Trung Quốc sẵn sàng biện pháp bảo đảm an toàn cho công dân nước này tại Iran

(Ngày Nay) - Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết nước này đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình tại Iran và sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho công dân Trung Quốc.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/1, người phát ngôn Mao Ninh đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về việc Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã kêu gọi công dân Mỹ rời Iran ngay lập tức. Bà Mao Ninh cho biết Trung Quốc hy vọng Iran duy trì ổn định quốc gia và ủng hộ các nỗ lực của nước này theo hướng đó.

Người phát ngôn nhấn mạnh Trung Quốc luôn phản đối việc can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, cũng như việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên liên quan sẽ có thêm những hành động góp phần thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Bên cạnh đó, phía Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ bảo vệ các quyền và lợi ích của mình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo sẽ áp mức thuế 25% đối với bất kỳ quốc gia nào duy trì giao thương với Iran. Theo bà Mao Ninh, Bắc Kinh luôn cho rằng “sẽ không có bên thắng trong một cuộc chiến thuế quan”, đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Giới chức Iran mới đây khẳng định tình hình trong nước hiện “hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát”, sau hơn 2 tuần bất ổn liên quan đến các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Tehran cũng khẳng định sẵn sàng đàm phán với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không chấp nhận áp đặp.

