Việt Nam ghi dấu ấn văn hóa tại Trại hè IMUN 2025 của Trung tâm UNESCO Vì Hòa bình tại Washington

(Ngày Nay) - Đoàn học sinh Việt Nam do ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin UNESCO Việt Nam (UNET) dẫn đầu đã đến Washington, D.C, Hoa Kỳ để tham dự Trại hè IMUN/STEAM/LP 2025 do Trung tâm UNESCO Vì Hòa bình (UCP) tổ chức từ ngày 20/7 đến 2/8/2025.

Đây là lần thứ hai đoàn Việt Nam tham dự chương trình theo thỏa thuận tuyển sinh độc quyền giữa UNET và UCP, khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc quảng bá văn hóa và thúc đẩy hợp tác giáo dục quốc tế.

Văn hóa Việt Nam tỏa sáng

Ngày đầu tiên của trại hè (21/7/2025) mở đầu bằng buổi lễ chào mừng sôi động tại hội trường thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ (The Catholic University of America) với sự tham gia của gần 200 học sinh từ 24 quốc gia. Lá cờ đỏ sao vàng Việt Nam rực rỡ trong khán phòng, mang lại niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Các học sinh Việt Nam, diện áo dài truyền thống và vest lịch lãm, đã thu hút mọi ánh nhìn từ bạn bè quốc tế, thể hiện vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hùng Sơn đã trao tặng hai bức tranh Đông Hồ ý nghĩa cho Ban tổ chức Trại hè iMUN 2025, đại diện là ông Guy Djoken, Tổng Giám đốc Trung tâm UNESCO Vì Hòa bình. Món quà này không chỉ là biểu tượng của nghệ thuật truyền thống mà còn là cầu nối văn hóa, gửi gắm thông điệp về tình hữu nghị và sự đoàn kết.

Trong Trại hè, các học sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ngày 26/7, Hội chợ Văn hóa (Cultural Fair) tạo cơ hội để các học sinh giới thiệu bản sắc dân tộc, từ ẩm thực, trang phục đến nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Ngày 1/8, Buổi biểu diễn Văn hóa (Cultural Show) trong lễ bế mạc là sân khấu để các em trình diễn các tiết mục nghệ thuật Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa. Các hoạt động văn hóa đa dạng khác xuyên suốt 2 tuần cũng giúp các em thể hiện cá tính và kết nối với bạn bè quốc tế thông qua nghệ thuật và sáng tạo.

Ngoài những sự kiện đại diện cho quốc gia, các học sinh Việt Nam không chỉ sinh hoạt cùng nhau, mà được phân bổ ngẫu nhiên vào 11 nhóm khác nhau, cùng học tập và sinh hoạt với các bạn quốc tế đến từ 24 quốc gia. Mục tiêu của chương trình là để mỗi học sinh kết nối sâu sắc và xây dựng tình bạn với ít nhất 15 người bạn mới khi trại hè kết thúc. Sự sắp xếp này không chỉ thúc đẩy giao lưu văn hóa mà còn giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp đa văn hóa và xây dựng mạng lưới bạn bè toàn cầu, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ và những mối quan hệ bền vững.

Các hoạt động chuyên sâu được phân theo ba chủ đề chính: STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học), MUN (Mô phỏng Liên Hợp Quốc), và Dự án địa phương (Local Projects). Các phiên học MUN/STEAM/LP (từ 21/7 đến 1/8) cung cấp kiến thức sâu rộng về các vấn đề toàn cầu, kỹ năng đàm phán, quản lý dự án và ứng dụng công nghệ vì hòa bình và phát triển bền vững. Một phiên thảo luận nổi bật vào ngày 21/7 tập trung vào Mục tiêu Phát triển Bền vững số 4 của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh Chất lượng giáo dục thông qua các trò chơi tương tác, giúp học sinh phát triển tư duy, kiến thức văn hóa và kỹ năng học tập.

Các hội thảo chuyên đề như Hội thảo của Martha Acosta-Pieters: Hệ thống Giáo dục Hoa Kỳ, Hội thảo Cách xây dựng Hồ sơ Đại học (25/7), cùng nhiều hội thảo đa dạng khác mang đến cơ hội học hỏi về hệ thống giáo dục Hoa Kỳ, xây dựng hồ sơ đại học và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các học sinh. Hội chợ Đại học và Hội thảo Đại học (22-23/7) cung cấp thông tin về cơ hội học tập tại các trường đại học hàng đầu, định hướng tương lai cho các em.

Khám phá văn hóa và địa danh nổi tiếng

Trại hè mang đến trải nghiệm khám phá văn hóa và lịch sử thông qua các chuyến tham quan tại Washington D.C. và New York. Ngày 20/7, các học sinh tham quan Đài Tưởng niệm Lincoln, National Mall, Đồi Capitol, Bảo tàng Hàng không và Vũ trụ, Bảo tàng Diệt chủng Do Thái và Bảo tàng Gián điệp Quốc tế tại Washington, D.C. Ngày 28/7, chuyến đi đến New York bao gồm các địa danh nổi tiếng như Tượng Nữ thần Tự Do, Công viên Battery, Công viên Trung tâm, Quảng trường Thời đại và Trụ sở Liên Hợp Quốc, mang lại những trải nghiệm đáng nhớ. Ngoài ra, chuyến thăm Trung tâm Frederick (26/7) và Bảo tàng Smithsonian (23/7) bổ sung thêm chiều sâu văn hóa và kiến thức khoa học cho hành trình.

Hoạt động tương tác và kết nối

Các hoạt động thể thao như Ngày Thể thao (20/7) và Đại hội Thể thao (25/7), Trận chiến Bóng nước (26/7) góp phần tạo môi trường vui tươi, thúc đẩy tinh thần đồng đội và giao lưu. Đêm chiếu phim (21/7) và Bữa tiệc Pizza trong ngày bế mạc (1/8) mang đến những khoảnh khắc thư giãn và gắn kết.

Những giờ Học thuật (Academic Hour) được phân bổ xuyên suốt chương trình nhưng không dày đặc, giúp học sinh xây dựng kỹ năng làm việc nhóm và tư duy phản biện một cách hiệu quả mà vẫn đầy thú vị.

Trại hè MUN/STEAM/LP 2025 không chỉ là cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, học hỏi cùng bạn bè quốc tế mà còn là sân chơi để quảng bá văn hóa Việt Nam, từ áo dài, tranh Đông Hồ đến tinh thần cởi mở và năng động của thế hệ trẻ. Với các hoạt động học thuật đa dạng, các chuyến tham quan mang tính giáo dục cao và những sự kiện văn hóa sôi động, chương trình hứa hẹn mang lại những trải nghiệm đáng nhớ, góp phần xây dựng kỹ năng toàn cầu và thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa UNET và UCP.