Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

(Ngày Nay) - Sáng 12/10, tại Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các cơ quan, đơn vị và địa phương gửi lẵng hoa chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang.

Các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động các thời kỳ; các nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 qua các thời kỳ đã tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát huy truyền thống vùng đất anh hùng

Đọc Diễn văn tại buổi Lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu cho biết, cách đây đúng 80 năm, ngày 15/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 4 - tiền thân của Lực lượng vũ trang Quân khu 4 ngày nay. Từ mốc son lịch sử ấy, ngày 15/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống vẻ vang của Lực lượng vũ trang Quân khu. Trong suốt tiến trình cách mạng, Quân khu đã có những tên gọi gắn liền với từng giai đoạn lịch sử: Chiến khu 4, Liên khu 4 và Quân khu 4.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Khu 4 là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước. Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, biên giới; tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Đặc biệt, với đặc điểm địa bàn thường xuyên đối mặt và gánh chịu nhiều thiên tai, bão lũ khắc nghiệt, với tinh thần “Phía trước là nhân dân”, bằng "Mệnh lệnh từ trái tim", cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, sẵn sàng xả thân, hy sinh quên mình vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong phòng, chống thiên tai, bão lũ đã trở thành biểu tượng niềm tin, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh trên địa bàn.

Với những chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc đã đạt được trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 2 Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương bày tỏ, trên dải đất thiêng liêng của Tổ quốc, Quân khu 4, vùng đất lửa, tuyến lửa anh hùng, mỗi tấc đất, thước trời, mét biển đều thấm đẫm mồ hôi, xương máu, sự hy sinh và ý chí kiên trung. Đây là phên dậu vững chắc của Tổ quốc, là vành đai thép giữ yên bờ cõi trong muôn vàn bão táp chiến tranh, đồng thời là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn, bền bỉ chi viện sức người, sức của để làm nên thắng lợi vĩ đại của đất nước, của dân tộc. Dải đất này cũng là “địa linh nhân kiệt”, nơi sản sinh, hun đúc nên bao anh hùng, danh nhân, nhà cách mạng, nhà văn hóa lớn, những người đã góp trí, góp dũng, góp nghĩa cho non sông. Con người Quân khu 4 mang cốt cách trung dũng, kiên cường, nghĩa tình, thủy chung: khi đất nước gian nguy thì sẵn sàng hiến dâng tất cả vì non sông, đất nước. Khi hòa bình dựng xây thì cần mẫn, sáng tạo, khát vọng vươn lên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, trải qua thử thách mưa bom, bão đạn từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Khu 4 vẫn hiên ngang, kiên cường, chiến đấu và chiến thắng. Truyền thống ấy càng được tôi luyện, để hôm nay tiếp tục tỏa sáng trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tự hào về quá khứ, vững tin vào tương lai, quân và dân Quân khu 4 đang giữ trọn niềm son sắt, phát huy bản sắc vùng đất anh hùng, chung sức, đồng lòng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã phát huy cao độ bản lĩnh, trí tuệ, nghệ thuật quân sự Việt Nam, lập nên nhiều chiến công và thành tích xuất sắc trong các cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng với truyền thống và những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt chúc mừng những chiến công, thành tích to lớn, sự trưởng thành, lớn mạnh và truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong suốt 80 năm qua; chúc mừng Quân khu 4 được nhận phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Hồ Chí Minh.

Luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành

Tổng Bí thư khẳng định, dựng nước phải đi đôi với giữ nước, lo giữ nước từ khi nước chưa nguy là bài học lịch sử, truyền thống quý báu, tư tưởng chiến lược, trở thành quy luật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.

Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch-chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu của đất nước, Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các đột phá đã được Đảng bộ quân Khu 4 và Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII quyết nghị thông qua. Chủ động tốt các phương án, nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu. Đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo thế chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch…

Tổng Bí thư yêu cầu, tập trung xây dựng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở để nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự theo đúng phương châm, phương hướng đã xác định. Rèn luyện bản lĩnh, kỹ thuật, chiến thuật, làm chủ các loại vũ khí, trang bị trong biên chế, nhất là vũ khí mới, hiện đại; huấn luyện trong môi trường tác chiến, các hình thái chiến tranh mới. Có giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các tiêu chí xây dựng Quân đội hiện đại do Bộ Quốc phòng ban hành.

Tổng Bí thư lưu ý, dù vũ khí, trang bị hiện đại đến đâu thì yếu tố con người vẫn là nhân tố quyết định, vì vậy hiện đại trước hết ở chính cán bộ, chiến sĩ về cả tư duy, trình độ, khả năng ứng dụng khoa học để làm chủ và phát huy tốt nhất những trang bị trong biên chế; sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống, ứng phó kịp thời, hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống, đặc biệt trên địa bàn hằng năm luôn phải đối mặt với thiên tai, lũ lụt như Khu 4.

“Bất luận trong trường hợp nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 4 luôn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư căn dặn, chú trọng làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân-dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc và làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng. Gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả các dự án kinh tế - quốc phòng trên địa bàn, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống bộ đội và giúp nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới ổn định cuộc sống; thực hiện tốt“nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường… Coi đây là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời, lực lượng vũ trang Quân khu 4 thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với bạn Lào, với phương châm “Giúp Bạn là tự giúp mình”, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và Quân đội hai nước Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư đề nghị, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 cùng Chương trình hành động; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ tham mưu chiến dịch có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong nắm bắt, xử lý tình hình và có trình độ, năng lực tham mưu, hướng dẫn, triển khai thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ…

Với những thành tích, chiến công và truyền thống vẻ vang trong suốt 80 năm qua, Tổng Bí thư tin tưởng toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chỉ huy, nhân viên, chiến sĩ và người lao động Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, mãi xứng đáng với niềm tin tưởng, yêu mến của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Lực lượng vũ trang Quân khu 4, Bộ Quốc phòng đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng Lực lượng vũ trang Quân khu 4 tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”, đây là món quà ý nghĩa, thể hiện tình cảm sâu sắc và niềm tin của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Lực lượng vũ trang trên quê hương của Người.