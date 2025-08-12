Trung Quốc giám sát chặt dịch bệnh truyền nhiễm

(Ngày Nay) - Trung Quốc vừa ban hành bộ quy định trên cơ chế thử nghiệm về quản lý công tác cảnh báo sớm đối với các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Bước đi này nhằm chuẩn hóa quy trình, hướng dẫn triển khai thống nhất, phòng ngừa rủi ro y tế cộng đồng, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân.
Bộ Quy định, do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc ban hành, gồm 4 chương, 19 điều, tập trung vào các nội dung trọng tâm như phạm vi áp dụng, quy trình và cơ chế vận hành cũng như các quy định bảo đảm thực thi. Theo đó, cảnh báo sớm được áp dụng đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc diện phải báo cáo, bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, bệnh chưa rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ cao ảnh hưởng đến cộng đồng.
Các cơ quan, đơn vị liên quan phải thông báo cho người dân có khả năng bị ảnh hưởng và triển khai biện pháp phòng ngừa từ sớm. Các cơ sở phòng chống dịch các cấp phải thu thập dữ liệu giám sát, đánh giá nguy cơ, xác định mối đe dọa y tế công cộng và phân loại mức độ rủi ro dịch bệnh theo 4 cấp. Tiêu chuẩn cụ thể cho việc phân loại mức độ rủi ro sẽ được ban hành sau.
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey (Hiu Dép-phờ-rây), Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.
(Ngày Nay) - Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Toxins, nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học South Australia dẫn đầu đã chứng minh khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện thực phẩm nhiễm độc ngay tại đồng ruộng và nhà máy, trước khi những thực phẩm này được đưa đến tay người tiêu dùng. Công nghệ này có tiềm năng cứu sống 4 triệu người mỗi năm.
(Ngày Nay) - Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.
(Ngày Nay) - Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 11/8 với sự có mặt của 180 đảng viên, đại diện cho 1.533 đảng viên thuộc 70 chi bộ đảng trực thuộc.
(Ngày Nay) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học College London (UCL) dẫn đầu đã phát triển loại pin mặt trời perovskite bền hơn, có khả năng thu hiệu quả năng lượng từ ánh sáng trong nhà. Công nghệ này hứa hẹn giúp các thiết bị tiêu thụ ít điện như bàn phím, điều khiển, chuông báo động, cảm biến… hoạt động mà không cần pin.
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 đã ký sắc lệnh gia hạn thỏa thuận hoãn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày, ngăn chặn khả năng thuế hàng hóa song phương tăng vọt khi các nhà bán lẻ Mỹ chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.
(Ngày Nay) - Việt Nam sẽ miễn thị thực cho công dân một số quốc gia với thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh.