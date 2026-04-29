Triển lãm và trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026

(Ngày Nay) - Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026), ngày 29/4, Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi “Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026”.

Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh TPHCM phát động từ ngày 23/1 đến 29/3/2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thích nhiếp ảnh trên toàn quốc.

Sau hơn 2 tháng phát động, BTC đã tiếp nhận được 1940 tác phẩm của 194 tác giả từ 23 tỉnh thành. Trong đó, có 1850 tác phẩm của 156 tác giả là hợp lệ dự thi.

Trải qua nhiều vòng chấm tuyển, đến đầu tháng 4/2026, ban giám khảo đã tuyển chọn được 120 tác phẩm xuất sắc thuộc hai thể loại: “Xuân quê hương” và “Thiên nhiên” (bao gồm chim, thú, hoa, cá, cây kiểng và côn trùng) để trưng bày triển lãm.

Từ đây, tiếp tục lựa chọn 22 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, ghi nhận những sáng tạo nghệ thuật xuất sắc, đồng thời tôn vinh những góc nhìn độc đáo về mùa xuân, thiên nhiên và đời sống.

Cụ thể, ở chủ đề “Xuân quê hương, tác phẩm Nhà nhà đón Xuân của tác giả Hoàng Bích Nhung (TPHCM) đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Cơn mưa xuân của Nguyễn Thị Thúy Hằng (TPHCM) và Mùa xuân của mẹ của Vũ Thị Thúy Hà (Hà Nội); cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ở chủ đề “Thiên nhiên”, giải Nhất là tác phẩm Tình cha của Bạch Tố Anh (TPHCM); giải Nhì thuộc về tác phẩm Xuân hồng của Phí Thị Thu Hà (TPHCM) và Vũ khúc mùa Xuân của Ngọc Lê (Lâm Đồng); cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Điểm mới nổi bật của cuộc thi năm nay là thời gian phát động được điều chỉnh sớm, trước Tết Nguyên đán, và kéo dài thời gian nhận tác phẩm đến hơn một tháng sau Tết. Sự đổi mới này đã tạo điều kiện để các tác giả ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc mùa xuân sinh động, chân thực trên khắp mọi miền đất nước, mang đến cho cuộc thi một sắc thái tươi mới, giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.