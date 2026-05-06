Giới trẻ Trung Quốc tạo "người yêu cũ AI" để chữa lành cảm xúc sau chia tay

(Ngày Nay) - Một xu hướng kỳ lạ đang xuất hiện trong giới trẻ Trung Quốc: sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để “tái tạo” người yêu cũ dưới dạng kỹ thuật số nhằm giải tỏa cảm xúc sau chia tay.

Theo trang Oddity Central (Anh), một mô-đun mã nguồn mở mang tên ex.skill cho phép người dùng tải lên dữ liệu từ mối quan hệ trước đây như tin nhắn, hình ảnh, bài đăng mạng xã hội… kèm mô tả chi tiết để dựng lại một phiên bản AI của người từng gắn bó. “Bản sao” này có thể mô phỏng cách nói chuyện, thói quen ngôn ngữ, thậm chí tái hiện những kỷ niệm chung dựa trên dữ liệu đầu vào.

Nhóm phát triển cho biết công cụ được tạo ra nhằm phục vụ mục đích tự nhìn nhận và chữa lành cảm xúc, không hướng đến việc quấy rối hay xâm phạm đời tư. Tuy nhiên, trào lưu này nhanh chóng gây tranh cãi, khi nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về ranh giới đạo đức, quyền riêng tư và nguy cơ lệ thuộc cảm xúc vào các thực thể ảo.

Theo các chuyên gia, việc tương tác với “người yêu cũ AI” có thể giúp một số người giãi bày những điều chưa từng nói, từ đó phần nào khép lại quá khứ. Tuy vậy, mặt trái là nguy cơ làm chậm quá trình bước tiếp, thậm chí ảnh hưởng đến việc xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực. Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác mà chưa có sự đồng thuận cũng đặt ra vấn đề pháp lý.

Dù còn nhiều tranh cãi, không ít người dùng cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi “trò chuyện lần cuối” với phiên bản kỹ thuật số của người cũ. Một số khác nhận ra rằng mối quan hệ trước đây không hoàn toàn như họ từng nghĩ.

Một người dùng chia sẻ họ có thể nói với “người yêu cũ ảo” tất cả những điều chưa từng nói trực tiếp, trong khi những người khác cho rằng trải nghiệm này giúp họ nhìn nhận lại đối phương một cách thực tế hơn.

“Cuối cùng tôi cũng nói ra được tất cả những điều từng do dự và điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn”, một người viết trên mạng xã hội.