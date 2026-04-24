TP.HCM: Phường Dĩ An ra mắt mô hình khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân

(Ngày Nay) - Tối ngày 23/4, tại phường Dĩ An, TP.HCM diễn ra lễ ra mắt Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 57. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 140 năm ngày Quốc tế Lao động.

Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM phối hợp cùng Đoàn thanh niên phường Dĩ An tổ chức nhằm phát huy vai trò xung kích, đồng hành và tạo điều kiện chăm lo tốt nhất cho lực lượng đoàn viên, thanh niên công nhân đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn. Chương trình còn có sự đồng hành của Công đoàn, Công an, Bảo hiểm xã hội phường Dĩ An.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức khánh thành và trao Giấy công nhận Khu lưu trú văn hóa số 57 cho chị Ngô Thị Như Hằng, chủ khu lưu trú. Để các hoạt động tại đây thêm phong phú và hiệu quả, Ban Tổ chức đã trao quyết định thành lập và ra mắt Tổ thanh niên công nhân nòng cốt.

Bên cạnh đó, dựa trên điều kiện thực tế về cảnh quan thoáng mát, sạch đẹp, Khu lưu trú số 57 đã vinh dự được Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân thành phố và Đoàn phường Dĩ An trao biểu trưng công nhận "Không gian xanh".

Nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước và nâng cao nhận thức về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, Đoàn phường Dĩ An đã trân trọng trao tặng Bản đồ hành chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho khu lưu trú. Đồng thời, Ban Tổ chức đã chia làm 3 đợt trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa nhằm động viên, san sẻ khó khăn với các anh chị thanh niên công nhân

Không chỉ mang ý nghĩa về mặt hình thức, chương trình còn là một đợt sinh hoạt chính trị, pháp luật vô cùng sôi nổi. Ngay từ đầu giờ, các bạn thanh niên công nhân đã được hòa mình vào "Sân chơi Học luật không khó", "Sân chơi Cuối tuần" và chương trình tập huấn về quyền lợi Bảo hiểm xe máy với cơ hội bốc thăm nhận phiếu bảo hiểm 1 năm miễn phí.

Đặc biệt, chương trình có sự đồng hành của Công an phường Dĩ An với chuyên đề tuyên truyền “Khu trọ không ma túy”, giúp trang bị kỹ năng phòng chống tệ nạn nguy hiểm này. Cùng với đó, đại diện Bảo hiểm xã hội phường cũng mang đến những thông tin pháp luật thiết thực về Bảo hiểm xã hội, giúp người lao động chủ động tham gia và thụ hưởng các chính sách an sinh.

Sự ra đời của Khu lưu trú văn hóa thanh niên công nhân số 57 tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của các cấp bộ Đoàn, Hội trong việc xây dựng những môi trường sống an toàn, lành mạnh, văn minh, qua đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho lực lượng thanh niên công nhân trên địa bàn.