Triển lãm thành tựu đất nước: Chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh phục vụ công chúng

(Ngày Nay) - Thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 27/8 cho biết, 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam sẽ được trình chiếu miễn phí tại rạp chiếu phim Nhà A, trong suốt thời gian diễn ra Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh, diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Triển lãm thành tựu đất nước: Chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh phục vụ công chúng ảnh 1
Chiếu phim "Đào, phở và piano" và gặp gỡ, giao lưu với đoàn làm phim. Ảnh: BTC

Theo đó, công chúng sẽ được thưởng thức những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Việt Nam từ xưa đến nay, từ những bộ phim giàu cảm xúc, gắn liền với ký ức, lịch sử hào hùng của dân tộc như: “Em bé Hà Nội”, “Chung một dòng sông”, "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” , “Lũy thép Vĩnh Linh”, “Mùi cỏ cháy”, "Đào, Phở và Piano", “Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối”… cho đến những bộ phim trẻ trung, hiện đại mới ra mắt công chúng như: "Mắt biếc", "Lật mặt 8 – Vòng tay trắng", “Lật mặt 7- Một điều ước”, “Lật mặt 6 – Tấm vé định mệnh”, “Cua lại vợ bầu”…

Theo Cục Điện ảnh, bên cạnh việc chiếu phim miễn phí phục vụ công chúng xuyên suốt cả ngày, khán giả còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với nhiều diễn viên và ê-kíp sản xuất trong các buổi chiếu.

Trong ngày đầu tiên diễn ra triển lãm (28/8), dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim "Đào, Phở và Piano" sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 12h00-13h00; đoàn làm phim "Lật mặt 7: Một điều ước" sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ từ 16h00-17h00.

Trong những ngày tiếp theo, công chúng sẽ có dịp giao lưu với một số đoàn làm phim như: "Anh thầy ngôi sao", "Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội", “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu", "Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác", "Nhà gia tiên", “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông”, "Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối", "Mắt biếc”, "Em bé Hà Nội"…

Đại diện Cục Điện ảnh cho biết, đây không chỉ là hoạt động văn hóa - nghệ thuật giàu ý nghĩa, mà còn là minh chứng cho sự trưởng thành mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam trong hành trình 80 năm đồng hành cùng dân tộc. Với những tác phẩm điện ảnh giàu cảm xúc, phản ánh chân thực đời sống và văn hóa Việt, cùng các hoạt động giao lưu gần gũi, chương trình hứa hẹn đem đến cho khán giả một không gian điện ảnh đa sắc, một “bữa tiệc” điện ảnh hoành tránh, ấn tượng, kết nối truyền thống và hiện đại trong dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Triển lãm thành tựu đất nước chiếu miễn phí tác phẩm điện ảnh

