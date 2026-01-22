Ngoại giao thận trọng là cách duy nhất giải quyết khủng hoảng Greenland

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo Tổng thư ký NATO, cho biết sẽ không bình luận sâu hơn, nhưng có thể khẳng định rằng cách duy nhất để xử lý cuộc khủng hoảng Greenland là thông qua ngoại giao thận trọng.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Theo AFP, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ) ngày 21/1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte đã đưa ra những tuyên bố quan trọng nhằm xoa dịu căng thẳng liên quan đến hòn đảo Greenland và tái khẳng định sự đoàn kết của liên minh quân sự này trước hoài nghi của Tổng thống Donald Trump.

Về vấn đề Greenland, ông Rutte nhấn mạnh "ngoại giao thận trọng" là con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang trên đường tới Davos để thúc đẩy yêu sách của Mỹ đối với vùng lãnh thổ này.

Ông Rutte nói: "Tôi nhận thấy rõ những căng thẳng hiện nay… Tôi sẽ không bình luận sâu hơn, nhưng tôi có thể khẳng định rằng cách duy nhất để xử lý vấn đề này, xét cho cùng, là thông qua ngoại giao thận trọng."

Ngoài ra, ông Rutte đã gạt bỏ hoài nghi của ông Trump về việc liệu các đồng minh châu Âu sẽ giúp bảo vệ Mỹ nếu Điều 5 của Hiến chương NATO (Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương - còn gọi là Hiệp ước Washington) được kích hoạt hay không.

Tổng thư ký NATO nêu rõ: "Tôi không nghi ngờ gì về việc Mỹ sẽ đến cứu viện (theo điều khoản này), và chúng tôi cũng sẽ đến cứu viện cho Mỹ."

Trong khi đó, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Annalena Baerbock ngày 21/1 tái khẳng định Greenland là một phần của Đan Mạch, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng liên quan đến hòn đảo này.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), bà Baerbock nhấn mạnh: “Bất chấp những khác biệt về lợi ích địa chính trị và lo ngại về an ninh, diễn biến này không có nghĩa là người dân Greenland không thuộc về Greenland và không phải là công dân của Vương quốc Đan Mạch. Họ là công dân của Liên minh châu Âu (EU) và NATO, hưởng quyền chủ quyền như bất kỳ ai khác trên thế giới.”

Cùng ngày, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde cho rằng Mỹ “đang hành xử rất lạ lùng” đối với một đồng minh, khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục chiến dịch thâu tóm Greenland từ đồng minh NATO Đan Mạch.

PV
Ngoại giao NATO khủng hoảng Greenland Greenland Đan Mạch

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Bốn cam kết hành động của Đảng bộ thành phố Hà Nội
(Ngày Nay) - Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trình bày tham luận: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới, góp phần kiến tạo tương lai phát triển của đất nước”.
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định
Chương trình truyền hình “Khát vọng Hải đăng” - Tôn vinh những con người thắp sáng tương lai bằng trí tuệ và lòng kiên định
(Ngày Nay) -Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được xác định là động lực then chốt cho phát triển quốc gia, “Khát vọng Hải đăng” lựa chọn cách tiếp cận riêng: kể những câu chuyện khoa học như những hành trình dẫn đường.
Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới thuộc phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)
Tăng cường quản lý, phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép dịp cận Tết
(Ngày Nay) - Với việc lực lượng chức năng Campuchia tăng cường truy quét các khu lừa đảo trực tuyến, tội phạm công nghệ cao và lao động bất hợp pháp, nhiều trường hợp đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng các đường, hướng khác nhau, trong đó có tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp. Trước tình hình này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan đấu tranh phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
Từ Gyeongju đến Phú Quốc: Bài học hạ tầng cho APEC 2027
(Ngày Nay) - Đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) là phép thử lớn về năng lực chuẩn bị hạ tầng cho một sự kiện ngoại giao – kinh tế tầm cỡ toàn cầu. Năm 2025, quá trình chuẩn bị cho APEC tại Gyeongju, Hàn Quốc vẫn bộc lộ hàng loạt thách thức, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng lưu trú, giao thông, không gian tổ chức sự kiện. Phú Quốc - địa điểm được chọn đăng cai APEC 2027, sẽ rút được bài học kinh nghiệm gì từ việc này?
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
Đại hội Đảng XIV: Dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên vươn mình của dân tộc
(Ngày Nay) - Sáng 20/1/2026, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa hoàn thành nhiệm kỳ 2021-2025 với nhiều dấu ấn nổi bật sau 40 năm Đổi mới, Đại hội XIV không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn xác lập tầm nhìn, khơi dậy khát vọng phát triển mới. Từ nền tảng thành tựu và bản lĩnh đã được khẳng định, Đại hội XIV mở ra cho dân tộc một chặng đường mới, phát triển bứt phá, toàn diện.
Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 7011 (Hải đội 322, Hải đoàn 32) trực quan sát trên biển. Ảnh: TTXVN phát
Đại hội XIV của Đảng: Từ đầu sóng ngọn gió, vững vàng niềm tin hướng về
(Ngày Nay) - Giữa trùng khơi sóng gió, nơi tuyến đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển cùng các lực lượng chấp pháp trên biển ngày đêm kiên trì thực thi pháp luật, giữ vững chủ quyền quốc gia. Từ biển xa, họ gửi trọn niềm tin và kỳ vọng son sắt hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước.
Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
Phát hành bộ tem "Tết Bính Ngọ"
(Ngày Nay) - Chào đón năm mới Bính Ngọ 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công” gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán.