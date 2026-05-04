"Trạm Sóng" tại Hải Phòng: Nơi những tần số cảm xúc giao thoa

(Ngày Nay) - Tối ngày 02/05, Quảng trường Châu Âu (Hải Phòng) đã trở thành tâm điểm của những rung động nghệ thuật khi đêm nhạc "Trạm Sóng" chính thức cập bến. Với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ trẻ đầy sức hút, chương trình đã tạo nên một bản hòa âm đa chiều, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối mọi tần số cảm xúc.

Dưới sự dẫn dắt duyên dáng của MC Hoàng Rapper, “Trạm Sóng” không dừng lại ở một đêm biểu diễn âm nhạc, mà trở thành hành trình cảm xúc được dẫn dắt có chủ đích. Lấy chủ đề “Tần số của cảm xúc”, chương trình khéo léo đưa khán giả đi từ những rung động nhẹ nhàng, mơ hồ đến cao trào cộng hưởng mãnh liệt. Trong dòng chảy ấy, mỗi nghệ sĩ xuất hiện như một “tín hiệu” riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc đa sắc, nơi cá tính và màu sắc không bị hòa lẫn.

Mở màn đêm nhạc, Hồ Đông Quan nhanh chóng khuấy động không khí bằng nguồn năng lượng trẻ trung qua loạt ca khúc “Ngày Đẹp Trời Mà Em Không Tới”, “Vacation” và “Rắc Rối”. Tiếp nối nguồn năng lượng đó, SWAN dẫn dắt khán giả đi qua hai gam màu đối lập: sâu lắng với “Những Kẻ Mộng Mơ” và sôi động với “Có Đôi Điều”, qua đó tạo nên những chuyển nhịp cảm xúc linh hoạt và cuốn hút.

Giữ nhịp cho dòng cảm xúc đang lan tỏa, Minh Tốc & Lam tiếp tục mang đến những giai điệu giàu sức sống qua “Nảy Mầm” và “Step By Step”. Trên nền không khí ngày càng được đẩy cao, sự xuất hiện của Hoàng Dũng với “Phonecert”, “Sâm-panh” cùng Bùi Công Nam qua “Là Sao Em Ơi”, “Chúa Tể” đã đưa đêm nhạc tiến gần hơn đến cao trào, khiến hàng nghìn khán giả tại Quảng trường Châu Âu không ngừng hòa nhịp.

Một trong những điểm sáng của “Trạm Sóng” chính là các màn kết hợp được dàn dựng riêng cho sân khấu này. Điều này được thể hiện rõ qua sự hòa quyện giữa Hồ Đông Quan và SWAN trong “Phép Màu”, hay màn giao thoa thú vị của SWAN cùng Minh Tốc & Lam qua “Có Lẽ”, qua đó làm nổi bật tinh thần kết nối xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, màn kết hợp được mong chờ giữa Hoàng Dũng và Bùi Công Nam trong “Nàng Thơ” đã trở thành khoảnh khắc bùng nổ, khi cảm xúc được đẩy lên cao và lan tỏa mạnh mẽ đến người nghe.

"Trạm Sóng" khép lại nhưng dư âm về một đêm nhạc tràn đầy năng lượng vẫn còn vẹn nguyên. Tại đây, mỗi giai điệu là một tần số, mỗi câu hát là một tín hiệu, và tất cả đã cùng nhau tạo nên một không gian nơi mọi trái tim đều tìm thấy sự đồng điệu.