Cử tri tham gia bầu cử đạt 99,55% tại phường Từ Liêm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối 15/3, Ủy ban Bầu cử phường Từ Liêm cho biết, có 77.972/78.326 cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử với tư cách công dân Việt Nam.
Cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử với tư cách công dân Việt Nam.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường diễn ra trang trọng, phấn khởi. Đông đảo cử tri là cán bộ, đảng viên, người lao động, người cao tuổi và thanh niên đã trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Trong ngày bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào các đại biểu được bầu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng đất nước và địa phương ngày càng phát triển. Công tác tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; lực lượng phục vụ, tổ bầu cử làm việc nghiêm túc, hướng dẫn cử tri tận tình, tạo thuận lợi để mọi người thực hiện quyền bầu cử nhanh chóng, thuận tiện.

Đáng chú ý, trong Ngày hội non sông năm nay có sự tham gia của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên – người lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Anh đến khu vực bỏ phiếu từ sớm, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định và bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho nhân dân.

Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cho biết anh rất xúc động khi lần đầu cầm lá phiếu bầu cử. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Anh cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân.

Theo Ủy ban Bầu cử phường Từ Liêm, việc 99,55% cử tri tham gia bỏ phiếu thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của người dân địa phương, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Kết quả này cũng phản ánh sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân trên địa bàn phường.

PV
Hà Nội Cử tri bầu cử đạt 99 55% phường Từ Liêm

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Sáng 15/3, hơn 6 triệu cử tri của Thủ đô Hà Nội hoà cùng hơn 78,9 triệu cử tri trên cả nước tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
(Ngày Nay) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội, tính đến 19 giờ cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn thành phố đạt 99,46%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị cao.
Nga phát triển AI phát hiện bão và lốc xoáy chỉ trong nửa giờ
(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Nga đã huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện các cơn bão và lốc xoáy chỉ trong vòng 15-30 phút sau khi hình thành, mở ra khả năng cảnh báo sớm và dự báo chính xác hơn. Với bước phát triển này, việc xử lý dữ liệu thủ công để phát hiện những hiện tượng này trước đây có thể mất hàng tháng, trong khi AI có thể hoàn thành trong vài phút.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, cùng với cử tri trên cả nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2026-2031 tại Hà Nội.
(Ngày Nay) - Sáng 15/3, hòa chung không khí Ngày hội non sông, đông đảo cử tri tỉnh Tuyên Quang nô nức cầm lá phiếu trên tay đến các khu vực bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài phụng sự Tổ quốc và nhân dân.