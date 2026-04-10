Trao quyết định bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố và trao các quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và trao quyết định.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trịnh Mạnh Linh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Bùi Văn Nghiêm, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Công an.

Cùng dự có đồng chí Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Tư pháp.

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức danh Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với 8 đồng chí: Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Văn Cường, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Lê Hưng Dũng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Lê Thanh Phong, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đỗ Mạnh Tăng, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Hải Thanh, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; Nguyễn Hữu Tuyến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị; Đỗ Thị Hải Yến, Thẩm phán Tòa án nhân dân bậc 3, Vụ trưởng Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự Tòa án nhân dân tối cao.

Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, giữ chức vụ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và phát biểu chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm; khẳng định việc kiện toàn đội ngũ Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và bổ sung lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao là yêu cầu của công tác cán bộ, đồng thời là yêu cầu cấp thiết của quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi hệ thống Tòa án phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp đều nhất quán xác định Tòa án là trung tâm của hệ thống tư pháp và hoạt động xét xử là trọng tâm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngành tòa án đã có nhiều nỗ lực, đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên, yêu cầu đối với hệ thống tòa án trong giai đoạn mới rất cao. Tình hình tội phạm, tranh chấp, khiếu kiện tiếp tục phức tạp; các tác động từ hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và phát triển kinh tế-xã hội đặt ra nhiều vấn đề mới cho hoạt động tư pháp. Tòa án nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển và kỳ vọng của nhân dân.

Tòa án nhân dân, nhất là các đồng chí vừa được bổ nhiệm phải giữ vững bản lĩnh chính trị; kiên định nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động xét xử. Mỗi Thẩm phán phải thực sự độc lập trong xét xử, chỉ tuân theo pháp luật; không để bất kỳ áp lực nào chi phối hoạt động xét xử; không để lợi ích cá nhân, quan hệ riêng tư làm ảnh hưởng đến sự công tâm, khách quan của phán quyết. Nâng cao chất lượng xét xử phải được coi là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của hệ thống tòa án; tiếp tục hạn chế tối đa các trường hợp án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan; tuyệt đối không để xảy ra oan, sai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy vai trò của Tòa án nhân dân tối cao trong việc bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ và tham gia hoàn thiện thể chế. Các đồng chí Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ xét xử, mà còn có trách nhiệm tổng kết thực tiễn, phát triển án lệ, góp phần định hướng áp dụng pháp luật trong toàn hệ thống và tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Tòa án trong sạch, liêm chính, kỷ cương; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm. Đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng hệ thống Tòa án hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Việc triển khai mô hình Tòa án 3 cấp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của tòa án. Nhân dân phải đặt ở vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp. Tòa án phải thực sự gần dân, hiểu dân, lấy việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm mục tiêu cao nhất của hoạt động tư pháp.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Hải Trâm tuyên thệ và phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Đồng chí bày tỏ vinh dự được nhận trọng trách, đồng thời nhận thức rõ nhiệm vụ phía trước rất nặng nề, sẽ không ngừng tu dưỡng, nỗ lực học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ đi trước để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm khẳng định, trên cương vị công tác mới, tiếp tục nỗ lực, cùng tập thể Lãnh đạo và Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính; tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập nền tảng cho hệ thống quản lý, quản trị quốc gia phát triển hiện đại, phục vụ phát triển đất nước. Lãnh đạo ngành tòa án tiếp tục đổi mới hoạt động xét xử, hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Tòa án nhân dân đề ra tại văn kiện Đại hội XIV của Đảng.