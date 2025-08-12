Trung Quốc giám sát chặt dịch bệnh truyền nhiễm

(Ngày Nay) - Trung Quốc vừa ban hành bộ quy định trên cơ chế thử nghiệm về quản lý công tác cảnh báo sớm đối với các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Bước đi này nhằm chuẩn hóa quy trình, hướng dẫn triển khai thống nhất, phòng ngừa rủi ro y tế cộng đồng, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân.

Bộ Quy định, do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc ban hành, gồm 4 chương, 19 điều, tập trung vào các nội dung trọng tâm như phạm vi áp dụng, quy trình và cơ chế vận hành cũng như các quy định bảo đảm thực thi. Theo đó, cảnh báo sớm được áp dụng đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc diện phải báo cáo, bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, bệnh chưa rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ cao ảnh hưởng đến cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải thông báo cho người dân có khả năng bị ảnh hưởng và triển khai biện pháp phòng ngừa từ sớm. Các cơ sở phòng chống dịch các cấp phải thu thập dữ liệu giám sát, đánh giá nguy cơ, xác định mối đe dọa y tế công cộng và phân loại mức độ rủi ro dịch bệnh theo 4 cấp. Tiêu chuẩn cụ thể cho việc phân loại mức độ rủi ro sẽ được ban hành sau.