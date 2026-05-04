"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa

Minh Thư - Thùy Linh In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tối ngày 02/05, Quảng trường Châu Âu (Hải Phòng) đã trở thành tâm điểm của những rung động nghệ thuật khi đêm nhạc "Trạm Sóng" chính thức cập bến. Với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ đầy sức hút, chương trình đã tạo nên một bản hòa âm đa chiều, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối mọi tần số cảm xúc.
"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa

Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC Hoàng Rapper, “Trạm Sóng” không dừng lại ở một đêm biểu diễn âm nhạc, mà trở thành hành trình cảm xúc được dẫn dắt có chủ đích. Lấy chủ đề “Tần số của cảm xúc”, chương trình khéo léo đưa khán giả đi từ những rung động nhẹ nhàng, mơ hồ đến cao trào cộng hưởng mãnh liệt. Trong dòng chảy ấy, mỗi nghệ sĩ xuất hiện như một “tín hiệu” riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, nơi cá tính và màu sắc không bị hòa lẫn.

"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa ảnh 1

Mở màn đêm nhạc, Hồ Đông Quan nhanh chóng khuấy động không khí bằng nguồn năng lượng trẻ trung qua loạt ca khúc “Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới”, “Vacation” và “Rắc Rối”. Tiếp nối nguồn năng lượng đó, SWAN dẫn dắt khán giả đi qua hai gam màu đối lập: sâu lắng với “Những Kẻ Mộng Mơ” và sôi động với “Có Đôi Điều”, qua đó tạo nên những chuyển nhịp cảm xúc linh hoạt và cuốn hút.

"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa ảnh 2
"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa ảnh 3

Giữ nhịp cho dòng cảm xúc đang lan tỏa, Minh Tốc & Lam tiếp tục mang đến những giai điệu giàu sức sống qua “Nảy Mầm” và “Step By Step”. Trên nền không khí ngày càng được đẩy cao, sự xuất hiện của Hoàng Dũng với “Phonecert”, “Sâm-panh” cùng Bùi Công Nam qua “Là Sao Em Ơi”, “Chúa Tể” đã đưa đêm nhạc tiến gần hơn đến cao trào, khiến hàng nghìn khán giả tại Quảng trường Châu Âu không ngừng hòa nhịp.

"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa ảnh 4
"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa ảnh 5

Một trong những điểm sáng của “Trạm Sóng” chính là các màn kết hợp được dàn dựng riêng cho sân khấu này. Điều này được thể hiện rõ qua sự hòa quyện giữa Hồ Đông Quan và SWAN trong “Phép Màu”, hay màn giao thoa thú vị của SWAN cùng Minh Tốc & Lam qua “Có Lẽ”, qua đó làm nổi bật tinh thần kết nối xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, màn kết hợp được mong chờ giữa Hoàng Dũng và Bùi Công Nam trong “Nàng Thơ” đã trở thành khoảnh khắc bùng nổ, khi cảm xúc được đẩy lên cao và lan tỏa mạnh mẽ đến người nghe.

"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa ảnh 6
"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa ảnh 7

"Trạm Sóng" khép lại nhưng dư âm về một đêm nhạc tràn đầy năng lượng vẫn còn vẹn nguyên. Tại đây, mỗi giai điệu là một tần số, mỗi câu hát là một tín hiệu, và tất cả đã cùng nhau tạo nên một không gian nơi mọi trái tim đều tìm thấy sự đồng điệu.

Minh Thư - Thùy Linh
Trạm Sóng Hải Phòng concert đêm nhạc nghệ sĩ âm nhạc

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

“Đại tiệc trăng máu 8” đậm tính giải trí và trải nghiệm điện ảnh khác lạ
“Đại tiệc trăng máu 8” cà khịa nhột cả làng phim
(Ngày Nay) -“Đại tiệc trăng máu 8” là bộ phim có tính giải trí, trải nghiệm điện ảnh khác lạ, mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 dài ngày. Phim chạm mốc khoảng 30 tỷ đồng doanh thu phòng vé tính đến ngày chủ nhật 3/5.
Tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay - Bảo vật quốc gia, là một kiệt tác về nghệ thuật điêu khắc truyền thống.
Khám phá 4 bảo vật quốc gia tại ngôi cổ tự xứ Kinh Bắc
(Ngày Nay) - Bốn Bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa cổ Bút Tháp (Bắc Ninh) gồm tượng Phật bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay; ba pho tượng tam thế, tòa cửu phẩm liên hoa, và hương án, đều được tạo tác tinh xảo, mang giá trị lịch sử và nghệ thuật đặc biệt.
Ảnh minh họa
Pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về ung thư não
(Ngày Nay) - Ung thư não là một trong những loại ung thư gây tử vong cao nhất, với khoảng 6.000 ca mắc mới, 4.000 ca tử vong mỗi năm tại Pháp, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu do ung thư ở trẻ em và người trẻ.