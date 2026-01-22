Ngoại giao thận trọng là cách duy nhất giải quyết khủng hoảng Greenland

(Ngày Nay) - Theo Tổng thư ký NATO, cho biết sẽ không bình luận sâu hơn, nhưng có thể khẳng định rằng cách duy nhất để xử lý cuộc khủng hoảng Greenland là thông qua ngoại giao thận trọng.

Theo AFP, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã đưa ra những tuyên bố quan trọng nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến hòn đảo Greenland và tái khẳng định sự đoàn kết của liên minh quân sự này trước hoài nghi của Tổng thống Donald Trump.

Về vấn đề Greenland, ông Rutte nhấn mạnh "ngoại giao thận trọng" là con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang trên đường tới Davos để thúc đẩy yêu sách của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này.

Ông Rutte nói: "Tôi nhận thấy rõ những căng thẳng hiện nay… Tôi sẽ không bình luận sâu hơn, nhưng tôi có thể khẳng định rằng cách duy nhất để xử lý vấn đề này, xét cho cùng, là thông qua ngoại giao thận trọng."

Ngoài ra, ông Rutte đã gạt bỏ hoài nghi của ông Trump về việc liệu các đồng minh châu Âu sẽ giúp bảo vệ Mỹ nếu Điều 5 của Hiến chương NATO (Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - còn gọi là Hiệp ước Washington) được kích hoạt hay không.

Tổng thư ký NATO nêu rõ: "Tôi không nghi ngờ gì về việc Mỹ sẽ đến cứu viện (theo điều khoản này), và chúng tôi cũng sẽ đến cứu viện cho Mỹ."

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock ngày 21/1 tái khẳng định Greenland là một phần của Đan Mạch, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến hòn đảo này.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), bà Baerbock nhấn mạnh: “Bất chấp những khác biệt về lợi ích địa chính trị và lo ngại về an ninh, diễn biến này không có nghĩa là người dân Greenland không thuộc về Greenland và không phải là công dân của Vương quốc Đan Mạch. Họ là công dân của Liên minh châu Âu (EU) và NATO, hưởng quyền chủ quyền như bất kỳ ai khác trên thế giới.”

Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng Mỹ “đang hành xử rất lạ lùng” đối với một đồng minh, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch thâu tóm Greenland từ đồng minh NATO Đan Mạch.