TP.HCM: Hai phương án đầu tư cầu Cần Giờ hơn 11.000 tỷ đồng

(Ngày Nay) - Cầu Cần Giờ dài khoảng 7km vượt sông Soài Rạp với tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng đang được TP.HCM xem xét hai phương án đầu tư để bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến đầu năm 2026.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A, bao gồm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2 diễn ra vào ngày 26/11/2025 vừa qua.

Sau khi nghe các Sở, Ban, Ngành, nhà đầu tư báo cáo các vấn đề liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ hai phương án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trong tháng 11/2025.

Theo đó, phương án 1: Đầu tư công, bảo đảm điều kiện, thủ tục trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025; xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Phương án 2: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15/1/2026.

Cầu Cần Giờ dài khoảng 7km (gồm cầu chính dài gần 3km và đường dẫn 4,3 km) vượt sông Soài Rạp, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tháo nút thắt hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển khu vực Cần Giờ trong tương lai.

Tập đoàn Masterise trước đó có văn bản bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ đang dần thành hình thông qua các dự án hạ tầng quan trọng như cầu Cần Giờ, dự án đường sắt tốc độ cao trung tâm TP.HCM - Cần Giờ...

Tuyến đường sắt tốc độ cao được đề xuất có tốc độ 350km/h, toàn tuyến dài 48,5km, di chuyển trong 15 phút dự kiến khởi công vào cuối năm 2025. Khi hoàn thành, việc đi lại từ trung tâm tới các điểm quan trọng ở Cần Giờ sẽ rút ngắn đáng kể.

Hiện, Vingroup cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise với quy mô khoảng 2.870 ha để đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông với các dự án trọng điểm khác để mở rộng không gian đô thị TP.HCM hướng biển.

Về dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, ông Bùi Xuân Cường kết luận, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP.HCM về giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, giao Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình ngày 15/1/2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn trả lời đề nghị của UBND thành phố, báo cáo, đề xuất cụ thể về dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; báo cáo tổng thể kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án theo phương thức PPP.