Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam hội đàm với Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei do Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan (Da-tô Pa-du-ka Sê-ri Ha-ji Mô-ha-mát Hát-dai-mi Bin Bốn Hát- xan), Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei dẫn đầu, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16-18/9/2025.

Sáng 17/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì Lễ đón Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei cùng các thành viên trong đoàn.

Nhấn mạnh chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và Brunei ngày càng được tăng cường, Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ tin tưởng, hai bên sẽ đạt được nhận thức chung sau hội đàm, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa Quân đội hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Tại Hội đàm, hai bên đã cùng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác quân sự, quốc phòng giữa hai nước trong thời gian qua, nổi bật trên các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp; các cơ chế tham vẫn giữa lực lượng Hải quân và Không quân hai nước; cử tàu thăm, giao lưu, trao đổi chuyên môn; đào tạo; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh vai trò quan trọng của ASEAN trong định hình và duy trì cấu trúc an ninh khu vực, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các nước thành viên, cũng như giữa ASEAN với các đối tác; đồng thời đánh giá cao Tài liệu chiến lược "ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai" do Brunei và Singapore xây dựng, đã được Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) thông qua năm 2024 và sáng kiến "An ninh Cơ sở hạ tầng trọng yếu dưới nước" do Brunei, Singapore và Thái Lan đồng đề xuất trong năm 2025.

Về tình hình Biển Đông, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn Brunei tiếp tục phối hợp thúc đẩy lập trường của ASEAN là giải quyết mọi vấn đề bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS); thực hiện hiệu quả và đầy đủ các cam kết quốc tế, khu vực như Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); sớm kết thúc đàm phán và ký kết Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Brunei đã cử đoàn cấp cao do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thứ hai sang dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai vào tháng 12/2024.

Thời gian tới, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp nhằm triển khai hiệu quả một số nội dung: Duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và các cơ chế hợp tác như tham vấn giữa các quân chủng và Nhóm làm việc chung về hợp tác quân sự, quốc phòng; thúc đẩy hợp tác đào tạo; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, tìm kiếm - cứu nạn, chống khủng bố, an ninh mạng; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như cá nhân Đại tướng Nguyễn Tân Cương dành cho đoàn, Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan bày tỏ tin tưởng chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn sẽ thành công tốt đẹp.

Theo Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei, tại Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN tại Malaysia tháng 9/2025, ông cùng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương đã gặp và trao đổi nhiều nội dung về quan hệ quốc phòng hai nước. Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei bày tỏ ấn tượng với chuyến thăm Việt Nam và dự Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần thứ nhất vào năm 2022, khi được gặp và trao đổi với nhiều đối tác Việt Nam và ASEAN; đồng thời được theo dõi các màn trình diễn của Việt Nam tại triển lãm.

Thiếu tướng Dato Paduka Seri Haji Muhammad Haszaimi Bin Bol Hassan cũng gửi lời chúc mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 đã thành công tốt đẹp, qua đó thể hiện rõ vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Bày tỏ thống nhất với các nội dung mà Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã nêu tại hội đàm, Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Brunei cho rằng hai bên có thể nghiên cứu phát triển thêm các lĩnh vực hợp tác mới mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.