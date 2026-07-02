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Tôn vinh thành phố mang tên Bác qua ống kính nhiếp ảnh

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) -Kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026), Hội Nhiếp ảnh TPHCM phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao giải và triển lãm Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực TPHCM lần XVI.
Tác phẩm đạt huy chương vàng thể hiện sức sống và tầm vóc của TPHCM hôm nay
Tác phẩm đạt huy chương vàng thể hiện sức sống và tầm vóc của TPHCM hôm nay

Với chủ đề “Tự hào Thành phố mang tên Bác”, Liên hoan không chỉ là sân chơi nghề mà còn là dịp để đội ngũ nghệ sĩ và người yêu thích nhiếp ảnh bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với TPHCM đồng thời lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những hình ảnh chân thực, giàu cảm xúc.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung nhận định, chất lượng ảnh dự thi đợt này cao hơn hẳn những năm trước. Điều này trước hết xuất phát từ tình yêu sâu sắc của các thế hệ nghệ sĩ dành cho thành phố mang tên Bác.

Tôn vinh thành phố mang tên Bác qua ống kính nhiếp ảnh ảnh 1

Tác phẩm đạt huy chương bạc thể hiện hình ảnh một TPHCM hướng biển

“Thông qua các tác phẩm, người xem có thể chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc hiện đại, đồng thời cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp của con người TPHCM: cần cù, chịu khó, đậm chất nghĩa tình và luôn phát huy tốt truyền thống quý báu của cha ông. Bên cạnh đó, các lễ hội văn hóa đặc sắc cũng được tái hiện một cách tinh tế và giàu cảm xúc. Cuộc liên hoan lần này thực sự đã mang đến một luồng gió nghệ thuật mới, dệt nên bức tranh toàn cảnh sống động về những thành tựu rực rỡ của TPHCM suốt nửa thế kỷ qua” – ông Đoàn Hoài Trung nhận định.

Tôn vinh thành phố mang tên Bác qua ống kính nhiếp ảnh ảnh 2

Một đô thị hiện đại, năng động với hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ trong ảnh của tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng, đạt huy chương bạc

Điển hình như tác phẩm Giao hưởng mùa xuân của tác giả Lê Anh Tuấn được trao huy chương vàng khi thể hiện trọn vẹn tinh thần chủ đề Liên hoan. “Tác giả đã bắt trọn một khoảnh khắc với ánh sáng tuyệt đẹp khiến hình ảnh chú ngựa như đang tung cánh bay lên, phía dưới là toàn cảnh trung tâm TPHCM lung linh, rực rỡ. Sự kết hợp tài tình đó mang lại cho người xem cảm giác kỳ ảo đồng thời thấy rõ sự vươn lên mạnh mẽ của thành phố. Có thể nói, bức ảnh đại diện cho sức sống và tầm vóc của TPHCM hôm nay” – ông Đoàn Hoài Trung nói.

Tôn vinh thành phố mang tên Bác qua ống kính nhiếp ảnh ảnh 3

Tác phẩm "Hoa biển" về những ngư dân bám biển, thể hiện một không gian TPHCM rộng mở hơn, đạt huy chương bạc.

Từ 715 tác phẩm dự thi của 102 tác giả, ban tổ chức xác nhận 697 tác phẩm hợp lệ của 92 tác giả và tiến hành chấm chọn trực tuyến bằng phần mềm chuyên dụng. Từ đó, chọn ra 72 tác phẩm vào vòng triển lãm và cuối cùng quyết định trao giải cho 13 tác phẩm xuất sắc, gồm: 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 5 giải Khuyến khích. Đồng thời trưng bày 59 tác phẩm tại triển lãm.

Các tác phẩm đạt giải cao Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực TPHCM lần XVI:


Huy chương vàng: Giao hưởng mùa Xuân - Lê Anh Tuấn


Huy chương bạc: Tuyến giao thông, du lịch trên sông Sài Gòn - Huỳnh Phạm Anh Dũng; Hoa biển - Lê Đình Nhơn, Lai dắt siêu tàu container quay trở - Đỗ Tuấn Hùng.


Huy chương đồng: Bác Hồ sống mãi trong lòng chúng ta - Phạm Thị Quỳnh Nga, Cần Giờ thay đổi và phát triển - Cao Thị Thanh Hà, Tổ quốc tình ca - Trần Thanh Toàn, Kỷ niệm ngày Bác trở về ngay tại nơi Bác ra đi - Nguyễn Minh Trí.

Minh Khang
Đoàn Hoài Trung Huỳnh Phạm Anh Dũng Lê Đình Nhơn Cao Thị Thanh Hà Phạm Thị Quỳnh Nga Đỗ Tuấn Hùng

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