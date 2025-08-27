Tôn vinh tiếng Việt và trao giải “Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt 2024”: Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương

(Ngày Nay) - Tối ngày 26/8, tại Trường quay Đài Truyền hình Hà Nội, chương trình “Gala Tiếng Việt thân thương 2025” với chủ đề “Dòng sông chảy mãi, gắn kết muôn phương” đã diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp.

Sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Hà Nội, VTV4, VTC10 và phát thanh trên VOV5, mang tiếng Việt đến gần hơn với hàng triệu khán giả trong và ngoài nước.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Trung Kiên – Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, bà Ngô Thị Thanh Mai – Phó Chủ nhiệm Ủy ban, GS.TS. Hoàng Anh Tuấn – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) cùng các vị lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện các hội đoàn, nhà giáo, nghệ sĩ và kiều bào từ nhiều quốc gia.

Tôn vinh tiếng Việt – sợi dây gắn kết cộng đồng

Mở màn bằng tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ trẻ, Gala nhanh chóng đưa khán giả vào dòng chảy ký ức, nhắc nhớ sức sống mãnh liệt của tiếng Việt qua nhiều thế hệ. MC Lan Hương cùng khách mời lần lượt giới thiệu các đại biểu và giao lưu với nhân vật tiêu biểu, tạo nên không khí ấm áp, gần gũi nhưng cũng đầy tự hào.

Phần phóng sự “Sức sống tiếng Việt trong cộng đồng kiều bào” gây ấn tượng mạnh với hình ảnh những lớp học tiếng Việt ở Malaysia, Nhật Bản, Đức… cùng những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương của thế hệ trẻ. Đặc biệt, khán giả được gặp gỡ những gương mặt đại diện tiêu biểu – những người đã và đang âm thầm gieo hạt, giữ lửa tiếng Việt khắp năm châu. Đây là các nhà nghiên cứu, giáo viên, học sinh và tình nguyện viên, mỗi người một câu chuyện nhưng chung một tình yêu với tiếng mẹ đẻ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh: “Tiếng Việt là sợi dây gắn kết muôn phương, là cội nguồn bản sắc dân tộc. Mỗi người Việt, dù ở đâu, cũng chung nhịp đập với quê hương.”

Ông cũng công bố các kế hoạch tiếp theo của Ủy ban như hỗ trợ đào tạo giáo viên, số hóa tài liệu, mở rộng các cuộc thi và trại hè, nhằm đưa tiếng Việt đến gần hơn với thế hệ trẻ và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới.

Sứ giả tiếng Việt – lan tỏa tình yêu ngôn ngữ

Đêm Gala vinh danh những gương mặt tiêu biểu có nhiều đóng góp cho việc giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt, từ châu Âu đến châu Á: Sứ giả Hoàng Thị Hồng Hà (Cộng hòa Pháp); Nguyễn Thị Thanh Hương (CHDCND Lào); Nguyễn Thị Thu Hương (CHLB Đức); Nguyễn Duy Anh (Nhật Bản); Lê Thị Thương (Nhật Bản); Lê Nguyễn Lưu An (Malaysia).

Chị Nguyễn Thị Thanh Hương, kiều bào tại Lào, hiện là Hiệu trưởng Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du. Với nhiều năm gắn bó với cộng đồng người Việt tại Lào, chị không chỉ xây dựng môi trường học tập chuẩn mực cho con em kiều bào mà còn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần gìn giữ tiếng Việt và quảng bá văn hóa Việt tại nước sở tại.

Chị Lê Thương, kiều bào Nhật Bản, là Hiệu trưởng Trường Việt ngữ Cây Tre, đồng thời là Giám đốc Trung tâm Việt Nam học tại Nhật Bản và Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại vùng Kansai. Chị đã có nhiều sáng kiến để phát triển các lớp học tiếng Việt, mở rộng chương trình dạy và học, kết nối cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh quảng bá văn hóa Việt đến người Nhật và thế hệ trẻ sinh ra ở nước ngoài.

Anh Nguyễn Duy Anh, Hiệu trưởng trường Nhật ngữ GAG, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, cùng đồng nghiệp thành lập Trường Việt ngữ Đại Việt – trường cộng đồng đầu tiên dạy tiếng Việt tại Fukuoka, được bảo trợ bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Hội người Việt Nam tại Fukuoka.

Em Lê Nguyễn Lưu An là trợ giảng của Câu lạc bộ Tiếng Việt tại Malaysia. Thông qua hoạt động trợ giảng tiếng Việt, biểu diễn âm nhạc, thời trang áo dài, quảng bá món ăn Việt, tham gia hỗ trợ các sự kiện cộng đồng… Lưu An đã nỗ lực hết mình góp phần gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt tại Malaysia, cũng như đến người dân bản địa và bạn bè quốc tế. Với em, tiếng Việt là sợi dây gắn kết với quê hương, gia đình và cội nguồn – không chỉ là ngôn ngữ mà còn là nhịp cầu đưa em đến gần hơn với văn hóa và truyền thống dân tộc dù sống xa Tổ quốc.

