, một lần nữa, tôi chúc các quý vị khách quý, đồng chí và toàn thể đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc và đồng bào ta ở nước ngoài sức khỏe, hạnh phúc, năm mới nhiều thắng lợi mới.

Chúc đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh; nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!