Triển lãm “Gặp tôi trong tương lai” khơi dậy ước mơ nghề nghiệp cho trẻ em

(Ngày Nay) - Triển lãm “Gặp tôi trong tương lai” cùng chuỗi sự kiện tổng kết chương trình kêu gọi ý tưởng sáng tác sách thiếu nhi cùng tên đã chính thức khai mạc tại Nhà xuất bản Kim Đồng, 55 Quang Trung, Hà Nội. Chương trình do The Initiative of Children’s Book Creative Content (ICBC) khởi xướng, với sự đồng hành của ECUE-VGEM và Nhà xuất bản Kim Đồng, cùng hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ sáng kiến Investing in Women của Chính phủ Australia.