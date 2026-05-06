Giới trẻ Trung Quốc tạo "người yêu cũ AI" để chữa lành cảm xúc sau chia tay

(Ngày Nay) - Một xu hướng kỳ lạ đang xuất hiện trong giới trẻ Trung Quốc: sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để “tái tạo” người yêu cũ dưới dạng kỹ thuật số nhằm giải tỏa cảm xúc sau chia tay.
Theo trang Oddity Central (Anh), một mô-đun mã nguồn mở mang tên ex.skill cho phép người dùng tải lên dữ liệu từ mối quan hệ trước đây như tin nhắn, hình ảnh, bài đăng mạng xã hội… kèm mô tả chi tiết để dựng lại một phiên bản AI của người từng gắn bó. “Bản sao” này có thể mô phỏng cách nói chuyện, thói quen ngôn ngữ, thậm chí tái hiện những kỷ niệm chung dựa trên dữ liệu đầu vào.

Nhóm phát triển cho biết công cụ được tạo ra nhằm phục vụ mục đích tự nhìn nhận và chữa lành cảm xúc, không hướng đến việc quấy rối hay xâm phạm đời tư. Tuy nhiên, trào lưu này nhanh chóng gây tranh cãi, khi nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về ranh giới đạo đức, quyền riêng tư và nguy cơ lệ thuộc cảm xúc vào các thực thể ảo.

Theo các chuyên gia, việc tương tác với “người yêu cũ AI” có thể giúp một số người giãi bày những điều chưa từng nói, từ đó phần nào khép lại quá khứ. Tuy vậy, mặt trái là nguy cơ làm chậm quá trình bước tiếp, thậm chí ảnh hưởng đến việc xây dựng các mối quan hệ ngoài đời thực. Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác mà chưa có sự đồng thuận cũng đặt ra vấn đề pháp lý.

Dù còn nhiều tranh cãi, không ít người dùng cho biết họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi “trò chuyện lần cuối” với phiên bản kỹ thuật số của người cũ. Một số khác nhận ra rằng mối quan hệ trước đây không hoàn toàn như họ từng nghĩ.

Một người dùng chia sẻ họ có thể nói với “người yêu cũ ảo” tất cả những điều chưa từng nói trực tiếp, trong khi những người khác cho rằng trải nghiệm này giúp họ nhìn nhận lại đối phương một cách thực tế hơn.

“Cuối cùng tôi cũng nói ra được tất cả những điều từng do dự và điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn”, một người viết trên mạng xã hội.

Liên hợp quốc cảnh báo nguy cơ "đại dịch số"
(Ngày Nay) - Một báo cáo mới do các cơ quan Liên hợp quốc công bố ngày 5/5 cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một “đại dịch số” nếu các mạng lưới thông tin liên lạc bị gián đoạn, đồng thời kêu gọi các quốc gia phối hợp hành động để tăng cường khả năng chống chịu của hạ tầng số.
Khẳng định lập trường, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa
(Ngày Nay) - Ngày 5/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1/5/2026 đến ngày 16/8/2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh:
(Ngày Nay) -Chia sẻ tại Hội thảo “Vật liệu xây dựng xanh, xu thế phát triển bền vững” chiều ngày 5/5/2026, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định: xanh hóa ngành vật liệu xây dựng không chỉ là một xu hướng, mà trở thành yêu cầu cấp thiết của phát triển.
Biến đổi nghi thức và không gian lễ hội đương đại - Bài 2: Giới hạn bền vững từ thực tiễn quản lý
(Ngày Nay) - Lễ hội ngày nay không còn bó hẹp trong không gian làng xã mà đã mở rộng thành hệ sinh thái du lịch, dịch vụ quy mô lớn. Sự chuyển dịch này mang lại động lực phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian lễ hội và đặt ra yêu cầu cấp thiết về giới hạn bền vững. 
(Ngày Nay) - Ngày 4/5, “Y Vân” - bộ phim về vị nhạc sĩ lừng danh Y Vân (1933 - 1992) tác giả các ca khúc “Sài Gòn”, “Lòng Mẹ”, “60 năm cuộc đời”, “20-40”… do Khoa Hà và Victor Velle đồng đạo diễn , đoạt giải Phim Tài liệu xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Atlanta (Mỹ) lần thứ 50 - 2026.
Chuyện chưa kể về nữ đạo diễn, NSƯT ham làm nghề đến tai biến, giàu thành tích bậc nhất điện ảnh Việt
(Ngày Nay) - Sinh ngày 3/12/1952 tại Sài Gòn, rời gia đình từ tuổi 17 để đi theo cách mạng, bước vào điện ảnh từ những công việc âm thầm nhất rồi vươn lên thành một trong những đạo diễn nữ tiêu biểu của Việt Nam, cuộc đời đạo diễn, NSƯT Việt Linh không chỉ là câu chuyện của thành tựu, mà còn là hành trình của lựa chọn, của đánh đổi và của một niềm đam mê gần như ám ảnh.
Hơn 100 dự án chào mừng nửa thế kỷ thành phố mang tên Bác
(Ngày Nay) - Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026), Thành phố Hồ Chí Minh tập trung thúc đẩy các dự án hạ tầng kỹ thuật và xã hội, dự kiến khởi công, hoàn thành hơn 100 dự án.