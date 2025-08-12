Trung Quốc giám sát chặt dịch bệnh truyền nhiễm

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Trung Quốc vừa ban hành bộ quy định trên cơ chế thử nghiệm về quản lý công tác cảnh báo sớm đối với các đợt bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm. Bước đi này nhằm chuẩn hóa quy trình, hướng dẫn triển khai thống nhất, phòng ngừa rủi ro y tế cộng đồng, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân.
Trung Quốc giám sát chặt dịch bệnh truyền nhiễm

Bộ Quy định, do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc ban hành, gồm 4 chương, 19 điều, tập trung vào các nội dung trọng tâm như phạm vi áp dụng, quy trình và cơ chế vận hành cũng như các quy định bảo đảm thực thi. Theo đó, cảnh báo sớm được áp dụng đối với các bệnh truyền nhiễm thuộc diện phải báo cáo, bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện, bệnh chưa rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ cao ảnh hưởng đến cộng đồng.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải thông báo cho người dân có khả năng bị ảnh hưởng và triển khai biện pháp phòng ngừa từ sớm. Các cơ sở phòng chống dịch các cấp phải thu thập dữ liệu giám sát, đánh giá nguy cơ, xác định mối đe dọa y tế công cộng và phân loại mức độ rủi ro dịch bệnh theo 4 cấp. Tiêu chuẩn cụ thể cho việc phân loại mức độ rủi ro sẽ được ban hành sau.

PV
Trung Quốc dịch bệnh truyền nhiễm sức khoẻ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey (Hiu Dép-phờ-rây), Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
“KPop Demon Hunters” lập kỳ tích trên Billboard Hot 100
(Ngày Nay) - Ca khúc “Golden” trong bộ phim hoạt hình dài tập “KPop Demon Hunters” vừa vươn lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đĩa đơn chính Billboard Hot 100, trở thành hiện tượng âm nhạc toàn cầu mùa Hè năm nay.
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
AI hứa hẹn ngăn ngừa hàng triệu ca ngộ độc thực phẩm mỗi năm
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Toxins, nhóm các nhà khoa học quốc tế do Đại học South Australia dẫn đầu đã chứng minh khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện thực phẩm nhiễm độc ngay tại đồng ruộng và nhà máy, trước khi những thực phẩm này được đưa đến tay người tiêu dùng. Công nghệ này có tiềm năng cứu sống 4 triệu người mỗi năm.
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW
(Ngày Nay) - Chiều 11/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tỉnh Lai Châu (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2025.
Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế
Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế
(Ngày Nay) - Xây dựng Sa Pa trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế - Đây là mục tiêu được đưa ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Sa Pa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 11/8 với sự có mặt của 180 đảng viên, đại diện cho 1.533 đảng viên thuộc 70 chi bộ đảng trực thuộc.
Đột phá pin mặt trời thế hệ mới sử dụng ánh sáng trong nhà
Đột phá pin mặt trời thế hệ mới sử dụng ánh sáng trong nhà
(Ngày Nay) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế do Đại học College London (UCL) dẫn đầu đã phát triển loại pin mặt trời perovskite bền hơn, có khả năng thu hiệu quả năng lượng từ ánh sáng trong nhà. Công nghệ này hứa hẹn giúp các thiết bị tiêu thụ ít điện như bàn phím, điều khiển, chuông báo động, cảm biến… hoạt động mà không cần pin.