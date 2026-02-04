Trung ương Đoàn trao các quyết định nhân sự tại Báo Tiền Phong

(Ngày Nay) - Sáng 4/2, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác cán bộ tại Báo Tiền Phong.

Tại hội nghị, anh Cù Đức Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam - đã công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

Theo Quyết định số 889, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng Ban Thời sự Báo Tiền Phong - giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/2/2026.

Theo Quyết định số 890, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Thị Thu Hà - Trưởng phòng Tổ chức - Nhân sự Báo Tiền Phong - giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 3/2/2026.

Đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng hai Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Tiến và Trần Thị Thu Hà.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bổ nhiệm nhân sự giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong.

Tại Quyết định số 870, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Công Hùng - Tổng Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong điện tử - giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2026.

Tại Quyết định số 869, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Lý Thành Tâm - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM, giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2026.

Tại Quyết định số 871, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định bổ nhiệm nhà báo Trần Thị Thu Huyền - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Truyền thông và Tổ chức sự kiện Báo Tiền Phong - giữ chức Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/2/2026.

Tân Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến, sinh năm 1979, quê quán TP Hà Nội. Năm 2009, ông chuyển công tác từ Báo Nông nghiệp Việt Nam sang Báo Tiền Phong, làm phóng viên Ban Thời sự - Chính trị. Từ 2012 - 2015, ông giữ chức Phó trưởng Ban Thời sự - Chính trị Báo Tiền Phong. Sau đó, ông giữ chức Quyền Trưởng Ban Thời sự - Chính trị (1/2015 - 9/2015) rồi Trưởng Ban Thời sự - Chính trị (10/2015 - 6/2022). Từ tháng 6/2022 - 1/2025, ông giữ chức Trưởng Ban Thời sự - Nội chính, phụ trách Ban Đại diện tại ĐBSCL. Từ 2/2025 đến nay, ông giữ chức Trưởng Ban Thời sự báo Tiền Phong. Ông từng đoạt nhiều giải báo chí: Giải C Giải Báo chí quốc gia năm 2019; Giải B Giải Báo chí về Xây dựng Đảng – Búa Liềm vàng năm 2019, 2020; Giải B Giải Báo chí viết về xây dựng Đảng và chính quyền TP Hà Nội năm 2022; Giải B Giải Báo chí viết về ngành Tài chính năm 2015… Tân Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Trần Thị Thu Hà, sinh năm 1975, quê quán TP Hà Nội. Nhà báo Trần Thị Thu Hà có nhiều năm công tác tại Báo Tiền Phong, từng giữ nhiều chức vụ: Kế toán trưởng Báo Tiền Phong (7/2014); Phụ trách Phòng Tổ chức – Nhân sự Báo Tiền Phong (11/2018 – 1/2021); Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Báo Tiền Phong (2/2021 – 7/2021); Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tiền Phong (8/2021 – 8/2022); Phụ trách Phòng Tổ chức Nhân sự Báo Tiền Phong (9/2022 – 3/2023); Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự Báo Tiền Phong, kiêm phụ trách Phòng Hành chính – Quản trị (4/2023 – 1/2025); Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính (từ tháng 2/2025). Bà nhận nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, tỉnh Phú Yên; giấy khen của Đảng bộ Trung ương Đoàn các năm 2022, 2023… Tân Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong Trần Công Hùng, sinh năm 1978, quê quán tỉnh Ninh Bình. Nhà báo Trần Công Hùng công tác tại Báo Tiền Phong từ năm 2001, trải qua nhiều chức vụ công tác. Trước khi được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong, ông giữ chức Tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong điện tử. Ông có nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều giải báo chí cấp Trung ương, tỉnh, thành. Tân Ủy viên Ban Biên tập báo Tiền Phong Lý Thành Tâm, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Quảng Trị. Nhà báo Lý Thành Tâm công tác tại Báo Tiền Phong từ năm 1995, trải qua nhiều chức vụ công tác. Trước khi được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong, ông Lý Thành Tâm là Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong tại TPHCM. Ông có nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều giải báo chí, khen thưởng cấp Trung ương, tỉnh thành… Tân Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong Trần Thị Thu Huyền, sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội. Nhà báo Trần Thị Thu Huyền làm việc tại Báo Tiền Phong từ năm 1998, trải qua nhiều chức vụ công tác. Trước khi được bổ nhiệm làm Ủy viên Ban Biên tập Báo Tiền Phong, bà Trần Thị Thu Huyền giữ chức Giám đốc Trung tâm Kinh doanh, Truyền thông và Tổ chức sự kiện Báo Tiền Phong. Bà Huyền có nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhận nhiều giải báo chí, khen thưởng của Trung ương, tỉnh thành, bộ ngành…