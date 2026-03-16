Cử tri tham gia bầu cử đạt 99,55% tại phường Từ Liêm

(Ngày Nay) - Tối 15/3, Ủy ban Bầu cử phường Từ Liêm cho biết, có 77.972/78.326 cử tri tham gia bỏ phiếu trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường diễn ra trang trọng, phấn khởi. Đông đảo cử tri là cán bộ, đảng viên, người lao động, người cao tuổi và thanh niên đã trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Trong ngày bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng vào các đại biểu được bầu sẽ phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần xây dựng đất nước và địa phương ngày càng phát triển. Công tác tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo, đúng quy định; lực lượng phục vụ, tổ bầu cử làm việc nghiêm túc, hướng dẫn cử tri tận tình, tạo thuận lợi để mọi người thực hiện quyền bầu cử nhanh chóng, thuận tiện.

Đáng chú ý, trong Ngày hội non sông năm nay có sự tham gia của cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên – người lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử với tư cách công dân Việt Nam. Anh đến khu vực bỏ phiếu từ sớm, thực hiện đầy đủ các bước theo quy định và bày tỏ niềm vinh dự khi được tham gia lựa chọn những đại biểu đại diện cho nhân dân.

Chia sẻ sau khi bỏ phiếu, cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cho biết anh rất xúc động khi lần đầu cầm lá phiếu bầu cử. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước. Anh cũng bày tỏ mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và đời sống của nhân dân.

Theo Ủy ban Bầu cử phường Từ Liêm, việc 99,55% cử tri tham gia bỏ phiếu thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị cao của người dân địa phương, góp phần để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân. Kết quả này cũng phản ánh sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhân dân trên địa bàn phường.