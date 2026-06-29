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TPHCM: cấp thiết đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế thừa Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Minh Khang In bài viết
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(Ngày Nay) -“Khi chúng tôi phân tích độ tuổi của 244 hội viên Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM hiện nay thì ở độ tuổi dưới 30 chỉ có 20 người, từ 31 đến 60 tuổi hơn 100 người, hơn 10 người trên 80 tuổi là mười mấy và có 5 người trên 90 tuổi…” – bà Trương Tứ Muối, tân Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM, bày tỏ sự lo lắng khi lực lượng trẻ (dưới 30 tuổi) tham gia Hội là quá khiêm tốn.
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM hiện có 244 hội viên, có: 190 hội viên người Hoa (78%), 20 hội viên người Khmer (8.2%), 17 hội viên người Chăm (7%) và 17 hội viên các dân tộc khác (Ba Na, Giấy, Chơ Ro…).
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM hiện có 244 hội viên, có: 190 hội viên người Hoa (78%), 20 hội viên người Khmer (8.2%), 17 hội viên người Chăm (7%) và 17 hội viên các dân tộc khác (Ba Na, Giấy, Chơ Ro…).

Từ đó, đặt ra nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới là phải đẩy mạnh công tác đào tạo lực lượng kế thừa, đặc biệt là bổ sung vị trí lãnh đạo Hội. “Ban chấp hành giờ toàn trên 60 tuổi. Một nhiệm kỳ nữa là già đi hết rồi. Nếu không kịp có đội ngũ kế thừa sẽ rất có lỗi với công tác giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình” – bà Trương Tứ Muối chia sẻ.

TPHCM: cấp thiết đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế thừa Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số ảnh 1

Tân Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM Trương Tứ Muối phát biểu nhận nhiệm vụ khi ban chấp hành nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt.

Theo bà Trương Tứ Muối, ban chấp hành Hội nhiều nhiệm kỳ qua đã quan tâm đến nhiệm vụ này nhưng chưa có giải pháp cụ thể để giải quyết vấn đề. “Trong nhiệm kỳ tới, Hội sẽ mạnh dạn giao nhiệm vụ cho các hội viên trẻ để rèn luyện. Mong rằng các hội viên, các văn nghệ sĩ trẻ nhận thức được đây là trách nhiệm cũng là quyền lợi của mình mà nỗ lực nhiều hơn, tự nâng cấp chính mình để theo kịp thời đại công nghệ số, đối mặt với những thử thách trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc hiện nay” – bà Trương Tứ Muối kỳ vọng.

TPHCM: cấp thiết đào tạo đội ngũ lãnh đạo kế thừa Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số ảnh 2

Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số góp phần vào bức tranh đa sắc nền văn học nghệ thuật TPHCM.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM cũng đã tích cực tham gia đề xuất kiến nghị Thành ủy và UBND TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tháo gỡ những khó khăn trong công tác bảo tồn và phát triển, phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống các dân tộc Chăm, Hoa, Khmer. Trong đó, đã kiến nghị chủ trương, chính sách về bồi dưỡng, đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ các dân tộc thiểu số giỏi tiếng Việt, thạo tiếng dân tộc mình; có bản lĩnh chính trị, có nội hàm văn hóa dân tộc sâu sắc để có thể đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong lĩnh vực hoạt động văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới.

Ngày 28/7, Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM khóa I (nhiệm kỳ 2026 – 2031) diễn ra, định hướng cho chặng đường mới. Trong đó, công tác đào tạo đội ngũ kế thừa làm công tác Hội được đặt ra cấp thiết. Đại hội đại biểu Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TPHCM khóa I (nhiệm kỳ 2026 – 2031) đã bầu ra ban chấp hành gồm 15 thành viên và ban thường vụ gồm 5 thành viên. Trong đó, bà Trương Tứ Muối (dân tộc Hoa), nguyên Phó Chủ tịch thường trực, đắc cử Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026 – 2031; cùng 3 Phó Chủ tịch là: ông Dung Ngươn Đán (dân tộc Hoa) và ông Phú Văn Hẳn (dân tộc Chăm), Hòa thượng Danh Lung (dân tộc Khmer).

Minh Khang
Trương Tứ Muối Phú Văn Hẳn Hòa thượng Danh Lung

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