TS. Hoàng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội Tinh Hoa Việt Nam tại Pháp, là Tiến sĩ Dân tộc học với nhiều năm nghiên cứu và hoạt động văn hóa. Chị nổi bật với các dự án phát triển và quảng bá nghệ thuật truyền thống Việt Nam tại Pháp. Không chỉ là nhà nghiên cứu, chị còn là tác giả của hai cuốn sách quan trọng: “Trần Hưng Đạo trong tín ngưỡng dân gian Việt” và “Việt Nam – Hành trình ký ức”, góp phần giới thiệu di sản Việt đến bạn bè quốc tế. Với vai trò sứ giả tiếng Việt, chị thường xuyên tham gia các chương trình giao lưu, hội thảo, triển lãm, truyền cảm hứng gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ sống tại Pháp.

TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Giáo viên giảng dạy môn “Tiếng Việt - Ngôn ngữ cội nguồn” tại trường THPT Barnim Gymnasium, Berlin, CHLB Đức. Ngoài giảng dạy, chị tích cực tham gia các dự án cộng đồng như Khuyến đọc tiếng Việt, The heritage language months - A story I want to tell, và từ năm 2024 triển khai dự án dài hạn Sổ tay Tiếng Việt và em – tập san định kỳ dành cho gia đình gốc Việt tại Đức. Chị cũng phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sáng tạo như Lễ hội đọc cộng đồng, Cả nhà cùng đọc, Trại viết sáng tạo, Trại đọc mùa thu, Trại âm nhạc, góp phần đưa tiếng Việt lan tỏa trong và ngoài lớp học.

Không khí giao lưu với các sứ giả là một điểm nhấn đặc biệt của Gala. Trên sân khấu, mỗi câu chuyện được kể lại như một lát cắt đời sống nơi xứ người: những lớp học tiếng Việt nơi căn hộ nhỏ, tiếng cười xen lẫn giọng đọc ê a của các em nhỏ, và cả những buổi tối thâu đêm chuẩn bị giáo án. Họ chia sẻ khó khăn về tài liệu, thiếu giáo viên, nhưng chính niềm tin và tình yêu tiếng Việt đã giúp họ vượt qua để duy trì ngọn lửa ngôn ngữ mẹ đẻ nơi đất khách.

Những chia sẻ chân thành ấy khiến khán giả xúc động. Các sứ giả không chỉ nói về công việc dạy học, mà còn nói về ký ức gia đình, về mong muốn con cháu mai này vẫn được gọi tiếng “Mẹ ơi” bằng giọng quê nhà. Với họ, tiếng Việt không chỉ là chữ viết và âm thanh, mà là ký ức, là nhịp đập của trái tim hướng về Tổ quốc. Những câu chuyện ấy đã mang lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng, khẳng định rằng mỗi người Việt dù ở đâu cũng là một “hạt giống” gieo tiếng Việt trên khắp thế giới.

Những gam màu đa dạng của hành trình giữ tiếng Việt

Chương trình còn dành thời lượng đặc biệt để tôn vinh những hoạt động nổi bật trong năm 2025 như các khóa tập huấn đào tạo giáo viên tiếng Việt cho cộng đồng, số hóa sách và tài liệu, mở thư viện trực tuyến phục vụ người học, cùng các câu lạc bộ, lớp học cuối tuần và lớp học trực tuyến kết nối học sinh từ khắp nơi.

Phóng sự “Những sứ giả lan tỏa tình yêu tiếng Việt” ghi lại những hình ảnh xúc động từ Brisbane (Úc), Berlin (Đức), Paris (Pháp), Tokyo (Nhật Bản), Lào, Malaysia… Họ là các nhà giáo, nhà nghiên cứu, phụ huynh và học sinh, mỗi người là một mắt xích quý giá nối dài mạch nguồn tiếng Việt.

Chương trình còn phong phú hơn với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mở đầu bằng “Việt Nam – Tổ quốc tôi yêu” – màn trình diễn giàu cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Khán giả được thưởng thức “Giai điệu Tổ quốc” – hòa tấu nhạc cụ dân tộc gợi nhớ quê hương qua những âm thanh truyền thống, cùng phần trình bày “Thư pháp” độc đáo, kết hợp nghệ thuật chữ Việt trên nền nhạc dân gian. Sự lắng đọng đến từ “Dòng sông êm trôi” – tiết mục nhạc cụ truyền thống nhẹ nhàng, sâu lắng. Đặc biệt, phần biểu diễn “Việt Nam – Quê hương tôi” do tập thể kiều bào tham gia tập huấn tiếng Việt theo chương trình của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài mang đến nhiều cảm xúc, kết nối trái tim những người con xa xứ với Tổ quốc.

“Gala Tiếng Việt thân thương 2025” không chỉ là một buổi lễ tôn vinh, mà còn là thông điệp gắn kết cộng đồng người Việt ở năm châu, khẳng định tiếng Việt là tài sản vô giá của dân tộc. Việc kết hợp truyền hình, phát thanh và nền tảng số giúp chương trình tiếp cận rộng rãi, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ. Sự kiện cũng mở ra các hoạt động tiếp nối: thi trực tuyến, trại hè tiếng Việt, số hóa giáo trình và tài liệu học tập, hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng Việt toàn cầu giàu bản sắc và gắn bó.