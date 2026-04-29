Triển lãm và trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Minh Khang In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026), ngày 29/4, Hội Nhiếp ảnh TPHCM tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi “Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026”.
Tác phẩm "Nhà nhà đón Xuân" của tác giả Hoàng Bích Nhung (TPHCM) đạt giải Nhất cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026 ở chủ đề “Xuân quê hương"
Cuộc thi do Hội Nhiếp ảnh TPHCM phát động từ ngày 23/1 đến 29/3/2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu thích nhiếp ảnh trên toàn quốc.

Sau hơn 2 tháng phát động, BTC đã tiếp nhận được 1940 tác phẩm của 194 tác giả từ 23 tỉnh thành. Trong đó, có 1850 tác phẩm của 156 tác giả là hợp lệ dự thi.

Triển lãm và trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026 ảnh 1
Các đại biểu xem triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Trải qua nhiều vòng chấm tuyển, đến đầu tháng 4/2026, ban giám khảo đã tuyển chọn được 120 tác phẩm xuất sắc thuộc hai thể loại: “Xuân quê hương” và “Thiên nhiên” (bao gồm chim, thú, hoa, cá, cây kiểng và côn trùng) để trưng bày triển lãm.

Từ đây, tiếp tục lựa chọn 22 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, ghi nhận những sáng tạo nghệ thuật xuất sắc, đồng thời tôn vinh những góc nhìn độc đáo về mùa xuân, thiên nhiên và đời sống.

Triển lãm và trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026 ảnh 2

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy và Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TPHCM Đoàn Hoài Trung trao giải Nhất chủ đề "Xuân quê hương".

Cụ thể, ở chủ đề “Xuân quê hương, tác phẩm Nhà nhà đón Xuân của tác giả Hoàng Bích Nhung (TPHCM) đạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về Cơn mưa xuân của Nguyễn Thị Thúy Hằng (TPHCM) và Mùa xuân của mẹ của Vũ Thị Thúy Hà (Hà Nội); cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ở chủ đề “Thiên nhiên”, giải Nhất là tác phẩm Tình cha của Bạch Tố Anh (TPHCM); giải Nhì thuộc về tác phẩm Xuân hồng của Phí Thị Thu Hà (TPHCM) và Vũ khúc mùa Xuân của Ngọc Lê (Lâm Đồng); cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Triển lãm và trao giải cuộc thi Ảnh nghệ thuật mùa Xuân Bính Ngọ 2026 ảnh 3

Tác phẩm "Người Dao Sừng ở Vàng Ma Chải" của Phan Huy Thiệp (Hà Nội) đoạt giải Ba

Điểm mới nổi bật của cuộc thi năm nay là thời gian phát động được điều chỉnh sớm, trước Tết Nguyên đán, và kéo dài thời gian nhận tác phẩm đến hơn một tháng sau Tết. Sự đổi mới này đã tạo điều kiện để các tác giả ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc mùa xuân sinh động, chân thực trên khắp mọi miền đất nước, mang đến cho cuộc thi một sắc thái tươi mới, giàu cảm xúc và đậm hơi thở cuộc sống.

Phí Thị Thu Hà Hoàng Bích Nhung Vũ Thị Thúy Hà Đoàn Hoài Trung Đinh Thị Thanh Thủy Vàng Ma Chải Ngọc Lê Nguyễn Thị Thúy Hằng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các Anh hùng liệt sỹ, người có công tại tỉnh An Giang
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu tại Hội nghị đầu tiên về chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch ở Santa Marta, Colombia. Ảnh: EPA
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới nhằm vào 35 cá nhân và tổ chức bị cáo buộc giúp Iran né tránh các lệnh cấm vận, chủ yếu trong lĩnh vực dầu mỏ và tài chính. Đây là một phần trong chiến dịch "Economic Fury" thuộc chiến lược gây áp lực tối đa của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở hạ tầng Suhail Al Mazrouei của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) cho biết quyết định về việc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là “hoàn toàn mang tính chính sách” nhằm chuẩn bị cho tương lai của đất nước.
(Ngày Nay) - Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027 trên website của Sở tại địa chỉ: https://www.hanoi.edu.vn/. Căn cứ số liệu này và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 Sở giao trước đó, học sinh có thể biết được "tỷ lệ chọi" của từng trường. Tuy nhiên, học sinh không được thay đổi nguyện vọng đã đăng ký.