Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Thị trưởng thành phố Busan

(Ngày Nay) - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 13/8, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tới thăm thành phố Busan và tiếp ông Park Hyeong Jun - Thị trưởng thành phố Busan.

Thay mặt Ban lãnh đạo và nhân dân thành phố Busan, Thị trưởng Park Hyeong Jun chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã lựa chọn Busan là điểm dừng chân trong chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Hàn Quốc và dự hoạt động Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai thành phố Busan và Thành phố Hồ Chí Minh.

Thị trưởng Park Hyeong Jun khẳng định thành phố Busan đóng vai trò quan trọng vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa thành phố Busan với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung, trong đó có sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp Busan tại Việt Nam; nhấn mạnh thành phố Busan mong muốn hợp tác chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh để góp phần hoàn thành mục tiêu đưa Busan thành trung tâm hành chính toàn cầu.

Bày tỏ vui mừng đến thăm thành phố biển Busan năng động và hiếu khách, Tổng Bí thư Tô Lâm cảm ơn lãnh đạo và nhân dân Busan đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thể hiện sự coi trọng cao đối với quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc; đồng thời chúc mừng thành phố về những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển, trở thành trung tâm kinh tế lớn thứ hai của Hàn Quốc và thành phố cảng lớn thứ 5 trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh với vị trí địa lý gần Việt Nam nhất, thành phố Busan duy trì quan hệ tốt đẹp với các địa phương Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc và thành phố Busan lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Busan và dự Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Busan.

Tổng Bí thư cho biết tại cuộc hội đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, lãnh đạo cao nhất hai nước đạt nhận thức chung về việc ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương. Nhấn mạnh đây là thời cơ chiến lược để Busan và các địa phương tiềm năng của Việt Nam nâng tầm hợp tác thực chất, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị thành phố Busan tiếp tục mở rộng hợp tác với các tỉnh/thành phố của Việt Nam; ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực ưu tiên như khoa học công nghệ, phát triển đô thị vệ tinh, trung tâm thương mại, trung tâm logistics, xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở du lịch; chia sẻ kinh nghiệm mô hình phát triển, hệ thống vận hành cảng biển thông minh đặt tại một trong các khu kinh tế ven biển trọng điểm của Việt Nam; tăng cường kết nối, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện ảnh.

Bày tỏ trân trọng và nhất trí cao với các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm về hợp tác địa phương hai nước, Thị trưởng Park Hyeong Jun cam kết thành phố Busan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành khác của Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh bổ sung, góp phần thiết thực cụ thể hóa thỏa thuận cấp cao hai nước. Chính quyền thành phố sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan; đồng thời tiếp tục có những chính sách bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân Việt Nam tại thành phố Busan, qua đó tạo điều kiện cho họ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố, cũng như phát huy hiệu quả vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.