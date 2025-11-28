TP.HCM: Hai phương án đầu tư cầu Cần Giờ hơn 11.000 tỷ đồng

Tây Côn In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cầu Cần Giờ dài khoảng 7km vượt sông Soài Rạp với tổng vốn hơn 11.000 tỷ đồng đang được TP.HCM xem xét hai phương án đầu tư để bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến đầu năm 2026.
Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Xây dựng TP.
Phối cảnh cầu Cần Giờ. Ảnh: Sở Xây dựng TP.

Văn phòng UBND TP.HCM vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Xuân Cường tại cuộc họp về tiến độ nghiên cứu đầu tư dự án nhóm A, bao gồm: cầu Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4 và cầu Phú Mỹ 2 diễn ra vào ngày 26/11/2025 vừa qua.

Sau khi nghe các Sở, Ban, Ngành, nhà đầu tư báo cáo các vấn đề liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ hai phương án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ, gửi Sở Tài chính để tổng hợp trong tháng 11/2025.

Theo đó, phương án 1: Đầu tư công, bảo đảm điều kiện, thủ tục trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 12/2025; xây dựng mốc tiến độ chi tiết theo từng nội dung công việc.

Phương án 2: Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), xem xét đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, bảo đảm mốc tiến độ khởi công dự kiến ngày 15/1/2026.

Cầu Cần Giờ dài khoảng 7km (gồm cầu chính dài gần 3km và đường dẫn 4,3 km) vượt sông Soài Rạp, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ tháo nút thắt hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển khu vực Cần Giờ trong tương lai.

Tập đoàn Masterise trước đó có văn bản bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng thành phố xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có đề nghị đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ bằng hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

TP.HCM: Hai phương án đầu tư cầu Cần Giờ hơn 11.000 tỷ đồng ảnh 1

Nhiều chú ý dành cho Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

Hiện nay, hệ thống giao thông kết nối giữa trung tâm thành phố và Cần Giờ đang dần thành hình thông qua các dự án hạ tầng quan trọng như cầu Cần Giờ, dự án đường sắt tốc độ cao trung tâm TP.HCM - Cần Giờ...

Tuyến đường sắt tốc độ cao được đề xuất có tốc độ 350km/h, toàn tuyến dài 48,5km, di chuyển trong 15 phút dự kiến khởi công vào cuối năm 2025. Khi hoàn thành, việc đi lại từ trung tâm tới các điểm quan trọng ở Cần Giờ sẽ rút ngắn đáng kể.

Hiện, Vingroup cũng đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise với quy mô khoảng 2.870 ha để đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông với các dự án trọng điểm khác để mở rộng không gian đô thị TP.HCM hướng biển.

Về dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, ông Bùi Xuân Cường kết luận, trên cơ sở chỉ đạo của UBND TP.HCM về giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, giao Sở Tài chính khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise, rà soát, rút ngắn tiến độ chuẩn bị, bảo đảm đủ điều kiện khởi công công trình ngày 15/1/2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn trả lời đề nghị của UBND thành phố, báo cáo, đề xuất cụ thể về dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4; báo cáo tổng thể kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện dự án theo phương thức PPP.

Tây Côn
TIN LIÊN QUAN
cầu Cần Giờ Cần Giờ dự án siêu đô thị Vinhomes Green Paradise đường sắt đô thị

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
Bất động sản ESG++ sẽ trở thành nhóm tài sản blue-chip
(Ngày Nay) -Tại Hội thảo “Tiến biển bằng siêu đô thị ESG++: Chiến lược đầu tư bền vững”, các chuyên gia “tiết lộ”: Đô thị ESG++ với hai tầng giá trị bổ sung là tái sinh và thích ứng khí hậu hiện vẫn đang rất hiếm, trong khi nhu cầu từ giới trung, thượng lưu toàn cầu ngày càng lớn. Do đó, trong tương lai gần ESG sẽ trở thành nhóm tài sản “blue-chip”: Khan hiếm, có giá trị cao và mang tính phòng thủ mạnh trong mọi chu kỳ kinh tế.
The Grand Ho Tram
The Grand Ho Tram có mặt trong chương trình thí điểm trò chơi có thưởng cho người Việt
(Ngày Nay) - The Grand Ho Tram, một trong những khu nghỉ dưỡng phức hợp hàng đầu Việt Nam, vừa được Chính phủ đưa vào danh sách mở rộng chương trình thí điểm kéo dài 5 năm, cho phép công dân Việt Nam đủ điều kiện được tham gia hoạt động trò chơi có thưởng trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ.
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
EU xem xét việc xử phạt nền tảng X
(Ngày Nay) - Liên minh châu Âu (EU) sắp ban hành án phạt đầu tiên đối với X, mạng xã hội thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, sau gần hai năm điều tra theo quy định Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA).
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
Sôi động không khí diễu hành đón lễ Tạ ơn tại New York
(Ngày Nay) - Ngày 27/11, cuộc diễu hành đón ngày lễ Tạ ơn do chuỗi cửa hàng bách hóa lớn Macy’s tổ chức đã mang lại không khí lễ hội rộn ràng cho thành phố New York (Mỹ) khi những quả bóng bay khổng lồ mô phỏng các nhân vật hoạt hình nổi tiếng bay lơ lửng trên bầu trời quận Manhattan trong dịp lễ được mong chờ nhất nước Mỹ.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo: Đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý
(Ngày Nay) - Dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo đang được đưa ra xem xét, thảo luận tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Đánh giá về dự thảo Luật này, hầu hết các ý kiến chuyên gia đều nhất trí về sự cần thiết phải ban hành Luật, coi đây là bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển và ứng dụng AI trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu.